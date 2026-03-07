Teleshow

Susana Giménez aclaró los rumores sobre el tratamiento de salud que se hizo en Madrid

Luego de sorprender con unas fotos en traje de baño, la conductora despejó las dudas y detalló algunos puntos del procedimiento

Susana Giménez contó como es el tratamiento de salud que se hizo en España

Susana Giménez pasó por Argentina luego de una estadía prolongada en Madrid, donde festejó su cumpleaños 82 y realizó un tratamiento médico innovador para una hernia de disco y una dolencia en la rodilla. La figura de la televisión argentina se refirió públicamente a su salud y detalló que permaneció un mes en la capital española, sometiéndose a sesiones diarias de dos horas. Según la propia Giménez, el procedimiento no incluyó intervenciones quirúrgicas, sino la utilización de máquinas especializadas de última generación: “Me dijeron que no las tienen ni en Estados Unidos”, señaló entusiasmada.

En un apresurado móvil con SQP (América) mientras se dirigía al aeropuerto, la diva dio más detalles del procedimiento. “Fue un tratamiento con una máquina y una bomba de diapasón; los nombres son rarísimos, pero no fue con células madre”, aclaró, desmintiendo así las versiones que circularon acerca de la utilización de técnicas más invasivas. La conductora manifestó que la decisión de viajar a España surgió tras consultar a su médico de confianza en Argentina, Alejandro Druetto. “Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo siempre, que me la inyectaba el doctor Druetto. Nada más que eso, estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día”, aseguró.

La repercusión pública por el aspecto de Susana se hizo viral a partir de unas fotos en las que se veía en traje de baño mientras filmaba una publicidad en San Isidro. A raíz de las imágenes, Graciela Alfano aprovechó la coyuntura para sumar una nueva polémica al historial de enfrentamientos entre ambas actrices. “La que puede puede”, escribió Grace, en una foto en la que se la veía en bikini, entre otros posteos irónicos. Consultada al respecto, Susana optó por no profundizar y manifestó su deseo de mantenerse al margen de ese tipo de controversias. “No quiero hablar de eso, jamás hablaré”, declaró.

Susana Giménez grabó una publicidad en San Isidro (Video: Vision Show)

Respecto a su futuro profesional, reconoció haber tenido comunicación con los directivos de Telefe y fue sincera respecto a sus preferencias: “No tengo muchas ganas de trabajar, pero voy a ir al Mundial, aunque sea sin el canal”, expresó sobre sus planes inmediatos. La conductora sostuvo además que las conversaciones con autoridades no incluyeron propuestas firmes para nuevos ciclos o especiales, por lo que permanece la incógnita al respecto, aunque desestimó hacer algo con Marley: “Él va por su lado, creo. Yo encantada”.

En este sentido, se refirió al reciente asado en la casa del conductor de Por el mundo: “Estuve el otro día comiendo en la casa divina que tiene ahora, con su hija Milenka, y estuvo todo muy lindo”, relató la diva, en alusión a la reunión de la que también participaron Ricardo Montaner, Elizabeth Vernaci, Soledad Pastorutti y su marido Jeremías.

Siempre en tren de evitar polémicas, no quiso entrar de lleno en la competencia interna por los espacios más destacados dentro de Telefe. Consultada sobre una de las polémicas en el canal de las pelotas, la competencia entre Verónica Lozano y Wanda Nara por la conducción de la próxima edición de Bake Off, respondió sin ningún tipo de filtro: “Hagan lo que quieran, chicas, no me interesa nada”, respondió.

Asado y encuentro de amigos: Susana, Marley, Elizabeth Vernaci, junto a Ricardo Montaner

En paralelo, también habló de la relación personal y profesional con Mirtha Legrand, en un contexto de versiones sobre un posible pase de la legendaria conductora a Telefe. Su elogió a La Chiqui y valoró su trayectoria, expresando que “es un ejemplo, una mujer increíble, fuerte, de otro planeta”, además de celebrar un posible desembarco en la señal de las pelotas.

Así, en un móvil express, Susana Giménez habló con claridad de su presente y de su futuro. Diciendo lo justo y necesario sobre lo que quiere opinar, aclarando algunos puntos y eligiendo el silencio cuando lo considera necesario.

