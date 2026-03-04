El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

Asado y encuentro de amigos: Susana, Marley, Elizabeth Vernaci, junto a Ricardo Montaner (Instagram)

Una noche de reencuentro entre grandes amigos del espectáculo que dio lugar a una inesperada revelación. Marley recibió en su casa a Susana Giménez, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Elizabeth Vernaci, entre otras amistades, quienes se unieron en un ambiente íntimo y relajado. Compartieron bromas, recuerdos, y un gran asado para ponerse al día, en un clima basado en la confianza de tantos años y la ironía que los caracteriza.

Los invitados disfrutaron de una reunión marcada por la espontaneidad y las bromas, evocando situaciones de sus carreras y sus vínculos personales. El clima festivo permitió que tanto adultos como niños participaran activamente, compartiendo elogios, chistes y gestos de cariño.

La conversación derivó hacia recuerdos de antiguas participaciones en programas de televisión, cuando Giménez le comentó a Ricardo Montaner el paso por su histórico ciclo, destacando sus calidades interpretativas y su admiración genuina, provocando la emoción del artista. También hubo lugar para las bromas, apelando a una frase de la conductora que quedó en la historia: “Yo vi un video en el que me dijiste que estaba muy flaquito... pero no estaba tan flaco”, ironizó entre risas.

Marley y su hija Milenka, parte de los invitados al encuentro de amigos

La relación entre ambos se forjó ante la vista del público, que fue testigo de un sinfín de entrevistas televisadas. Así lo demuestra un reciente saludo de cumpleaños del argentino-venezolano, quien manifestó toda su gratitud a la diva de los teléfonos: “Amada Susana, has tenido que ver con momentos importantísimos de mi carrera, tenés un lugar en mi corazón y el de mi familia. Y tú lo sabes”, señaló el intérprete, y lo documentó: “Tuviste que ver en el debut artístico de mis hijos, siempre que fuimos a tu casa, tu programa, nos trataste como reyes. Recibí amor y cariño, y el gran pueblo argentino también recibió amor y cariño”, agregó. La noche de ayer sumó un nuevo episodio en una amistad a prueba del tiempo.

Más allá de esta constelación de amigos famosos, los grandes flashes de la noche se lo llevó Milenka, la hija menor del anfitrión. La niña fue la encargada de sorprender a la diva ni bien llegó a la casa y también le obsequió un abanico para afrontar el caluroso anochecer.

Las redes sociales reflejaron el encuentro con innumerables postales. El encargado de dar el puntapié inicial fue el conductor, quien publicó un video en sus redes enumerando los comensales. “Hermoso reencuentro anoche con Ricardo Montaner, Susana Giménez, la Sole Pastorutti que vino especialmente de Arequito y Elizabeth Vernaci. ¡Noche de asado y amigos!“, escribió Marley, y las imágenes documentaban cada una de las palabras.

La noche en la que Marley se reveló como gran asador

“Qué lindo la pasamos Ale, fueron unas horas de refrescar la amistad y de recordar con humor y nostalgia, volver a verlos me hace bien en unos días de tanto trabajo y soledad”, escribió el autor de “Dejame llorar”, quien acaba de iniciar en Buenos Aires el tour mundial El último regreso. “Te quiero y no me olvido de reafirmar lo GRAN ASADOR que eres”, concluyó, enfatizando un atributo desconocido para el público y también para sus afectos cercanos.

“No tenía a Marley como asador, que gran cualidad hemos descubierto. Gracias por este rato de amigos tan cálido”, sumó Diego Núñez, productor de La Voz Argentina. “Se multiplican los talentos”, ironizó el conductor, copa en mano, haciéndose cargo del cumplido.

Susana Giménez, Marley, Ricardo Montaner, La Sole y Elizabeth Vernaci compartieron una cena íntima y un asado entre amigos, y risas.