Susana Giménez sorprendió con su look en traje de baño para grabar una publicidad

Susana Giménez grabó una publicidad en San Isidro (Video: Vision Show)

Susana Giménez protagonizó una jornada de rodaje publicitario que se extendió por más de 11 horas. El material, registrado en una casona de San Isidro y filtrado por redes sociales, la muestra en traje de baño y corresponde a un back de producción que refuerza su posicionamiento de una marca fuera del formato tradicional de un programa de televisión.

La conductora de 82 años finalizó recientemente un periodo de vacaciones en España, donde aprovechó para realizar un tratamiento de bienestar donde se utiliza una máquina de última tecnología destinada a reducir dolor articular y muscular. El dato indica que Giménez orienta parte de sus recursos actuales en optimizar su salud y performance física, un factor que suele condicionar la disponibilidad de contratos en figuras de alto perfil.

Susana festejó en Madrid su cumpleaños

El recorrido del último mes para Susana Giménez se ha definido por tres movimientos de industria concretos: realización de tratamientos de última tecnología en España, participación exigida en contenidos publicitarios de gran duración y la declinación—al menos de momento—de nuevas ofertas para regresar al prime time de Telefe. La reconfiguración de sus prioridades marca tanto el pulso del negocio como las posibilidades reales de una vuelta televisiva.

El regreso de Susana Giménez tras un mes en Madrid generó gran revuelo en el ambiente artístico argentino. La conductora sorprendió con una apariencia rejuvenecida durante la celebración de su cumpleaños número 82, hecho que despertó interés en redes y prensa por los cambios físicos que mostró tras un tratamiento de bienestar en la capital española.

El regreso de Susana Giménez tras un mes en Madrid generó gran revuelo en el ambiente artístico argentino

La transformación de Giménez captó la atención porque, además de ser una de las personalidades más reconocidas del espectáculo hispano, el impacto visual de su cambio alimentó la conversación pública. Su caso puso el foco sobre la influencia de figuras mediáticas en las tendencias de cuidados de salud y acceso a tratamientos exclusivos entre los famosos.

En su programa SQP (América) Yanina Latorre señaló que Giménez asistió durante un mes a una clínica exclusiva de Madrid para someterse a un programa de tratamiento intensivo. Destacó que el procedimiento no tuvo un fin estético, sino de bienestar, ya que la conductora buscaba aliviar molestias derivadas de una cirugía de caderas.

Además Latorre detalló que el tratamiento consistía en sesiones diarias durante un mes utilizando tecnología de última generación, que está generando interés entre figuras internacionales que buscan resultados efectivos y rápidos. En Argentina existen alternativas para el tratamiento del dolor, pero Giménez eligió Madrid por la exclusividad y notoriedad de la propuesta, frecuentada por celebridades.

El caso de la conductora reavivó el interés en los tratamientos de bienestar no invasivos que, cada vez más, captan la atención de famosos interesados en cuidar su salud mientras mantienen una imagen pública destacada.

Susana, Marley y asado con amigos

Asado y encuentro de amigos: Susana, Marley, Elizabeth Vernaci, junto a Ricardo Montaner

Ya de regreso al país, Susana se puso al día con amigos y descubrió una nueva faceta en Marley como asador. La noche del encuentro, documentada en sus propias redes sociales, reunió a la diva, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Elizabeth Vernaci en el entorno doméstico del conductor y produjo un testimonio directo de interacción entre protagonistas de distintos ámbitos del entretenimiento.

Ricardo Montaner, en diálogo con Marley y legado vía redes, enfatizó que Susana Giménez ha ocupado un lugar clave en momentos de exposición pública decisivos, marcando tanto el debut de sus hijos como hitos personales: “Amada Susana, has tenido que ver con momentos importantísimos de mi carrera, tenés un lugar en mi corazón y el de mi familia. Y tú lo sabes”, sostuvo el artista, extendiendo el impacto a “el gran pueblo argentino”, lo que recalca la transversalidad mediática del entretenimiento en la construcción de figuras de alcance regional.

La sorpressa de la noche, Marley el gran asador

La propia Giménez, en tono informal, rememoró una anécdota de archivo con Montaner para activar el sentido de pertenencia y complicidad generada por años de circulación en la industria. Pastorutti, por su parte, viajó especialmente desde Arequito para asistir al evento, lo que confirma la centralidad de este tipo de convocatorias en el calendario social del sector, más allá de las obligaciones laborales inmediatas.