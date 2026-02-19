Teleshow

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

La modelo y el empresario armaron las valijas y fueron a disfrutar de unos días con la intención de celebrar el cumpleaños de él

Floppy Tesouro y Salvador Becciu
Floppy Tesouro y Salvador Becciu se muestran muy enamorados durante sus vacaciones, capturando un momento íntimo en un espejo (Instagram)

Floppy Tesouro y Salvador Becciu disfrutan de unas vacaciones a puro relax, lujo y romanticismo en el Caribe, y lo comparten en sus redes sociales con imágenes que reflejan cada momento especial del viaje que hicieron en pareja para vivir unos días llenos de sol y romance.

Escapadita al caribe”, escribió Floppy en el pie de foto de una de sus publicaciones, sintetizando el espíritu de la experiencia. Entre las postales más destacadas, se puede ver a Floppy luciendo un elegante vestido negro, sentada en un cómodo sillón frente a una moderna chimenea, lista para una noche de cena especial. Salvador, por su parte, aparece en una de las imágenes recostado en una reposera bajo una sombrilla, leyendo y disfrutando del sol y la brisa marina sobre la playa de arenas claras.

La pareja dedicó buena parte de su tiempo a la playa, alternando entre tardes de sol, baños de mar y momentos de relax con tragos refrescantes. Floppy se mostró sonriente y distendida en la arena, con gafas de sol y una malla color rosa, y también posó en bikini disfrutando de las olas, reflejando el espíritu veraniego de la escapada. Detalles como sandalias de diseñador, bolsos de playa y tragos con frutas frescas completaron la postal de un día perfecto junto al mar.

Floppy y Salvador posan sonrientes y relajados en una idílica playa
Floppy y Salvador disfrutan de una doble celebración de cumpleaños y bienvenida con champagne, pastel y frutas durante sus lujosas vacaciones
Floppy Tesouro, disfrutando del sol en el Caribe, luce su figura en bikini durante sus esperadas vacaciones.
Floppy Tesouro y Salvador Becciu disfrutan de un desayuno con vistas espectaculares al mar Caribe durante sus vacaciones.

La experiencia gastronómica también fue protagonista: desde un desayuno con frutas frescas y café servido en la terraza del hotel, con vistas privilegiadas al mar turquesa, hasta cenas gourmet con platos elaborados y vinos seleccionados. Una de las fotos muestra el brindis con copas de vino rosado y manos entrelazadas, en un clima de intimidad y celebración. En otra, se aprecia el menú de una cena romántica, con detalles de presentación y luces suaves que acompañan el ambiente.

La estadía incluyó momentos de trabajo y relax en el balcón, con Salvador usando la computadora y contemplando el mar, así como atardeceres y noches mágicas con vistas panorámicas de la costa caribeña iluminada y el cielo teñido de tonos cálidos. La pareja fue recibida en el hotel con una mesa de dulces, frutas y una botella de champagne, gesto que Floppy no dudó en compartir con sus seguidores.

La escapada de Floppy y Salvador al Caribe combinó romanticismo, placer y paisajes de postal, en un viaje que quedó registrado en imágenes llenas de alegría, complicidad y el inconfundible sabor del verano. Desde cenas elegantes hasta días de playa y atardeceres de ensueño, cada momento se vivió con intensidad y ganas de disfrutar al máximo el paraíso caribeño.

Floppy Tesouro posa con un bikini y pareo transparente mientras se toma una selfie en un ascensor
La modelo posa sonriente con un bikini rosa y gorra blanca mientras las olas rompen en una paradisíaca playa del Caribe durante sus vacaciones
La comida tuvo un rol importante en la escapada
Tesouro, disfrutando del sol y la arena durante sus idílicas vacaciones

Las imágenes de la escapada muestran diferentes momentos de disfrute y conexión. Floppy se retrató en el ascensor, luciendo un conjunto de bikini negra y pareo translúcido, con pañuelo animal print y lentes de sol. La actitud y el look caribeño marcan el tono del viaje: distensión y glamour en cada rincón del hotel.

En otra postal, la pareja se tomó una selfie en la playa, abrazados y sonriendo, con el mar turquesa de fondo y las reposeras a su alrededor. El entorno natural acompaña cada momento, con aguas cristalinas y cielos despejados que invitan a disfrutar del sol y la tranquilidad.

El itinerario incluyó desayunos y almuerzos con vistas privilegiadas al océano: platos de frutas frescas, café y delicias regionales servidas en una mesa con mantel celeste, balconeando sobre la playa. También compartieron cenas románticas, con copas de vino y manos entrelazadas, en un ambiente de intimidad y disfrute.

Floppy Tesouro, con una sonrisa radiante, se arrodilla en la orilla de las aguas turquesas del Caribe mientras disfruta de sus vacaciones.
Floppy se muestra radiante y sonriente, disfrutando de un día soleado en una playa de arena blanca durante sus vacaciones en el Caribe
Salvador Becciu se relaja bajo el sol caribeño, inmerso en la lectura de un libro durante sus vacaciones
Vestido negro, tacos a juego y labial rojo fueron los elegidos por Floppy para la noche en el Caribe (Instagram)

Momentos de relax no faltaron: Floppy posó recostada en la arena, tomando sol y luciendo gafas oscuras, mientras en otra imagen se la ve disfrutando del mar, arrodillada en la orilla y riendo. Los paisajes nocturnos, con vistas panorámicas de la costa iluminada y el cielo caribeño, sumaron un toque de magia y calma a la experiencia.

La pareja se mimó con detalles: frutas, macarons y chocolates de bienvenida en la habitación, acompañados por una botella de champagne y un mensaje personalizado. Accesorios como anteojos y pañuelos descansan sobre la arena, listos para acompañar cada paseo.

La escapada de Floppy Tesouro y Salvador Becciu al Caribe combinó romanticismo, placer y paisajes de postal, en un viaje que quedó registrado en imágenes llenas de alegría, complicidad y el sabor inconfundible del verano.

