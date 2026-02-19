Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

Floppy Tesouro y Salvador Becciu disfrutan de unas vacaciones a puro relax, lujo y romanticismo en el Caribe, y lo comparten en sus redes sociales con imágenes que reflejan cada momento especial del viaje que hicieron en pareja para vivir unos días llenos de sol y romance.
“Escapadita al caribe”, escribió Floppy en el pie de foto de una de sus publicaciones, sintetizando el espíritu de la experiencia. Entre las postales más destacadas, se puede ver a Floppy luciendo un elegante vestido negro, sentada en un cómodo sillón frente a una moderna chimenea, lista para una noche de cena especial. Salvador, por su parte, aparece en una de las imágenes recostado en una reposera bajo una sombrilla, leyendo y disfrutando del sol y la brisa marina sobre la playa de arenas claras.
La pareja dedicó buena parte de su tiempo a la playa, alternando entre tardes de sol, baños de mar y momentos de relax con tragos refrescantes. Floppy se mostró sonriente y distendida en la arena, con gafas de sol y una malla color rosa, y también posó en bikini disfrutando de las olas, reflejando el espíritu veraniego de la escapada. Detalles como sandalias de diseñador, bolsos de playa y tragos con frutas frescas completaron la postal de un día perfecto junto al mar.
La experiencia gastronómica también fue protagonista: desde un desayuno con frutas frescas y café servido en la terraza del hotel, con vistas privilegiadas al mar turquesa, hasta cenas gourmet con platos elaborados y vinos seleccionados. Una de las fotos muestra el brindis con copas de vino rosado y manos entrelazadas, en un clima de intimidad y celebración. En otra, se aprecia el menú de una cena romántica, con detalles de presentación y luces suaves que acompañan el ambiente.
La estadía incluyó momentos de trabajo y relax en el balcón, con Salvador usando la computadora y contemplando el mar, así como atardeceres y noches mágicas con vistas panorámicas de la costa caribeña iluminada y el cielo teñido de tonos cálidos. La pareja fue recibida en el hotel con una mesa de dulces, frutas y una botella de champagne, gesto que Floppy no dudó en compartir con sus seguidores.
La escapada de Floppy y Salvador al Caribe combinó romanticismo, placer y paisajes de postal, en un viaje que quedó registrado en imágenes llenas de alegría, complicidad y el inconfundible sabor del verano. Desde cenas elegantes hasta días de playa y atardeceres de ensueño, cada momento se vivió con intensidad y ganas de disfrutar al máximo el paraíso caribeño.
Las imágenes de la escapada muestran diferentes momentos de disfrute y conexión. Floppy se retrató en el ascensor, luciendo un conjunto de bikini negra y pareo translúcido, con pañuelo animal print y lentes de sol. La actitud y el look caribeño marcan el tono del viaje: distensión y glamour en cada rincón del hotel.
En otra postal, la pareja se tomó una selfie en la playa, abrazados y sonriendo, con el mar turquesa de fondo y las reposeras a su alrededor. El entorno natural acompaña cada momento, con aguas cristalinas y cielos despejados que invitan a disfrutar del sol y la tranquilidad.
El itinerario incluyó desayunos y almuerzos con vistas privilegiadas al océano: platos de frutas frescas, café y delicias regionales servidas en una mesa con mantel celeste, balconeando sobre la playa. También compartieron cenas románticas, con copas de vino y manos entrelazadas, en un ambiente de intimidad y disfrute.
Momentos de relax no faltaron: Floppy posó recostada en la arena, tomando sol y luciendo gafas oscuras, mientras en otra imagen se la ve disfrutando del mar, arrodillada en la orilla y riendo. Los paisajes nocturnos, con vistas panorámicas de la costa iluminada y el cielo caribeño, sumaron un toque de magia y calma a la experiencia.
La pareja se mimó con detalles: frutas, macarons y chocolates de bienvenida en la habitación, acompañados por una botella de champagne y un mensaje personalizado. Accesorios como anteojos y pañuelos descansan sobre la arena, listos para acompañar cada paseo.
