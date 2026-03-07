El comunicado de Gran Hermano luego de que una participante invitara a fumar un supuesto cigarrillo de marihuana

Gran Hermano emitió un comunicado tras el chiste de Danelik aludiendo a que le habían suministrado marihuana en el confesionario

En las últimas horas, la nueva edición de Gran Hermano Genreración Dorada (Telefe) quedó envuelto en una controversia tluego de que una participante sugiriera, en tono de broma, que la producción del reality le había entregado un cigarrillo de marihuana en el confesionario. El clip rápidamente se propagó en las redes sociales y desató una respuesta formal por parte del programa.

Tras la afirmación de Danelik, la producción de “Gran Hermano” emitió un mensaje leído en vivo por Andrea del Boca en la casa. En el comunicado, rechazaron de manera enfática la conducta de la participante, advirtieron que no permitirán insinuaciones de ese tipo y señalaron que una reiteración podría derivar en sanciones graves, incluida la posible expulsión.

“En la madrugada de hoy sucedió un episodio que me llena de preocupación. Danelik afirmó, de manera jocosa, que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana e invitó a algunas compañeras a fumarlo”, se escuchó decir a del Boca ante todos sus compañeros en un clima de tensión.

Danelik fue apuntada por los seguidores del programa al decir ante las cámaras que desde la producción le ofrecieron un cigarrillo

Según el comunicado, Gran Hermano convocó a Danelik al confesionario, donde ella reconoció que solo se trató de una broma y admitió su error. El mensaje remarcó la severidad del acto: “Le respondí que no voy a aceptar mentiras de ese tipo, que fue un comentario inaceptable”.

La advertencia oficial incluyó la posibilidad de medidas más estrictas: “De repetirse otro hecho semejante, evaluaré una sanción grave”. El programa reiteró su compromiso con la salud de los participantes y subrayó la importancia de no poner en duda la integridad ni el espíritu del juego. A modo de cierre, la producción instó a todos los concursantes, y especialmente a Danelik Star, a reflexionar sobre sus palabras y recordaron que se mantendrán alerta para evitar episodios similares.

El episodio ocurrió en la madrugada del viernes en la casa del reality, cuando Danelik, de 25 años, conversó con otra participante en el cuarto de mujeres y le dijo: “Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”. El video de ese momento fue compartido de inmediato en la plataforma X (antes Twitter).

Danelik Star desata una polémica en Gran Hermano por una broma sobre marihuana

Poco después, la influencer reformuló su comentario frente a las cámaras: “Los de la cancha me han tirado uno”, minimizando su declaración inicial. La escena ganó notoriedad y alimentó la discusión pública en torno al programa.

La circulación del video encendió el debate en redes sociales, donde usuarios y seguidores del reality discutieron las palabras de la participante y cuestionaron la posibilidad de que ingresen sustancias prohibidas a la casa. Gran Hermano, célebre por sus estrictas reglas y controles de aislamiento, recibió opiniones divididas por la rapidez de su respuesta y por las dudas acerca de la seguridad interna.

En su presentación, la joven destacó que es oriunda de la provincia de Tucumán. También se describió como creadora de contenido con un perfil digital fuerte y una comunidad que la respalda: acumula más de 920 mil seguidores en Instagram y 5 millones en TikTok, donde construyó su identidad como Danelik Star.

Danelik, la aprticipante que hizo el desafortunado comentario del cigarrillo (Prensa Telefe)

Influencer de tiempo completo, su gran sueño es convertirse en cantante y ve en Gran Hermano Generación Dorada la plataforma ideal para potenciar su carrera artística. Maneja los códigos de las redes, entiende el juego mediático y sabe cómo generar conversación.

No es la única polémica que atraviesa la casa. Días atrás, Yanina Zilli protagonizó un fuerte cruce con Daniela de Lucía luego de hacerle un comentario respecto a la muerte de su padre. La escena se dio minutos después de que se conociera la lista de jugadores nominados en esta votación especial.

En ese contexto, una participante apuntó contra Yipio y cuestionó algunas actitudes que habría tenido durante la convivencia. Según su relato, la jugadora había mostrado comportamientos “patoteros” en determinadas situaciones dentro del juego. La acusación abrió un debate inmediato entre los presentes.

Yanina Zilli fue una de las primeras en tomar la palabra para respaldar esa postura y dar su versión de los hechos frente a todos. “Coincido. No me gustó, porque no es un penal... El primer día que nos organizamos con el tema de la cocina, me empezó a gritar como una desquiciada”, sostuvo, visiblemente molesta.

Sus palabras generaron reacciones diversas dentro de la casa. Algunos participantes escuchaban en silencio, mientras otros comenzaron a intervenir en la conversación. Fue entonces cuando Daniela de Lucía decidió intervenir para defender a Yipio y aportar su propia mirada sobre lo sucedido. La participante, que había regresado recientemente a la competencia tras atravesar una situación personal muy delicada, intentó desmentir la acusación. “Fuimos testigos y no es por saltar a defenderla. Jamás existió ese patoterismo”, afirmó con firmeza.