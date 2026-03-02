Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Pampita celebró el cumpleaños de su hijo Bautista Vicuña

El cumpleaños 18 de Bautista Vicuña se celebró en la casa de Pampita con una reunión familiar íntima, destacada por gestos de afecto y un ambiente cálido, típico de sus encuentros compartidos en redes sociales. Las imágenes difundidas por la conductora mostraron la presencia de Anita García Moritán, la hermana menor del homenajeado, así como la compañía cercana de amigos adolescentes y el clima privado en el que transcurrió la velada.

El íntimo festejo reunió a un grupo reducido de familiares y amigos cercanos. La protagonista de la noche fue Anita, quien se encargó de llevar la torta de chocolate con velas encendidas hasta la mesa, mientras Pampita, visiblemente emocionada, acompañó cada momento. Bautista recibió abrazos de su madre y compartió risas y miradas cómplices con su hermana, antes de reunirse con sus amigos para el tradicional soplido de velas.

Pampita junto a su hijo Bautista Vicuña, que cumplió 18 años

Anita García Moritán, la hija menor de Pampita, le llevó la torta a su hermano

La ambientación de la celebración, marcada por fondos neutros y expresiones relajadas, reforzó la sensación de intimidad en el encuentro familiar. Pampita apareció con un top negro y jeans, mientras que su hijo optó por una camiseta negra con logo blanco, mostrando ambos una actitud distendida ante las cámaras. Cada fotografía que la modelo compartió en sus redes sociales transmitió el deseo de la familia por resguardar su privacidad, aunque sin dejar de compartir algunos de estos momentos con sus seguidores en redes sociales.

Pampita, abrazada a su hijo Bautista

Bautista y el tierno beso de su hermana Anita

La emotiva dedicatoria de Benjamín Vicuña a su hijo

La celebración sumó un capítulo especial en el ámbito digital con el mensaje publicado por Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram en la mañana del domingo. El actor chileno homenajeó a su hijo con una serie de fotografías familiares que incluyeron recuerdos con la hermana Blanca y los hermanos que el joven tiene por parte de Pampita y Eugenia ‘China’ Suárez.

En su publicación, Vicuña evocó el nacimiento de Bautista en una fecha singular, el 29 de febrero, y recordó el “marcador” con el que dibujó una letra B en su pie izquierdo, un gesto que con el tiempo se convirtió en un tatuaje en honor a su abuelo. El actor destacó: “Pisaste fuerte desde el principio y te acompaño a menos de un metro, en silencio, en libertad, pero estoy a tu lado siempre. No me canso de escuchar tus sueños, que ya son los míos”.

La repercusión fue inmediata: la publicación recibió mensajes de colegas y seguidores que celebraron la relación entre padre e hijo, con comentarios como “Feliz vuelta al sol para Bauti” y “Qué hermosas palabras, Benja, siempre espero los cumpleaños para leerlas”.

Dos de las fotos que compartió Benjamín Vicuña por los 18 años de su hijo Bautista

El futuro de Bautista

La exposición mediática de Bautista Vicuña se consolidó también a través de sus propias intervenciones públicas. En una edición del programa Los 8 Escalones, donde participó como jurado del programa que por entonces comenzaba a conducir Pampita, el joven reveló detalles de su rutina familiar y sus intereses personales.

Consultado por su propia madre, Bautista expresó: “En casa y en el auto se escucha de todo, a mí me gusta escuchar de todo”. Pampita añadió cómo su hijo es referente de la música para los hermanos menores, quienes suelen aprenderse las canciones que él elige. Posteriormente, al ser preguntado sobre su vocación futura, Bautista aclaró: “No, no creo, me gustan varias cosas, la actuación, las ventas, el deporte, hago boxeo”. La conductora concluyó el intercambio señalando: “Veremos, todavía hay tiempo”, lo que subrayó la apertura y acompañamiento familiar en cuanto al futuro del joven.

En una ocasión, Pampita bromeó sobre inscripciones sorpresa y el adolescente respondió entre risas: “Dame una oportunidad”, reflejando la naturalidad con la que abordan su vida pública.

La celebración de los 18 años de Bautista Vicuña fue un encuentro privado y cargado de significado en el hogar de Pampita. Participaron su madre, la hermana Anita y amigos cercanos, mientras que el acompañamiento de Benjamín Vicuña desde las redes sociales sumó una dedicatoria cargada de afecto.