Benjamín Vicuña celebró los 18 años de su hijo Bautista con un emotivo posteo: “Me enseñas cómo luchar, reír y vivir”

Con el motivo de agasajar a Bautista por su cumpleaños, Benjamín Vicuña recopiló los mejores momentos juntos a él (Instagram)

En un día tan particular como único, Benjamín Vicuña volvió a emocionar a todos con un mensaje profundo y repleto de amor para su hijo Bautista, quien acaba de atravesar el umbral de la adultez. El joven, fruto de la relación del actor con Pampita, cumplió 18 años y celebró su mayoría de edad en otra fecha debido al día poco común que llegó al mundo: el 29 de febrero, ese día bisiesto que solo aparece cada cuatro años en el calendario. Como suele hacer en cada ocasión especial, Vicuña eligió las redes sociales para dedicarle un homenaje cargado de recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el paso del tiempo y el valor de la familia.

A través de una publicación en Instagram, Benjamín seleccionó una serie de fotos que recorren distintas etapas de la vida de su hijo. Desde imágenes de la infancia, pasando por recuerdos con su hermana Blanca, hasta momentos compartidos con los hermanos que tiene por parte de Pampita y la China Suárez, el álbum virtual se llenó de nostalgia, ternura y orgullo paterno. Entre las postales también aparecen fotos de Bautista practicando deportes y una especialmente emotiva, donde el joven levanta a su padre en un gesto que simboliza el crecimiento y el paso del tiempo.

Benajmín eligió algunas postales de la infancia de Bautista para celebrar su día

“Una madrugada de tormenta naciste como un rockero", escribió, orgulloso, el actor al comienzo del posteo lleno de fotos de su hijo

En el texto que acompañó las fotos, Vicuña comenzó evocando el nacimiento de su hijo. “Una madrugada de tormenta naciste como un rockero. Corrieron todos por tu llegada, iluminaste fuerte ese día y así el resto de tus días”, escribió al inicio. Además, el actor subrayó el carácter especial del momento, marcado por la emoción y la inmediatez. “En medio de la alegría, pedí un marcador y dibujé una B en tu pie izquierdo y te marqué como a un ternerito, para que nada ni nadie nos pudiera separar nunca. En ese mismo pie izquierdo hoy tienes un tatuaje en honor a tu abuelo. De eso se trata la vida, de homenajear a los que llegan y a los que estuvieron”, agregó, trazando un puente entre las distintas generaciones de la familia.

“Pisaste fuerte desde el principio y te acompaño a menos de un metro, en silencio, en libertad, pero estoy a tu lado siempre. No me canso de escuchar tus sueños, que ya son los míos, no me canso de mirar tus fotos de niño, que ya son recuerdos y raíces del hombre grande y fuerte que eres hoy. Feliz cumpleaños, Bautista, lo mejor está por venir”, expresó Vicuña, en medio de un vaivén de emociones.

Bautista junto a Isabel Luco Morandé, la madre del actor chileno y su abuela paterna

El joven levantando a su padre en brazos, dejando en claro su fuerza

El mayor de los Vicuña junto a sus hermanos menores por parte de Pampita y la China Suárez

En el tramo final del mensaje, Benjamín dejó claro que su admiración por su hijo va más allá del lazo de sangre. “Te amo y admiro profundamente. Eres un ser único y especial, un caballero de capa y espada, un bailarín del ring, un hijo que le enseña al padre cómo luchar, reír y vivir”, cerró el artista, emocionando a sus seguidores y a muchos colegas que lo acompañaron con comentarios y felicitaciones.

La repercusión no tardó en llegar. Los seguidores de Vicuña llenaron el posteo de mensajes cariñosos y felicitaciones para Bautista. “Precioso”; “Feliz no cumpleaños, Bauti. Que seas inmensamente feliz”; “Feliz vuelta al sol para Bauti”; “Qué hermosas palabras, Benja, siempre espero los cumpleaños para leerlas”; “Feliz cumple, Bauti”, fueron algunos de los mensajes destacados. Entre los famosos que se sumaron a los saludos estuvieron Nancy Dupláa y Esteban Lamothe que reconocieron el valor de las palabras y el sentimiento detrás de cada línea.

"Un hijo que le enseña al padre como luchar, reír y vivir”, escribió el actor a su hijo por su cumpleaños

Entre las postales, el actor eligió un emotivo momento de su hijo Bautista con su hermana mayor, Blanca, quien falleció en 2012

Padre e hijo, abrazados y sonrientes, dejando en claro el gran cariño que sienten el uno por el otro (Instagram)

Así, entre recuerdos, tatuajes con significado y la promesa de un futuro lleno de sueños, Vicuña volvió a recordarle a todos que la paternidad es un viaje de aprendizaje, amor y redescubrimiento constante. Y, como cada año, dejó en claro que lo mejor está por venir para Bautista, el hijo que llegó con una tormenta y se convirtió en luz para toda la familia.