L-Gante se sinceró con Yanina Latorre en un fuerte mano a mano y habló sobre Wanda Nara: “Todo pasa por algo”

El cantante charló con la conductora y reveló detalles sobre su relación con Wanda Nara (Video: SQP, América TV)

L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un mano a mano filoso, sin vueltas y con varias definiciones que sorprendieron. Invitado a SQP (América TV), el programa de Yanina Latorre, el cantante se mostró en una etapa “serena”, habló de su presente sentimental y, sobre todo, se animó a ponerle palabras al vínculo que mantuvo con Wanda Nara, una historia atravesada por la exposición, los rumores y el ida y vuelta constante de las redes. Esta vez, sin embargo, el artista decidió marcar un límite claro: “Apartado ese vínculo de pareja, no, eso quedó ahí”, sostuvo, al tiempo que reconoció que sigue existiendo contacto entre ellos.

Desde el arranque, Yanina lo recibió con un tono cómplice, pero incisivo. “Se te ve tranquilo, sereno… más sereno que cuando estabas con Wanda, ¿no?”, lo chicaneó. L-Gante no esquivó la comparación y se definió en “temporada tranqui”. En esa línea, confirmó que está solo: “Sí, sí. Estoy solo”, repitió ante la insistencia de la conductora y las risas de los panelistas, que celebraron incluso un gesto suyo mirando hacia arriba, como si estuviera “encomendándose”.

La conversación avanzó hacia el tema inevitable: Wanda. Yanina le preguntó si extrañaba “toda esa exposición y toda esa aventura loca” y él fue tajante: no es algo que hoy mantendría como prioridad. Aun así, aclaró que conserva “contacto, comunicación, pero normal”. Cuando la conductora quiso precisar si son amigos, el cantante titubeó y prefirió explicar que, al menos en términos de pareja, esa etapa ya está cerrada.

L-Gante reveló en una entrevista con Yanina Latorre que su vínculo sentimental con Wanda Nara está finalizado y en el pasado

Yanina fue por más y lanzó una pregunta que apuntó directo al corazón del asunto: “¿Hubo amor o era calentura?”. L-Gante respondió sin dramatismo: lo que hubo quedó en el pasado, y con el correr del tiempo, se fueron distanciando. Incluso admitió que no recuerda con exactitud quién tomó la decisión final de cortar: “No lo recuerdo bien. De a poco… ¿viste cuando te das cuenta de un par de cosas y te distanciás porque lo que te beneficia quizá es estar de una manera?”. Para Yanina, el resumen era claro: con Wanda no estabas tranquilo. Y él asintió: “Que no era esa”.

El punto más jugoso llegó cuando la conductora le preguntó por su último lanzamiento, “La hora”, y la sospecha que circuló desde el primer día: si la canción está dedicada a Wanda, sobre todo porque la protagonista del videoclip, según comentaron al aire, tiene rasgos muy parecidos a ella. L-Gante se rió, dejó que la mesa jugara con la idea de “la fotocopia” y, aunque evitó decir “sí, es para Wanda” de manera literal, terminó reconociendo la influencia: “No sé si decirte dedicado, pero todo tiene una inspiración”.

Fue entonces cuando abrió una puerta que hasta ese momento no había cruzado: explicó que, con 25 años, no tuvo “muchas novias” y que a la hora de componer suele basarse en experiencias reales. “Me baso en Tamara, en Wanda y de ahí junto oraciones y hago una canción”, contó, dejando en evidencia que su música funciona como un collage emocional de vínculos que lo marcaron. Yanina, que venía presionando con la diferencia de edad entre ambos, le preguntó si de verdad creyó que esa relación podía sostenerse. L-Gante dijo que sí, pero planteó una condición: “El tema es aguantar… o resistir”. El ida y vuelta derivó en una broma, pero el mensaje quedó claro: para él, sostener esa historia requería una fortaleza que, en la práctica, no existió.

Pese a la separación, L-Gante afirmó que mantiene contacto y comunicación frecuente con Wanda Nara, descartando un distanciamiento total

En un tramo especialmente punzante, Yanina insinuó que Wanda pudo haberlo “usado” para terminar de cortar con Mauro Icardi y blanquear un quiebre público. L-Gante negó haberse sentido utilizado en ese momento, aunque admitió que todo fue “muy loco” y que a él le gusta “lo real”. En esa búsqueda, explicó, decidió priorizar lo que considera “conceptos sanos” y tomar distancia. “No me gusta perder el tiempo”, afirmó, y resumió su postura con una frase que sonó a cierre definitivo: “Hacé lo que sea, yo te quiero, te valoro y te aprecio igual”.

El cantante también eligió no opinar de más sobre el presente de Wanda, pese a que Yanina mencionó su viaje a Italia y su nueva relación. “Tampoco voy a hablar tanto de ella…”, sostuvo, aunque reconoció lo extraño del “chisme” que viene girando desde hace años. En el estudio, el debate se trasladó a las fechas y a los rumores que se superponían con momentos en los que él todavía estaba con ella. L-Gante, lejos de desentenderse, dejó caer otra frase que alimentó interpretaciones: “Esas cosas se dan por algo”.

Más adelante, Yanina le preguntó si Wanda era celosa y si se peleaban por chicas de los shows. Él respondió con una lógica de espejo: “Uno saca la ficha cómo es la cosa… si se puede, se puede. No dejarse, no ser un boludo ni una boluda”. Traducido: cuando hay reglas difusas, cada uno entiende hasta dónde puede estirar el límite.

La entrevista cerró con otro dato que contradijo cualquier idea de contacto cero: L-Gante dijo que nunca dejó de hablar con Wanda. Cuando Yanina le consultó por el Día de los Enamorados y un supuesto acercamiento, él aseguró que siempre estuvieron comunicados y que ese tema “lo esquivaron”. Entre risas, recordó un vivo que hicieron en esa fecha y se describió como nunca antes: “Ni yo me vi así… de fachero y amoroso”. A la pregunta final —si le gusta verse con Wanda, si lo divierte esa película— respondió sin dudar: “Me divierte. Todo pasa por algo”.