Catherine Fulop se prepara para ser abuela y acompaña a Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la dulce espera: “Modo abuela activado”

El mensaje de abuela de Catherine Fulop: "Modo abuela activado"

La espera de la primera nieta de Oriana Sabatini ha provocado una profunda emoción familiar. Catherine Fulop permanece en Roma junto a su hija, compartiendo estos días decisivos antes del nacimiento.

La actriz expresó su alegría y expectativa al vivir en Italia esta nueva etapa, entregando un mensaje cargado de cariño durante la espera de su primera nieta. Fulop relató cómo el ambiente diario se ha transformado en motivo de celebración y unión familiar, describiendo la experiencia con ternura y participación activa.

Emoción familiar de Catherine Fulop ante la inminente llegada de su nieta

“Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa”, afirmó Fulop, reflejando la cercanía especial que comparte con Oriana en el día a día.

El vínculo entre madre e hija se ha fortalecido en este periodo de anticipación por la llegada de la bebé. El entorno familiar vive con expectación cada jornada, abrazando este momento de cambio y alegría, convencidos de que la familia está a punto de sumar un nuevo motivo de felicidad.

Por otra parte Catherine Fulop ha comunicado que su madre, Cleopatra García, de 90 años, fue sometida a una doble intervención quirúrgica en Venezuela tras una caída que agravó un cuadro de artrosis severa. Este dato, confirmado por la propia Fulop a través de sus redes sociales, impacta en la agenda personal de la artista, instalada en Roma para acompañar a su hija, Oriana, en la fase final de su embarazo. Fulop ha reorganizado compromisos laborales para priorizar la contención familiar, mientras enfrenta la distancia con el epicentro de la crisis sanitaria y política de su país de origen.

El contexto clínico de García se ha visto afectado no solo por la patología degenerativa, sino también por la logística médica en Venezuela. Tras la primera intervención se produjo una nueva caída, que derivó en una luxación de cadera y la necesidad de una segunda operación. Fulop detalló que el cuadro se complicó por una hemorragia, que requirió transfusión de sangre y dejó a su madre postrada y en recuperación. La actriz reveló que la toma de decisiones médicas debió darse a distancia, apoyándose en el criterio de los profesionales venezolanos.

Este episodio pone de relieve la doble presión que enfrenta Fulop: mientras aguarda el nacimiento de su primera nieta en Europa, mantiene el monitoreo permanente de la evolución de su madre, en un país marcado por la inestabilidad del sistema de salud. La propia Fulop admitió que su corazón “permanece en Venezuela” durante este período.

Según relató Fulop a través de un video difundido en redes sociales, el ciclo de procedimientos médicos comenzó cuando García “empezó a no poder caminar” tras una caída. Los estudios descartaron fractura, pero confirmaron el diagnóstico de “súper artrosis”. La urgencia y posterior recaída clínica alteraron las rutinas de la actriz. Fulop exclamó: “Uno a la distancia, bueno, como que sí, opérenla, si es lo que dicen los médicos, opérenla”, reflejando la gestión remota sobre decisiones de alto riesgo quirúrgico.

Las complicaciones postoperatorias incluyeron una segunda caída, luxación, y la necesidad de nueva intervención quirúrgica. “Perdió sangre, tuvo un derrame, transfusión de sangre... se complicó la cosa. Ahora está postrada, o sea, en cama, porque no se puede parar”, detalló la actriz, añadiendo que es improbable que García pueda movilizarse en el corto plazo.

Compromiso público con la situación venezolana

Fulop enfatizó la gravedad del cuadro familiar en el marco de la coyuntura general de Venezuela. En su publicación aseguró: “Activo mis redes para alzar la voz de aquellos que no la tienen, como los presos políticos, como un montón de gente que está sufriendo”. La artista reiteró su implicancia pública, utilizando su alcance digital para amplificar reclamos vinculados a la situación política y social en su país natal.