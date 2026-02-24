Bajo la lluvia y con estética vintage: las fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el octavo mes de embarazo

De cara al nacimiento de su hija, la pareja causó furor con una romántica sesión de fotos en las redes (Instagram)

La cuenta regresiva para la llegada de la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala despierta ilusión no solo en la pareja, sino también en su familia, amigos y miles de seguidores atentos a cada paso del embarazo. Con casi ocho meses de gestación, la artista decidió transformar este momento tan especial en una producción visual cargada de sensibilidad y estilo propio. Esta vez, Oriana no estuvo sola: junto a Dybala, compartió una sesión de fotos bajo la lluvia que rápidamente se volvió viral y conquistó las redes con su ternura y complicidad.

En las últimas hora, Oriana y Paulo publicaron en Instagram la nueva serie de imágenes. Abrazados, con miradas cómplices y gestos delicados, posaron en un entorno íntimo y nostálgico mientras la lluvia caía suavemente. La cantante lució su panza de embarazada, ya en el tramo final de la gestación, con un estilismo pensado para resaltar la naturalidad y el clima romántico de la sesión. Apostó por un traje amplio en tonos neutros, sastrería relajada adaptada a la maternidad, pantalón apenas bajo y un top negro minimalista que dejó al descubierto su pancita, reafirmando la tendencia de celebrar la gestación con orgullo y estilo propio.

Oriana lució su panza de embarazada y apostó a un look relajado y elegante, mientras Dybala la acompañó con un estilo clásico

Dybala, por su parte, optó por un conjunto clásico con guiños vintage. La campera de cuero marrón fue la pieza central del look, combinada con pantalones oscuros de corte recto. El futbolista acompañó así la estética sobria y romántica de las fotos, fusionando elegancia y sencillez en una imagen que rápidamente se viralizó.

La producción fotográfica de la pareja generó una avalancha de comentarios y reacciones entre los seguidores y el círculo íntimo de Oriana y Paulo. “La mamá más hermosa”; “¡Muy tiernos! ¡Los amo a los tres!”; “Qué ternura. Falta poco”; “Ya viene la bebita”; “Fotones”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la publicación. Entre quienes se sumaron a los elogios estuvo Catherine Fulop, madre de la cantante, que no ocultó su emoción al ver a su hija y su yerno compartiendo este momento único.

El vínculo entre Oriana y el estilismo ha sido un elemento central durante todo el embarazo. Lejos de ocultar los cambios de su cuerpo, la artista eligió compartirlos como parte de su proceso creativo y personal. A comienzos de febrero, sorprendió con una producción de estética gótica/black bride, donde la sensualidad, el dramatismo y la pregnancia visual se fusionaron en imágenes de alto impacto. Capturadas por el fotógrafo Andrés Gar Luján, las fotos muestran a Oriana posando de frente, abrazando su vientre con seguridad y mirando a cámara con un gesto que transmite intimidad y fuerza.

La sesión, marcada por la lluvia y la luz suave, capturó el instante único que vive la pareja a pocas semanas de convertirse en padres

En aquella producción, la elección del blanco y negro potenció el clima editorial y le aportó un tono atemporal, casi cinematográfico, a las imágenes. El juego de luces y sombras acentuó texturas y eliminó distracciones, para que el foco estuviera siempre en la presencia de Oriana y en el momento vital que está atravesando. El look fue tan simple como impactante: conjunto negro de dos piezas, líneas minimalistas, sin ornamentos y un velo de tul negro transparente que caía desde la cabeza y envolvía su figura, creando una especie de cola larga que evocó el imaginario de una novia gótica. Los guantes largos negros fueron el detalle clave que reforzó el efecto teatral y sofisticado de la propuesta.

El resultado fue un estilismo que coquetea con lo nupcial, lo ceremonial y lo teatral, pero sin perder su costado íntimo. Sabatini demostró una vez más su capacidad para capitalizar cada etapa personal y convertirla en arte y tendencia, resignificando la maternidad desde la honestidad, la belleza y la autoaceptación.

La cantante y actriz optó por ropa interior negra minimalista, tul traslúcido y guantes largos en una producción (Instagram)

Ahora, con la cuenta regresiva en marcha y la ansiedad creciendo en su círculo más cercano, la pareja disfruta del tramo final de la espera. Oriana y Paulo celebran cada pequeño avance y no dudan en compartir su felicidad con sus seguidores, que acompañan la transformación de la artista en madre. Entre abrazos bajo la lluvia, looks de pasarela y gestos cotidianos, la historia de la futura familia se escribe a partir de la complicidad, el amor y la decisión de vivir cada instante con autenticidad y emoción.