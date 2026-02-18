El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Icardi opinó de la denuncia de violencia que hizo Wanda Nara a Mauro Icardi (Video: Intrusos, América)

Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, decidió dar su versión acerca de lo que sucede en la familia Icardi en Intrusos (América TV) y habló sobre el vínculo distante que mantiene con el delantero, la separación de Mauro y Wanda Nara, y la nueva relación de su hermano con la China Suárez.

Durante la entrevista, Guido fue contundente sobre el lazo que los une: “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente. Con mi hermano la relación no cambió mucho a lo largo del tiempo. Hemos compartido alguna Navidad, algún cumpleaños, alguna vez que estaba en Suiza por un partido de Champions. Poca cosa más, no hemos hablado mucho”. Sobre el carácter de Mauro, admitió: “Tiene una personalidad muy fuerte, un carácter muy fuerte… una persona que cuando se le mete algo en la cabeza, quiere que las cosas sean a su modo. Siempre fue así, no es que Wanda lo potenció”.

Acto seguido, dejó en claro que el futbolista no cambió su personalidad por su exesposa. “Wanda no lo cambió. Él es tal cual como lo ven en la tele”, agregó.

La charla se distendió y le consultaron si en la familia hay “team China” o “team Wanda”, Guido fue tajante: “Yo personalmente no estoy en ninguno de los dos. Me imagino que del lado que esté bien con Mauro estarán team China, del lado que están con Wanda, estarán team Wanda”.

“¿Nunca lo viste tan enamorado como de Wanda?”, le preguntaron, y su respuesta fue contundente: “No”. Enseguida le consultaron cómo ve la relación ahora con la China: “Es el capítulo nuevo, ¿no?”, sonrió.

Guido repasó la historia familiar, marcada por la distancia y la desestructuración: “Nosotros nunca realmente fuimos una familia… siempre fuimos todos muy distantes. No era una familia unida”. Reconoció que Mauro se fue alejando a medida que formó su propia familia y que la vida del futbolista, llena de viajes y compromisos, contribuyó a esa distancia. “Progresivamente se fue alejando por un tema que él formó la suya propia”.

Sobre el escándalo que involucró a Mauro, Wanda y la China, Guido aportó su reflexión. “Uno piensa: ‘este es un salame, lleva diez años casado y mirá la que viene a hacer’, porque hay mil formas de separarte, si te querés separar, querés romper un matrimonio, hacé lo que quieras. Pero bueno, también él habrá querido mantener su familia…”. Ante la pregunta de si él mismo hubiera elegido a la China, respondió entre risas: “Ahí me mataste”.

Guido Icardi opinó de la denuncia de violencia que hizo Wanda Nara a Mauro Icardi (Video: Intrusos, América)

Acerca de la acusación de violencia de Wanda contra Mauro, Guido fue claro: “No creo que Mauro sea capaz de levantarle la mano a Wanda ni que tenga esas actitudes violentas”. Y agregó: “Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a eso”.

Sobre la relación de Mauro con los hijos de Wanda y Maxi López admitió que le decían papá. “Lo llamaban ‘papá’ porque él se lo ganó. Había muchos videos de Mauro jugando a la pelota, los chicos le decían ‘papi’. Si está la figura paterna al final, es natural”.

Más adelante, se refirió al quiebre con su padre tras la separación de Mauro y Wanda. “Hay un quiebre con mi viejo en el momento en que se separa de Wanda, y empieza con su nueva pareja. En lo que ha podido ayudar, Mauro estuvo presente, le compró una camioneta, una casa”, contó.

En lo más personal, reconoció que hace más de diez años que la relación con Mauro es distante y que, aunque su hermano está invitado a su casamiento, aun no respondió a la invitación: “Ya son 11 años que estamos en esta situación. Al principio me lo tomaba personal, ahora uno se acostumbra a vivir sin su hermano”.

Finalmente, Guido aclaró que no siente que ni él ni su familia hayan traicionado a Mauro, sino que las divisiones nacieron de la separación de sus padres y de los bandos familiares: “Siempre hay que elegir un bando. El problema es que él elige el bando y después pelea a toda la familia en ese sentido”.