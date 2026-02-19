La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

Ivana Icardi reaccionó en sus redes sociales a la entrevista de Guido, su hermano, en Intrusos

El miércoles por la tarde, Guido Icardi, el hermano tatuador de Mauro, brindó una entrevista en la que habló de la interna familiar y la relación que tiene hoy en día con el delantero en Intrusos (América TV). Sus declaraciones no habrían sido bien recibidas por su círculo, en especial por sus declaraciones a favor de Wanda Nara.

En ese contexto, Ivana Icardi utilizó sus redes sociales para dejar en claro su opinión y expresar su malestar por la postura que eligió tomar el tatuador ante los problemas familiares.

Para esto Ivana eligió su cuenta de X y, en su primer mensaje, decidió tomar distancia de las declaraciones de Guido. “No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”, comenzó, marcando así una distancia pública sin profundizar los conflictos de su círculo íntimo ante la mirada mediática.

Ivana Icardi publica un mensaje en X.com sobre la controversia que involucra a su hermano Guido, declarando que no hablará negativamente de sus hermanos aunque no esté de acuerdo.

El mensaje de Ivana contra Wanda Nara, con quien nunca tuvo una buena relación

Pocos minutos después, Ivana sumó un segundo posteo recordando la mala relación que tuvo con Wanda a lo largo de la relación que la empresaria forjó con el delantero del Galatasaray: “Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en tv, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”. Con estas palabras, dejó entrever viejas heridas y reproches no solo hacia su hermano, sino también hacia otros integrantes del entorno familiar por el manejo de la exposición pública y los vínculos con la prensa.

Cabe recordar que el futbolista no tiene relación con ninguno de los miembros de su familia, sin embargo, con sus hermanos tiene un vínculo todavía más complejo debido a la mala relación que tenían con su expareja. La última vez que Mauro posteó una foto con ellos fue cuando viajó junto a la China Suárez a Rosario para que conozca a la familia. Luego de esto nunca más volvió a visitarlos.

La reacción de Ivana se suma a la larga historia de tensiones y desencuentros entre los hermanos, y evidencia el impacto que tienen las declaraciones mediáticas en la vida privada del clan Icardi. Luego de sus mensajes críticos hacia Guido y su excuñada, la exparticipante de Gran Hermano sorprendió al dedicarle un saludo público a su hermano Mauro por su cumpleaños número 33, a pesar de no mantener ningún tipo de relación ni contacto con él en la actualidad, al punto que el futbolista no la sigue en redes sociales.

La foto que eligió Ivana para saludar a su hermano en el día de su cumpleaños 33 (Instagram)

Ivana compartió en sus historias de Instagram una foto de la infancia, en la que aparece junto a Mauro celebrando un cumpleaños en familia. Sobre la imagen, escribió simplemente: “feliz cumpleaños” acompañado de un emoji de torta, un corazón blanco y sin etiquetar al exdelantero del PSG. El gesto, sobrio y nostálgico, contrasta con el clima de tensión y distancia que reina en la familia, y fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de afecto a pesar de las diferencias y el distanciamiento que los separa.

Guido, el hermano de Mauro Icardi, se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: las fotos (Instagram)

Este ida y vuelta entre dos de los tres hermanos Icardi se dio luego de que el tatuador dio una nota para Intrusos y a la noche compartió una serie de fotos en sus historias con sus dos sobrinas, Wanda, Maxi López y Martín Migueles, actual novio de la conductora. En la primera postal, Guido aparece sentado en un sillón de cuero, vestido con una remera roja deportiva, sus tatuajes a la vista y sonrisa amplia. A su lado, Wanda y sus hijas posan en un clima íntimo y relajado. La frase que eligió para acompañar la imagen fue contundente: “Conociendo a mi familia”, junto a un corazón rojo.

Pero si esa fotografía ya había generado ruido mediático, la siguiente terminó de sacudir el tablero. En la segunda, el hermano del futbolista aparece en una cena junto a Wanda Nara, Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo. La escena muestra a todos sentados alrededor de una mesa de mármol, sonrientes y distendidos. El detalle más llamativo es la convivencia en el mismo plano del exmarido de Wanda y de su actual pareja, además del propio Guido, en el centro del encuadre.