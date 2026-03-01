Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

De la mano de Gino Bogani, Juana Viale regresó a su programa con las energías renovadas y con una gran apuesta por la moda (Almorzando con Juana – El Trece)

Luego de pasar un verano agitado, con su programa Almorzando con Juana (El Trece) desde Mar del Plata en enero y un merecido descanso en febrero por las playas de Brasil, Juana Viale regresó a la pantalla chica con energías renovadas y una apuesta a la moda que no pasó desapercibida. La conductora volvió a adueñarse de los domingos al mediodía, fiel a su personalidad vibrante y a su estilo audaz, mostrándose renovada para esta nueva etapa. Para su vuelta, Juana apostó por un look de alto impacto, diseñado especialmente para ella por el maestro Gino Bogani, uno de los nombres icónicos de la alta costura argentina.

“Hola, volvimos. Volvimos los domingos acá. ¿Cómo están en sus casas? No saben las lindas vacaciones que tuve. Desconecté del universo", comenzó diciendo, ruiseña, la nieta de Mirtha Legrand. “Bueno, ¿cómo están en sus casas? Ya todos volvimos más o menos la rutina. Los de provincia todavía nos estamos acomodando. Los pibes empiezan mañana. Capital ya arrancó, después comienzan las sesiones en el Senado a las nueve. Estoy muy en tema de todo, me estoy adaptando de a poco”, saludó Juana, marcando su regreso con el desparpajo y la frescura que la caracterizan.

La verdadera protagonista de la jornada fue el outfit elegido para su reaparición en la televisión. “Pero miren esta belleza que tengo sobre mi piel. Es un conjunto de guipur y pantalón de crepe satén. Miren qué belleza, con gran cuello destacando este escote maravilloso, una abertura en diagonal, que cierra con pequeños botones de porcelana“, describió Juana frente a la cámara. “Todo realizado completa y absolutamente a mano. Esta es una obra del gran Bogani. ¡Bravo!”, celebró la conductora ante la cámara, agradeciendo al legendario diseñador por el trabajo artesanal y el concepto detrás del outfit.

El loo completo que Gino Bogani realizó para la conductora (StoryLab)

La apuesta de Juana no terminó en el vestuario. El look se completó con un peinado de Juan Fojo, quien eligió unos torniquetes modernos que enmarcaron el rostro de la conductora, y un maquillaje realizado por Cris Sepúlveda, quien se ocupó de devolverle frescura al rostro tras las vacaciones. “Mi equipo maravilloso poniéndose a tono con la cara que estaba media destrozada de las vacaciones, como todo. La carita, nena, ¿quién te hizo la carita?”, bromeó Juana, mostrando la complicidad con su abuela y el humor que hay detrás de cámaras en cada preparación de programa.

Cabe recordar que Viale viene de una temporada donde apostó, más que nunca, por creadoras emergentes y diseñadoras federales. Durante el verano, cada uno de los outfits que lució en pantalla fue celebrado tanto por el público como por referentes de la moda, que destacaron la frescura, la innovación y la artesanía de cada prenda. Así, la conductora se consolidó como una verdadera “it girl”, marcando tendencia y abriendo puertas para el talento joven de todo el país, al apostar por piezas únicas y darle visibilidad a nombres que muchas veces no tienen lugar en los grandes medios.

Luego de apostar por diseñadoras emergentes, Viale volvió a vestir las creaciones de Gino Bogani (StoryLab)

Para Juana, la moda es más que una cuestión estética: es una forma de expresión y un puente con el público. Cada domingo, la nieta de Mirtha Legrand logra sorprender y generar conversación no solo por su performance al frente del programa, sino también por la personalidad que imprime en cada elección de vestuario. Con cada regreso, Juana reafirma su lugar como referente de la pantalla y de la moda argentina, combinando tradición, vanguardia y una búsqueda permanente de nuevas voces y estilos.

El arranque de esta nueva temporada de Almorzando con Juana no solo marca el regreso de una de las figuras más carismáticas de la televisión, sino también una señal de que la moda, la actualidad y el entretenimiento seguirán yendo de la mano, con la impronta inconfundible de una conductora que siempre apuesta a más. Así, Juana vuelve a ser protagonista de la temporada, lista para encarar otro año de desafíos, debates y looks que, una vez más, darán que hablar.