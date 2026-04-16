Panamá y República Dominicana avanzan en la actualización de acuerdo comercial para ampliar exportaciones

Las exportaciones de Panamá hacia República Dominicana superaron los 500 millones de dólares en 2025. (Foto: Shutterstock)

Panamá inició el proceso para actualizar el acuerdo comercial que mantiene con República Dominicana, con el objetivo de adecuarlo a las condiciones actuales del comercio bilateral y ampliar el alcance de un instrumento vigente desde la década de los 80.

La revisión busca ajustar reglas, incorporar áreas no contempladas en el esquema original y facilitar un intercambio más amplio entre ambos mercados, en un contexto donde la relación económica muestra mayor actividad y volumen comercial sostenido.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que ya existe una hoja de ruta para avanzar en esta actualización, con miras a fortalecer el intercambio.

“La relación con República Dominicana ocupa un lugar estratégico y debemos actualizar el acuerdo para fortalecer el intercambio”, afirmó durante la Semana de República Dominicana en Panamá 2026, un evento que reunió a actores del sector público y privado de ambos países en torno a oportunidades comerciales y de inversión.

La Zona Libre de Colón concentra gran parte del intercambio con República Dominicana. Cortesía ZLC

El impulso a la revisión del acuerdo ocurre en medio de un repunte en la relación comercial bilateral. En 2025, las exportaciones desde Panamá hacia República Dominicana, incluyendo operaciones desde la Zona Libre de Colón, superaron los 500 millones de dólares, una cifra que evidencia la escala que ha alcanzado este mercado para Panamá.

El dato también refuerza la necesidad de contar con un marco actualizado que permita ampliar el acceso y mejorar las condiciones del intercambio.

Sin embargo, el comportamiento histórico muestra una relación desequilibrada para Panamá. De acuerdo con la ficha técnica de INTELCOM, la balanza comercial total de bienes entre ambos países ha sido deficitaria para Panamá durante más de 17 años, con periodos en los que el saldo negativo superó los 37 millones de dólares.

Este patrón refleja que, aunque el comercio ha crecido, Panamá no ha logrado consolidar una posición exportadora dominante en ese mercado.

En el ámbito agrícola, la tendencia es similar. La balanza comercial agrícola también ha sido mayoritariamente negativa para Panamá durante más de una década, con déficits que superaron los 8 millones de dólares, mientras que los años con superávit han sido limitados y de bajo monto.

Este comportamiento evidencia que, incluso en sectores donde Panamá tiene capacidad productiva, aún enfrenta retos para posicionar su oferta exportable de forma sostenida.

A pesar de este contexto, exportadores panameños han mostrado interés en incrementar sus envíos hacia República Dominicana, al identificarlo como un mercado con alta demanda de alimentos y productos con valor agregado.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias de Panamá, señaló que el país busca actualizar el acuerdo con República Dominicana para fortalecer el intercambio y adaptarlo a las condiciones actuales del comercio. Cortesía MICI

Esta demanda está impulsada en parte por el crecimiento del sector turístico, la expansión del sector servicios y el dinamismo empresarial, factores que generan una necesidad constante de abastecimiento en alimentos procesados, bebidas y otros bienes de consumo.

Los datos más recientes muestran que las exportaciones panameñas están concentradas en un grupo reducido de productos. En 2023, Panamá exportó 5.56 millones de dólares hacia ese mercado, con una fuerte participación de las principales partidas.

Entre los productos destacan las preparaciones y conservas de pescado (1.46 millones de dólares), el pescado congelado (1.24 millones) y los crustáceos (489 mil dólares), además de bebidas alcohólicas, papel y productos químicos. Esta concentración refleja una oferta limitada en diversificación, pero con potencial de crecimiento en sectores específicos.

El comportamiento reciente también muestra señales de crecimiento en algunos rubros. En sectores como la agroindustria, las exportaciones han registrado aumentos en los últimos años, mientras que categorías como bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre han ganado peso dentro del total exportado.

Este patrón sugiere que el crecimiento no depende de un solo producto, sino de una ampliación gradual de la canasta exportable panameña hacia ese mercado.

La Semana de República Dominicana en Panamá reúne a autoridades y empresarios para impulsar negocios, inversión y cooperación bilateral. Cortesía MICI

Desde el ámbito técnico, la jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI, Linda Castillo, explicó que el acuerdo vigente requiere una actualización para responder a las dinámicas actuales del comercio.

Según indicó, el proceso busca incorporar nuevas áreas de trabajo y aprovechar oportunidades en bienes y servicios donde ambos países tienen potencial de complementariedad económica.

El intercambio desde la Zona Libre de Colón refuerza el peso de esta relación. En 2023, el comercio total con República Dominicana desde esta plataforma alcanzó los 715.1 millones de dólares, con predominio de reexportaciones de productos como medicamentos, teléfonos móviles, calzado y bebidas alcohólicas.

Esto confirma que Panamá no solo participa como exportador directo, sino también como un centro logístico clave para la redistribución regional.

El acuerdo comercial vigente entre ambos países data de la década de los 80. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

La actualización del acuerdo se da, entonces, sobre una relación que ya tiene volumen, pero que opera bajo reglas desfasadas. El desafío para Panamá no es únicamente aumentar el comercio, sino mejorar su posición dentro de la relación bilateral, diversificar su oferta y aprovechar un mercado que sigue creciendo en demanda.

En ese escenario, la revisión del acuerdo será determinante para definir si el país logra convertir ese crecimiento en una ventaja comercial más equilibrada y sostenible.