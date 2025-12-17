Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram con la ayuda de Roberto Castillo: “Estos ojitos son de llorar mucho”

Después de mucha angustia, la influencer contó cómo restableció su principal fuente de ingresos (Video: Instagram)

Después de un día atravesado por la angustia, el llanto y la incertidumbre laboral, Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram, la principal herramienta con la que trabaja y sostiene a su familia. La mediática reapareció en sus historias con un mensaje de alivio y agradecimiento, tras haber denunciado públicamente el cierre de su perfil, que ya suma varios episodios similares en el último tiempo.

“Estos ojitos son de llorar mucho”, fue lo primero que dijo en un video grabado apenas volvió a tener acceso a la cuenta, con la voz todavía cargada de emoción. Inmediatamente después, reveló que pasó gran parte del día llorando y tratando de recomponerse antes de llegar a su casa. “Tengo mucha paz ahora. Pasé mucha angustia hoy”, confesó, dejando en claro el impacto que tuvo la situación en su ánimo. “Lloré mucho, mucho, mucho antes de entrar a casa. Trato de aguantármela, porque también para los que me aman y los que me rodean es un bajón que esté todo el tiempo deprimida”, continuó.

El abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, lidera el equipo legal que logró restablecer la cuenta bloqueada

En ese mismo descargo, Cinthia destacó especialmente el rol de su pareja, el abogado Roberto Castillo, a quien definió como su mayor sostén en el momento más crítico. “Gracias a mi amor por el aguante, por conseguirme siempre la salvación, por ser un rottweiler y demandar a todos los que tengas que demandar”, expresó sin filtro. Incluso reveló, entre risas y admiración, que su pareja “en un minuto preparó cinco demandas”, marcando el nivel de acción con el que enfrentaron el conflicto.

La influencer también agradeció al equipo legal y técnico que la acompañó en el proceso. Mencionó a los abogados que intervinieron presentando amparos y demandas, y al especialista en ciberseguridad que fue clave para destrabar el problema. “Armamos un gran equipo judicial y técnico para solucionar esta injusticia”, señaló, reforzando la idea de que no se trató de un inconveniente menor, sino de una situación que puso en jaque su trabajo.

Ya más tranquila, y con la cuenta nuevamente activa, Cinthia avisó que vuelve “recargada” y con planes inmediatos. “Prepárense porque tengo que vender de todo”, adelantó, en referencia a los compromisos laborales que había quedado en pausa por el cierre del perfil. Incluso se permitió bromear con el dramatismo del día vivido y aseguró que grabó todo el primer día del conflicto porque no pensaba darse por vencida. Inmediatamente después, comenzó con la venta online y en el clip publicado se la ve visiblemente deprimida, confirmando así las duras horas que atravesó.

Tras recuperar su cuenta, Cinthia Fernández retomó sus compromisos laborales y anunció la reactivación de su venta online

El mensaje final fue de alivio y gratitud. “Gracias familia”, escribió en una de sus historias, junto a un corazón rojo, marcando que, después del sacudón, pudo volver a ponerse de pie. Una vez más, la mediática dejó en claro que detrás de cada posteo hay un trabajo, una estructura familiar y una batalla constante por sostener lo construido. “I’m back”, fue la frase con la que sintetizó el comunicado.

Horas antes, durante su participación en La mañana con Moria (Eltrece), la creadora de contenido había explicado que el cierre de su cuenta no era un hecho aislado. Según contó, ya es la cuarta vez que le sucede y apuntó contra denuncias masivas realizadas mediante bots, que derivan en bloqueos automáticos por parte de la plataforma. “Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”, había dicho entre lágrimas en televisión, dejando en claro que Instagram no es solo un espacio de exposición, sino su principal fuente de ingresos y, afortunadamente, logró recuperarlo.