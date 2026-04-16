Estados Unidos presiona a la industria automotriz para fabricar armamento tras el conflicto con Irán

Estados Unidos enfrenta mínimos históricos en sus stocks de misiles y municiones clave tras la ofensiva contra Irán, según análisis de expertos en defensa

En su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont describió el escenario de máxima alerta que atraviesa el gobierno norteamericano tras el conflicto con Irán, con stocks de misiles y municiones en mínimos históricos y un Pentágono decidido a movilizar la industria civil para evitar el desabastecimiento en futuros choques militares.

En diálogo con Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el analista internacional fue contundente: “El Departamento de Defensa o Departamento de Guerra, como le dicen ahora, ha estado hablando con General Motors, con Ford, con varias fábricas importantes del sector automotor, porque están muy preocupados sobre cómo viene funcionando la cadena logística norteamericana para la defensa”.

El Pentágono alerta sobre el agotamiento de municiones tras el conflicto con Irán

Serbin Pont precisó: “Se han disparado 850 misiles Tomahawks, que son aproximadamente el 17% del stock que tenían los Estados Unidos. Se han gastado 40% de los misiles interceptores THAAD y Patriot”. De acuerdo a los datos expuestos, el gasto en Tomahawks alcanzó USD 1.900 millones, una cifra que refleja la magnitud de la crisis logística.

El gobierno de Estados Unidos evalúa reactivar su “arsenal de la democracia” y exige a las automotrices priorizar la producción de armas por sobre los vehículos civiles (REUTERS/Nathan Howard)

El eje del debate se desplazó hacia los riesgos de enfrentar un conflicto de mayor escala con inventarios tan comprometidos. “Si esto pasó con Irán, ¿qué pasaría el día de mañana si tuviésemos un conflicto con Rusia o con China?”, planteó el analista. “Ahí ya no dependés de lo que podés producir en el momento, sino de lo que tenés stockeado y eventualmente de esa producción”.

Serbin Pont citó la advertencia de un referente clave de la industria: “Estados Unidos se quedaría sin municiones inteligentes en siete días de guerra”. Este diagnóstico, según explicó, obliga a revisar toda la estructura productiva nacional para recuperar una flexibilidad que permita responder en días y no en años.

Estrategias industriales y el recuerdo del “arsenal de la democracia”

La columna recuperó la memoria histórica estadounidense: “Resuena mucho con el famoso arsenal de la democracia”, destacó Serbin Pont, al recordar cómo Ford y Chrysler reconvirtieron sus fábricas para producir bombarderos y tanques durante la Segunda Guerra Mundial. “Se logró una reconversión muy rápida de toda la estructura industrial existente para alimentar el esfuerzo de guerra”.

El contexto actual es completamente distinto. “Ya no podemos seguir dependiendo de una fábrica hiperespecializada que fabrica un tipo de avión específico, y que cuando queremos aumentar la producción, duplicar esa producción tarda cinco años”, describió. “Cuando vayamos a la guerra con China, no vamos a tener cinco años, vamos a tener días para poder recuperar esos stocks”.

La aplicación de la Ley de Producción para la Defensa otorga a la Casa Blanca facultades para redirigir stocks industriales y recursos hacia la fabricación de misiles y drones (Archivo)

El Pentágono, según la columna, presiona para que la Casa Blanca utilice herramientas legales como la Ley de Producción para la Defensa. “El presidente Trump está emitiendo ciertas órdenes en el marco de la Ley de Producción para la Defensa, en el cual están tratando de que se priorice restablecer capacidades industriales dentro de los Estados Unidos”, explicó el analista.

Chips, reconversión y la advertencia a la industria automotriz

Serbin Pont subrayó: “Taiwán es el principal fuente de chips y todos los sistemas de armas modernos tienen algún tipo de chip”. La estrategia de Washington es clara: “Desde la administración de Biden se viene enfatizando: necesitamos empezar a producir chips en Estados Unidos. Va a ser caro, requiere un montón de inversión, pero necesitamos que estas empresas lo empiecen a hacer acá y también prepárense, industria”.

La advertencia oficial no deja margen de maniobra a los gigantes automotrices. “Si entramos en guerra y aplicamos la Ley de Producción de Defensa, tenemos la potestad como gobierno de ir a Ford y decir: ‘Ya no te estoy pidiendo autos, me voy a quedar con toda tu producción, tu stock de chips, para producir lo que yo necesito: misiles crucero, interceptores, drones’”.

El Pentágono presiona a General Motors y Ford para reconvertir la industria automotriz y fabricar armamento a fin de evitar el desabastecimiento militar (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El análisis de Serbin Pont recordó que este engranaje industrial existió en Estados Unidos hasta hace poco más de veinte años, pero fue desmantelado. “Los arsenales del ejército iban a una fábrica y decían: ‘Quiero que ustedes puedan fabricar este fusil. Les voy a pagar la maquinaria y quiero que la guarden. El día de mañana, cuando los movilice para una guerra, les voy a pedir dos millones’. Eso se desmanteló también”.

La presión oficial apunta a reconstruir esa base industrial. “Estados Unidos está muy convencido de que dentro de la próxima década puede enfrentarse a un conflicto armado con China o con Rusia”, advirtió Serbin Pont.

En la parte final de la columna, el analista conectó la problemática global con la realidad argentina: “Da también para discutir mucho en otros contextos, como en Argentina, qué pasa cuando los procesos de desindustrialización impactan de lleno sobre nuestra propia capacidad a futuro de desarrollar o proveernos de material para la defensa de forma soberana”.

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