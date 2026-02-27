Teleshow

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

La actriz vuelve este domingo a la pantalla de El Trece luego de un mes de vacaciones. Los detalles

A un mes de su último programa, Juana Viale retoma su contacto con el público a partir de este domingo. La actriz regresa a la pantalla de El Trece con Almorzando con Juana, el ciclo que hizo propio, con una mesa variada del mundo del espectáculo y en una semana muy especial, en el que su abuela Mirtha Legrand celebró sus 99 años con una fiesta inolvidable.

A partir de las 13.45, Juana reunirá una mesaza con invitados diversos para abordar diferentes artistas del espectáculo y la cultura. Entre ellos, estará el prestigioso director Juan José Campanella, quien estuvo presente en la gran fiesta de su abuela, y se prepara para estrenar su exitosa obra teatral Parque Lezama en el cine mientras permanece en cartel Empieza con D Siete Letras.

Junto a él, la reconocida actriz Julia Calvo, que luego de su paso por MasterChef Celebrity se puso en la piel de Nelly Omar en el musical Ellas son tango; Pachu Peña, con su humor todoterreno entre las plataformas y la televisión; la humorista Connie Ballarini, quien viene de girar por Europa con el elenco de Las Chicas de la Culpa, y el músico Emanero, una de las referencias de la nueva escena urbana, quien aportará la dosis musical a la jornada.

El look de Juana Viale
El look de Juana Viale para su último programa, obra de la diseñadora Leticia Jardel

Con la vuelta de Juana, la señal de Constitución retoma su habitual tándem de los fines de semana, en el que abuela y nieta animan la pantalla con sus tradicionales mesazas. En el caso de la Chiqui, estará al aire el sábado desde las 21.30 con las visitas de los periodistas Nancy Pazos y Roberto Canaletti, el actor Arturo Puig y el coreógrafo Aníbal Pachano.

Viale se había despedido de Mar del Plata el 1° de febrero, con un vestido de seda, teñido a mano en un tono definido como celeste verdoso con ayuda del público, con breteles plateados y detalles de malla de hilos metálicos en los escotes. La confección estuvo a cargo de la diseñadora Leticia Jardel, oriunda de La Plata, como parte de una convocatoria que hizo la producción para vestir a la actriz en los cuatro programas que hizo desde Mar del Plata.

Invitada por Juana, la diseñadora contó algunos detalles del look, inspirado en la personalidad y el estilo de la conductora: “Es una seda con mucha caída, bien espontánea, como vos, suelto, sensual a la vez. Utilicé varios recursos porque me gusta mucho esa mezcla que tenés de estilos y lo fusioné todo en esta pieza que te queda hermoso... Y acompaña tu tatuaje”, analizó.

La romántica dedicatoria de Juana
La romántica dedicatoria de Juana Viale a Yago Lange (Instagram)

Durante sus vacaciones, Juana aprovechó para combinar el descanso con dos de las actividades que más disfruta realizar: la gastronomía y el ejercicio físico. Como parte del relax, se mostró con su novio Yago Lange en la soledad de una playa junto al mar y una declaración romántica que sintetiza su relación: “Amor verdadero”.

La imagen refleja la cotidianeidad de Juana Viale y un estilo que comparte con su pareja y que a esta altura parece innegociable: la vida junto al mar, la conexión con el agua y la naturaleza, el disfrute por fuera de los lujos, la importancia de los pequeños gestos y la militancia por la conservación ambiental.

Como muestra cabal de esta conexión quedará para siempre el recordado viaje que hicieron por el Atlántico, en el que se embarcaron en una travesía con destino a Cabo Verde, África. El propósito principal de la expedición fue documentar la experiencia y sumar acciones para la conservación marina.

