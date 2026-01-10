Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar en la obra teatral Ellas son tango (Prensa)

El año 2026 de Julia Calvo arrancó sin pausas y no deja margen para el descanso, al igual de lo que fue el año último. Es que la reconocida actriz atravesó un 2025 colmado de trabajo, logros, viajes y reencuentros con públicos de distintas orillas. A pesar de su sinceridad brutal —“no sé cocinar”—, se animó a formar parte de la última edición de MasterChef Celebrity, aprendió trucos, se reencontró con antiguos colegas técnicos y enfrentó el desafío de mostrarse sin máscara, sin personaje, en un reality donde la exposición es total.

La conversación con Julia comienza en el final de una semana cargada de obligaciones, pero la voz al otro lado del teléfono transmite la energía de quien aprendió a surfear olas de cansancio y entusiasmo a partes iguales. “No, mi hijo, si estoy desde temprano hoy. Tranqui, tranqui”, responde, antes de repasar un recorrido imparable: “El 2025 empezó como terminó, full, full. Así que espero que sea un buen augurio para 2026”. El calendario lo confirma: arrancó el año con el homenaje a Mirtha Legrand en el espectáculo Mirtha el mito, bajo la dirección de José María Muscari; luego cruzó a Montevideo para grabar durante cinco meses la serie Margarita; fue distinguida con un Martín Fierro como actriz de reparto por ese trabajo y, sin respiro, al día siguiente ya se encontraba en el set de MasterChef Celebrity. “Mamita, y salí ilesa”, ironizó.

En Ellas son tango, Julia Calvo comparte cartel con Andrea Ghidone, Anita Martínez y Marisol Otero

Ahora, Julia se prepara para subirse una vez más al escenario con Ellas son Tango, la obra que regresa tras una exitosa primera temporada, con la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel y un elenco de más de veinte artistas. La actriz se suma al equipo encabezado por Andrea Ghidone, Anita Martínez, Marisol Otero y el inconfundible Chino Laborde. “Esto fue como una pileta de agua fresca que me estaba esperando y dije: ‘Adentro’. No hace mucho que estoy ensayando, pero confío en que puedo incorporarme y lo estoy disfrutando un montón”, afirmó.

La obra homenajea a las leyendas femeninas del tango, explorando distintas facetas en cada cuadro: la ironía filosa de Tita Merello (Anita Martínez), el lirismo elegante de Libertad Lamarque (Marisol Otero), la potencia corporal de María Nieves (Andrea Ghidone) y la fuerza rebelde de Nelly Omar, a quien ya interpretara en el pasado.

Es la segunda vez que Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar

Julia se puso anteriormente en la piel de la legendaria cantante en la multipremiada obra teatral Manzi, la vida en Orsai, un musical que explora la vida del poeta Homero Manzi y su apasionada, pero no consumada, relación con Nelly, mostrando cómo el amor prohibido impactó en sus vidas y obras, con Julia capturando la esencia de la “Gardel con polleras”, y su conexión con Manzi.

Respecto de la obra a estrenarse el 9 de enero en el Teatro Astral, destacó que a diferencia de lo realizado en el pasado, “más que componerla desde el vínculo con Manzi, es esto de contarnos anécdotas y de repente intercalar con algún tema musical y vernos y reírnos y ver bailar a María Nieves. Es como una amistad. Es un limbo donde se genera esta amistad hermosa de cuatro enormes”, describió.

MasterChef: Julia Calvo se convierte en la nueva eliminada del certamen

No dudó ni un instante cuando le ofrecieron sumarse. El reencuentro con Andrea Ghidone en el homenaje a Mirtha ya había dejado huella: “Había un momentito donde Belén Pasqualini y Victoria Carreras cantaban una milonguita y nosotras, así como una cosa nuestra, nos daba unas ganas de ponernos a bailar. Pegábamos un par de pasitos. Cuando estaba terminando de grabar MasterChef y Andrea me dice: ‘Julia, tengo ganas…’. Me encantó, con orquesta en vivo, en el astral, me encantó. Cuando me nombró las compañeras y al Chino, dije: ‘Ah, bueno, cartón lleno. Estoy feliz’”.

En la charla, Julia repasó el vértigo de los ensayos, el desafío de incorporarse rápidamente: “Falta nada, pero yo estoy acostumbrada a eso. Para hacer todo”. Y sin dudas, sobre el reality de cocina del que participó. no dejó lugar a dudas de que lo más difícil fue finalmente hacer de ella misma en vez de ponerse a hacer un personaje. La actriz lo confirmó así: “La verdad que sí. De todas las cosas que aprendí, me las sumé en mi haber. Aprendí un montón, más allá de que es muy difícil y no sé si volvería a hacer un reality. Porque es otra movida, no estás componiendo. Yo de mí no sé hacer, no sé si soy un personaje interesante para hacer. Pero aprendí un montón de cosas”.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 Calvo Julia

La experiencia en el reality la llevó a observarse en un nuevo ámbito: “A los cuatro o cinco días, yo ya era amiga de la cocina, del mercado, de los utensilios… estar nadando en una pecera feliz. No me fue bien, pero decía: ‘Ah, pero pará, me estoy habituando’”. Calvo trazó un paralelismo con el teatro: el primer día siempre es estreno, pero después se navegan todos los estilos y eso es lo que la hace sentir más cómoda. El reencuentro incluso en Telefe con sus compañeros técnicos fue un bálsamo: “Muchos años en ese canal y ellos estaban contentos de volver a verme. Me dio un mimazo en el alma”.

No todo fue fácil. La exposición, la falta de personaje, el banquillo de las opiniones: “No es cómodo. Igual terminamos bárbaro con los jurados. La verdad que terminamos muy bien. Fue una buena experiencia, aunque me costó más, como si fuera una obra muy difícil”.

JUia Calvo, quie realizó uina impactante interpretación en ATAV, extraña la ficción en la pantalla chica

En la calle, el cariño del público es palpable. “Recibo cosas hermosas” aclaró respecto del reconocimiento que traspasa generaciones, y mirando a su pasado, rememoró: “Cuando era más chica, yo soñaba que era Janis Joplin y llenaba estadios, pero soñaba más que nada que hubiera recepción de mis composiciones, de lo que yo componía en los personajes. Y la verdad que gracias a las oportunidades que tuve, a los autores que me han tocado, gracias a Dios, es como que siempre termino componiendo muy feliz, aun la más mala, como me ha pasado en algunos personajes, que he sido muy, muy mala y fue genial también. Me encanta que la gente me llame en la calle por el nombre de un personaje”.

De inmediato, claro, la charla comienza a girar osbre el presente de la ficción nacional en la pantalla chica, y es entonces cuando la entrevostada transmite la inquietud de muchos colegas: “Los técnicos de Telefe me abrazaban y me decían: ‘¿Cuándo volvemos a hacer ficción?’. Porque ellos también necesitan ese lugar creativo”. Fue entonces que recordó cómo en Montevideo, durante las grabaciones de Margarita, veía por televisión ficciones argentinas de hace diez años, aún vigentes y promocionadas. “Acá el público te está diciendo: ‘Che, mándense una ficción’. Pero las producciones se tienen que animar porque es muy costoso, sobre todo la infraestructura de una novela”, explicó.

Julia Calvo posa orgullosa con su Martín Fierro como Actriz de reparto por su trabajo en Margarita (Maximiliano Luna)

El teatro queda entonces como refugio, como trinchera y como espacio de resistencia y conexión directa con el público. “Siempre lo fue”, aseguró. Hay proyectos nuevos, aunque aún no puede contarlos: “Si salen, me siento Gardel y Le Pera. Mirá lo que te digo”. La felicidad de salir del teatro y encontrarse con la gente después de cada función es irremplazable: “Es muy gratificante. Gracias a Dios me pasa cada vez que salgo del teatro a hacer función”.

Entre ensayo y ensayo, función y función, reality y rodaje, Julia Calvo recorrió un 2025 donde cada día parecía contener varias vidas. “Me encanta, me da placer la proyección de lo que puede ser el espectáculo y se está perfilando ahí en la segunda mitad de año. Ojalá se dé”, desea sobre este 2026, lista para volver a empezar. Porque la función, en el teatro y en la vida, nunca termina del todo.