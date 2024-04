“¿Cuánto conocemos del mar?”: Juana Viale anticipó su documental en medio de su travesía ecológica

Juana Viale y su pareja, Yago Lange, se encuentran navegando hacia Cabo Verde, África, como parte de una misión ecológica a bordo del velero Lola. La travesía, que iniciaron a comienzos de abril, tiene como objetivo: estudiar las aguas, realizar pruebas y grabar para hacer una película. En las últimas horas, mientras el proyecto extiende su ruta hacia Gibraltar, la actriz y conductora presentó un anticipo del material que recopiló durante su expedición marítima.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó el fragmento de un video en el que se pueden ver imponentes imágenes de su paso por el océano Atlántico. En la secuencia, que encabeza esta nota y dura poco más de dos minutos, se ven distintas imágenes de la travesía y se escucha su voz en off. “Es azul, profundo, gigante, temerario. Es paciente, es irregular, indescriptible. Es hogar de infinitas, miles, cientos de especies que no deben ser conocidas”, dice la nieta de Mirtha Legrand en la pieza audiovisual que tituló “¿Cuánto conocemos del mar?”.

Y sigue: “La cuna de la vida. El origen de la vida. Carente de oxígeno, llena de oxígeno. Es una ruta. Miles de rutas que nos conducen a un lugar o a ninguna parte. Une, unifica. Hace de puente. Tiene la capacidad de transformación, de mutación. Puede ser un mar calmo, celeste, transparente a convertirse en un mar rabioso, gris, indescifrable”.

Hacia el final, siempre con tono clamo y mientras se proyectan imponentes escenas marítimas, Juana cierra: “Si uno se sumerge, pasa a otro ritmo. A otro tiempo. Es un portador de mensajes, un bálsamo para mentes. Es un signo de pregunta. El mar puede ser la respuesta o puede ser la pregunta. ¿Cuánto conocemos del mar?”.

Juana Viale en plena travesía

Además de la pareja, de la travesía también participan Mery Sackmann, creadora del blog “Mery sin plástico” especializado en medio ambiente; Marko Magister, director, documentalista y camarógrafo; y Sebastián Vereertbrugghen, camarógrafo y editor.

Así la cosa, tanto a través de sus historias de Instagram como en distintas publicaciones en su feed, Juanita lleva un registro de la experiencia y, en primera persona, relata cada detalle de esta aventura. “Cruce del Atlántico”, tituló la carta abierta que escribió hace unos días y contó: “Lo más lindo para mí es poder concretar sueños. Bueno, este es uno. Partir desde el deseo a concretarlo”.

“Hay algunos atardeceres hermosos para perpetuar, pero cuando se vive en el sueño, se habita el presente, es ahí donde la magia aparece. Poder transmitir la belleza misma de la simpleza de la vida, sumar una gota limpia del océano a todos, es sumarle vida al sueño. De a dos es más realizable, aquí somos cinco arriba del barco, lo cual lo hace más fantástico”, confió la conductora acerca de esta aventura que, sin dudas, será inolvidable para ella.

“Cinco almas haciendo de las suyas en singular y en plural... Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce... Así que aquí, transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso que no tiene palabras. Primera expedición: Canarias-Cabo Verde-Cabo Verde-Fernando de Noronha y luego... siga el baile, siga el baile”, concluyó acerca de la ruta trazada.

Los atardeceres que encandilan a la nieta de Mirtha Legrand

Como antesala de la gran aventura que arrancó a principios de abril, en febrero Juana y Yago -hijo del medallista Santiago Lange, deportista y activista- ya habían viajado a la Patagonia en velero. “Primero soñar, después desear, con la fuerza del amor, concretar. Poner en palabras, imágenes, en sensaciones, los deseos. Aprender a cuidar los mares y a todos los que viven en ellos, concientizar. Acá la intro de lo que será un largo viaje”, contó él por esos días.

Desde que su nieta emprendió viaje, Mirtha volvió a tomar la posta de los almuerzos y, en una de las últimas ediciones, comentó acerca de la travesía. “Juana se tuvo que ir a hacer un documental. Ella es maravillosa, tiene un carácter fantástico, es muy cariñosa y ama la naturaleza, su vida es la naturaleza”, explicó “La Chiqui”.