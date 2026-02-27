Graciela Alfano habló sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Una diva nunca”

Graciela Alfano desmintió su ingreso a la casa de Gran Hermano (Diego Barbatto)

Este miércoles, Daniela De Lucía decidió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por voluntad propia tras recibir la noticia del fallecimiento de su papá. Ante su salida, comenzaron a circular versiones en los programas de espectáculos sobre quién podría ocupar su lugar como participante. Uno de los nombres que rápidamente ganó fuerza fue el de Graciela Alfano, histórica figura mediática y acostumbrada a los desafíos televisivos.

La noticia fue adelantada por Ángel de Brito en LAM (América), quien aseguró que la diva fue contactada por el canal para sumarse al reality. “Recibió el llamado de parte de las tres pelotas de Telefe”, afirmó el conductor en pleno programa, destacando además la capacidad estratégica y la enorme trayectoria mediática de Alfano. De Brito fue contundente al evaluar la posible participación: “Yo creo que Alfano entra y llega a la final. Camino directo, para mí no hay chance”, sostuvo, generando expectativas y reacciones inmediatas en redes sociales.

El rumor circuló con fuerza durante horas y alimentó el debate entre fanáticos y analistas del programa, que evaluaron el posible impacto de la actriz en el juego y en la dinámica de la casa. Sin embargo, después de todo el runrún y las especulaciones, Graciela decidió contar su verdad y desmentir cualquier posibilidad de sumarse al ciclo: “De ninguna manera voy a entrar. Una diva nunca muestra su intimidad”, le respondió al periodista Guido Záffora.

La respuesta de Graciela a los rumores de un posible ingreso a la casa de Gran Hermano

A pesar de haber rechazado la posibilidad de ingresar al reality se mostró vocal acerca de uno de los participantes. En la primera noche el público fue sorprendido con el ingreso de Andrea del Boca, un icono de las telenovelas argentinas, y la exvedette se mostró en contra de esta decisión que tomó Andrea.

En diálogo con Puro Show (El Trece) opinó de manera letal acerca de este ingreso. Consultada por Pampito sobre el presente de Andrea del Boca, Graciela Alfano no dudó en dar una respuesta tajante y sin filtros. “Grace, ¿qué opinás acerca de Andrea del Boca y de toda esta caída?”, le preguntó el conductor de eltrece, en referencia a la actualidad mediática de quien supo ser una de las máximas estrellas de la televisión argentina.

Lejos de esquivar la pregunta, Alfano lanzó una frase demoledora: “Habría que ver cuál es la intención de ella. No creo que sea una intención económica, pero realmente estar en esa posición tan patética, durmiendo con la boca abierta, bordeando, qué sé yo, corriendo de esa manera, es patético. La verdad que no está bueno”.

La exvedette no se guardó lo que piensa y fue letal contra la actriz (Video: Puro Show-El Trece)

En ese marco, Graciela recordó una experiencia personal que tuvo años atrás, cuando le ofrecieron trabajar junto a Andrea del Boca en una ficción. Según Alfano, la actriz habría mostrado actitudes de superioridad y no la habría tratado bien: “Nunca la traté. Hace 1500 años me ofrecieron hacer con ella una novela. Fui hasta los estudios y el trato era como que ella estaba arriba y el resto, diez kilómetros abajo. Ahí dije: ‘Esto no me va’. Era ir a recibir órdenes. Era muchísimo dinero, pero mi persona no iba con eso”, concluyó Alfano, dejando en claro su postura crítica y su descontento con el trato recibido.

Las declaraciones de Graciela Alfano no solo reavivaron viejas diferencias en el ambiente artístico, sino que también reflejaron el contraste entre el pasado de brillo de Andrea del Boca y las opiniones que hoy genera su presente mediático. El cruce de miradas y experiencias entre dos figuras históricas de la televisión suma un nuevo capítulo a la interna del espectáculo argentino, donde las trayectorias personales y los egos siguen marcando el pulso de las polémicas.