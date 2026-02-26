Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

Daniela de Lucía, desde Tandil, dejó un profundo mensaje sobre su fallecido padre

El abandono de Daniela De Lucía de Gran Hermano Generación Dorada tras la muerte de su padre supuso un momento profundamente emotivo para el certamen. Desde su casa familiar en Tandil, la comunicadora ofreció un mensaje íntimo de agradecimiento dirigido a quienes la apoyaron en este episodio, donde la fortaleza personal y los valores transmitidos por sus padres cobraron protagonismo.

“¡Hola, hola! Vengo acá a saludar y agradecer. Ayer, mientras estaba viviendo uno de los momentos realmente más felices de mi vida, estar en la casa más famosa del país, con gente linda, creando nuevos vínculos, recibí una de las peores noticias que una persona puede recibir en el mundo, que es el fallecimiento de un padre, más de un padre como el mío, que lo amo y fue el mejor papá del mundo”, inició Daniela De Lucía en su mensaje desde Tandil.

En su testimonio, puso especial énfasis en el legado de sus padres y el recorrido de su familia. “Hoy estoy acá en su casa, despidiéndolo, en Tandil, pero quise venir para agradecer, para que sepan que estoy bien, triste, pero bien, atravesando este momento, acompañando a mi mamá, que tuvo 57 años de matrimonio, una pareja que fueron novios desde los 14 años, una historia juntitos. Mi papá fallece con 81 años, una vida muy bien vivida, con un hombre que toda su vida trabajó, que empezó a trabajar de chico, que se hizo a sí mismo, que me enseñó el valor del trabajo”, expresó la exparticipante.

Daniela de Lucía habló de la muerte de su padre y su salida de Gran Hermano

Con tono introspectivo, De Lucía resaltó la huella que su padre dejó en su vida. “Yo nunca me desconecto de mi trabajo, y es algo que aprendí de mi padre, que amaba su trabajo, que era un total apasionado”, relató.

La comunicadora agradeció el trato recibido tras conocerse la noticia. “Agradecer a todos ustedes que están del otro lado, todo el apoyo, todos los mensajes de cariño, los comentarios, a la producción, que ayer con tanto respeto, profesionalismo, calidez, cariño, me lo comunicaron”, aseguró.

Nacida en Tandil y radicada en Buenos Aires, Daniela De Lucía se destacó como comunicadora, panelista, influencer y coach. Su carrera incluye intervenciones en programas televisivos, como el de Karina Mazzocco, y un vínculo profesional y personal fuerte con Andrea del Boca, quien se tornó un apoyo clave durante la experiencia en el reality.

Daniela de Lucía habló de su padre

En su ingreso a Gran Hermano, manifestó entusiasmo por el desafío televisivo y subrayó la importancia de su experiencia en análisis de conducta y comunicación. A través de Instagram, generó una comunidad de más de 439 mil seguidores, posicionando su perfil reflexivo y su costumbre de compartir vivencias y aprendizajes.

“Primero, porque hace muchos años, más de diez años, que estoy acá en esta comunidad, en Instagram, y que hay gente que está del otro lado y que compartimos la vida, y que hace cinco años hago el 7 AM Club a las siete de la mañana, en vivo todos los lunes, y hace más de cinco años que compartimos las mañanas”, destacó De Lucía sobre su lazo con el público.

Daniela de Lucía dejó su nominación antes de dejar Gran Hermano

La estadía de De Lucía en la casa transitaba uno de sus momentos más positivos en lo personal. Sin embargo, según Daniela, la noticia del fallecimiento de su padre alteró el rumbo de su experiencia en el certamen.

“Ayer, cuando me comunicaron esto, yo no lo esperaba. Es verdad, esperaba que sean un año o dos años más o algo, siempre uno espera. Yo creo que es la esperanza que tiene uno, que aunque una persona no está bien de salud, siempre quiere que sea un poco más adelante, pero estoy feliz por él, porque vivió la vida que quiso”, afirmó la exconcursante.

Tras enterarse del fallecimiento, De Lucía fue a la habitación de las mujeres. “Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy”, dijo con voz temblorosa. La reacción fue de sorpresa inmediata, especialmente de Lolo Poggio, quien respondió conmovida: “¡Ay, no!”.

La entrada de Daniela de Lucía a Gran Hermano

Cuando comunicó la noticia al resto de sus compañeros en el living, resumió: “Falleció mi papá y la vida es un movimiento, y uno hace planes y vive un mundo surrealista, y afuera está el mundo real. Salgo por esa puerta y bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. Vivan su vida también. Disfruten mucho esto”.

En su largo mensaje, De Lucía se refirió a la intensidad emocional vivida en el reality, tanto para quienes se quedan como para quienes se despiden. “Uno dice: bueno, estuviste cuarenta y ocho horas, pero eso parece que son, no sé, una semana, un mes. Se vive con una intensidad ahí adentro muy fuerte y yo no quería que mis compañeros se pongan mal por algo que me había pasado a mí, porque yo sabía que iban a empatizar, iban a pensar en sus seres queridos y todo”, relató.

Daniela de Lucía rodeada por el verde de su casa familiar en Tandil

Agregó que, pese a la situación, buscó actuar con convicción en su despedida: “Ayer dejé mis votos y antes de irme dije: ‘Quiero ir al confesionario a votar’. Fui y dejé mis votos con convicción, porque había vivido lo suficiente como para saber un poco qué era lo que quería yo para esa casa”, declaró.

Remarcó también la forma en que la casa multiplica los sentimientos: “Ahí adentro se siente todo el triple, el triple, el cuádruple, se siente todo al mil. Es una casa que te intensifica, intensifica lo bueno, intensifica lo no tan bueno, las risas, la tristeza, es maravilloso”.

La organización del programa también reconoció la importancia de preservar su bienestar emocional. De acuerdo con el comunicado oficial, “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.

Mientras transita la intimidad familiar, Daniela De Lucía inicia un proceso de aceptación, convencida de que la memoria de su padre y los ejemplos recibidos guiarán sus pasos en el futuro.