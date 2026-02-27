El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

Paulo Londra contó que dejó el fernet y el tabaco (Video: El Doce TV)

La previa del debut de Paulo Londra en el Festival de Viña del Mar estuvo marcada por una revelación sobre su vida personal: el cantante cordobés contó que dejó el alcohol y el tabaco y que esos cambios mejoraron su salud. La declaración se produjo durante la conferencia de prensa oficial del evento, donde también compartió detalles sobre su presente y la expectativa por su show en Chile, mientras en el plano personal aguarda la llegada de su primera hija con su pareja, Martina Quetglas.

En ese encuentro con los medios, Londra fue consultado sobre qué costumbres representativas mantiene de su provincia natal, Córdoba, y sorprendió con su referencia a su bebida más típica: “El fernet ya no tomo más. Hace un año y algo que dejé el alcohol, dejé el tabaco. Estoy bien. El acento, eso no lo puedo cambiar”, expresó en declaraciones recogidas por El Doce TV. La frase, acompañada de una sonrisa, reflejó el proceso de transformación que atraviesa el músico, enfocado en un estilo de vida más saludable a tono con su inminente paternidad.

Durante la conferencia, el cantante también habló sobre su identidad cordobesa y el valor del cuarteto en la cultura local. En su saludo, dedicó unas palabras a exponentes del género, como DesaKTa2 o Q’ Lokura, subrayando su conexión con la música de la provincia.

El cantante expresó sus nervios antes de presentarse en la "Ciudad Jardín"

A su llegada a Chile, la figura de Londra generó euforia entre los fanáticos, que lo esperaron en el aeropuerto y en su hotel. Durante la jornada previa al festival, el artista compartió con seguidores en la playa, participó en actividades recreativas y recibió muestras de apoyo, consolidando el vínculo con su público.

La expectativa en torno a su presentación en la Quinta Vergara creció con el correr de las horas. El festival eligió a Londra para cerrar una de sus noches centrales, una decisión que refuerza su posición como referente de la música urbana argentina. La grilla incluye algunos de sus éxitos más reconocidos, en un show orientado especialmente a la audiencia joven que marca el pulso en la música iberoamericana en la actualidad. “Para mí es un honor, siento un poco de presión también, pero dicen que la presión es un privilegio, así que pienso disfrutarlo”, declaró ante la prensa.

A tono con este gran momento en el plano musical, el presente personal de Paulo Londra suma un capítulo significativo: la inminente llegada de su primera hija junto a Martina Quetglas. La pareja compartió en redes sociales imágenes del embarazo, mostrando el crecimiento de la familia en un entorno de calidez y cercanía.

Paulo Londra grabó a su pareja, Martina Quetglas, mientras le mostraba su panza a sus amigas y familiares

La noticia del embarazo fue celebrada por seguidores y allegados del músico, que destacaron el momento de estabilidad emocional que atraviesa. La inminente paternidad y los cambios de hábitos personales forman parte de un proceso de maduración que se percibe en la actitud y el discurso de Londra en la previa de su debut en Viña del Mar. El show en la Quinta Vergara será la antesala de un itinerario que pasará por Lollapalooza Argentina y lo llevará a New York, Miami, Los Ángeles, California y diferentes países de Latinoamérica.

La combinación de nuevos hábitos de vida, la inminente paternidad y el desafío profesional en uno de los escenarios más destacados de América Latina configuran un momento de transformación para Londra. Su testimonio sobre el abandono del alcohol y el tabaco, sumado al crecimiento de su familia, se integra a la expectativa por su debut en Viña del Mar, donde buscará conectar con el tan temido monstruo en una de las noches más esperadas del festival.