Martina Quetglas, la novia de Paulo Londra, mostró su pancita de embarazada y dejó una pista sobre el nombre de su beba

Martina mostro su panza de embarazada a un mes del anuncio (Foto: Instagram)

A finales de agosto, Martina Quetglas y Paulo Londra anunciaron con felicidad que están esperando su primera hija, sumando así un nuevo capítulo a la historia familiar que comenzaron a construir juntos. La noticia fue celebrada por fanáticos y amigos del cantante, desatando una ola de mensajes de cariño y expectación en las redes sociales. Desde entonces, la joven viene compartiendo postales que reflejan tanto la alegría de la espera como la intimidad de los preparativos y las muestras de afecto que recibe en este momento especial.

En una de las imágenes más recientes, Martina posó sentada al borde de una pileta en un radiante día soleado. Eligió un bikini rosa pálido y gafas de sol negras, mientras recogía su cabello en una cola alta y se permitía una sonrisa amplia, ajustándose las gafas y apoyando el otro brazo sobre una camilla oscura.

El entorno veraniego con el azul intenso de la piscina y árboles frondosos enmarcó la escena y puso en primer plano su pancita de embarazada, símbolo del crecimiento de la familia. Sobre la imagen, resaltaba el texto digital: “La mamá más linda”, junto a un corazón rosa y una etiqueta de usuario, reflejando el orgullo y el cariño que la rodean en esta nueva etapa.

La expectativa se trasladó puertas adentro en una jornada dedicada a organizar los primeros regalos para el bebé. En una habitación luminosa, Martina compartió momentos con dos mujeres de su entorno: una, sentada en un banco y sonriente, vestida en tonos claros, sostenía un diminuto sweater rosa; otra, de pie junto a la cuna y un bebé arropado, seleccionaba y ordenaba prendas cuidadosamente. Sobre la cuna y el banco se apoyaban pilas de ropa de bebé en tonos pastel y una caja transparente llena de regalos nuevos.

En la parte superior de la foto, se leía el textual “Baby J”, acompañado por un corazón rosa y varias cuentas etiquetadas. Ese detalle no pasó desapercibido para los seguidores, que comenzaron a especular con que esa “j” podría ser una pista sobre el nombre elegido para la beba en camino.

Con cada imagen, Martina Quetglas y Paulo Londra transmiten la emoción de la espera y la calidez de los momentos compartidos en familia y con amigos, celebrando el embarazo desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. Las postales, entre el ritual del sol y el agua, la convivencia alegre y los preparativos junto a seres queridos, anticipan la bienvenida a un hijo que ya es recibido en un entorno colmado de amor, felicidad y buenos augurios.

Los regalos que recibió Martina en la dulce espera (Foto: Instagram)

Este feliz anunció Paulo lo hizo arriba del escenario. “Perú, voy a tener otra nena”, fue la frase con la que compartió la noticia con sus seguidores y que generó los gritos de todos los presentes. Martina lo acompañó en este momento desde arriba del escenario y horas antes de que comience el concierto compartió una foto desde detrás de bastidores y escribió, junto a un emoji de corazón: “Hola Perú”.

Este sería la tercera hija del músico, ya que tiene dos de su relación anterior conRocío Moreno. Luego de anunciarlo ante el público, llevaron la feliz noticia a las redes sociales: "Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo, VOY POR EL CLAN LONDRA. Solo princess Martu amomusho sho“. La respuesta de la joven no tardó en llegar en los cometarios: ”Los amooooo! Cuánto amorrrrr va a recibir esa chiquita, y las hermanas que ya desde la panza le regalan flores, y me preguntan “ya está el bebé?” jajaj".

Por otro lado, ella reposteó el poste en su propio feed y luego lo replicó en sus historias. “Se viene mi amor más grande. No te imaginas el amor que te espera”, escribió la futura madre.