Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

Wanda Nara contó en sus redes sociales por qué eligió el silencio luego de varios idas y vueltas en redes sociales con Mauro Icardi (Instagram)

La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi lleva más capítulos que una novela turca y, a lo largo de los meses, ambos han utilizado sus redes sociales para exponer cada nuevo giro de la disputa. Entre mensajes sobre la situación legal que atraviesan en Italia y el conflicto por la restitución internacional de sus hijas, Wanda también sumó indirectas y críticas dirigidas a La China Suárez, la actual pareja de Icardi y con quien el futbolista la engañó en París en 2021.

Sin embargo, en las últimas semanas el tono cambió. Hace ya varios días que ni Wanda ni Icardi comparten declaraciones públicas sobre el conflicto. La última vez que lo hicieron fue hace dos semanas, cuando Icardi estuvo solo en Estambul y Wanda insinuó en redes que había recibido llamados de él en estado de ebriedad. Este giro sorprendió a sus seguidores, especialmente porque la conductora de MasterChef Celebrity había sido una de las voces más activas y punzantes en redes durante todo el proceso.

El silencio, sin embargo, no es casual. Este lunes, Wanda compartió una historia en Instagram con una reflexión que deja entrever las razones de su repliegue mediático. En la imagen puede leerse: “Estoy aprendiendo a quedarme con las acciones y no con las palabras, también a guardar silencio a pesar de que tenga mucho que decir”.

La explicación que compartió Wanda acerca de su silencio (Instagram)

El mensaje, que acompaña la imagen de una página de diario de reflexiones, fue interpretado por sus fanáticos como una señal de madurez y una forma de priorizar la observación y la cautela por sobre la exposición pública. Wanda apuesta, al menos por ahora, a bajar el perfil y dejar que los hechos hablen más que los posteos. En medio de especulaciones, tensiones legales y rumores cruzados, la empresaria optó por no alimentar la polémica y concentrarse en lo que considera realmente importante, marcando así un nuevo capítulo en la historia de su vida personal.

Si bien la presentadora decidió dejar de hablar de los problemas que tiene con su expareja, Ana Rosenfeld, abogada y amiga personal de la mediática, fue por un camino diferente. Días atrás, la letrada publicó en su cuenta de Instagram un posteo donde, de puño y letra, enumeró los principales puntos y las irregularidades que, según sostiene, Mauro Icardi mantiene en el proceso legal. El objetivo: dejar en claro cuáles son los temas aun sin resolver y marcar posición frente a versiones encontradas y declaraciones cruzadas de ambas partes.

En la publicación, la abogada detalló punto por punto: “1- Wanda inició divorcio en la Argentina; 2- Hay juicio de alimentos, 3- Hay deuda de alimentos y 4- Alimentos de menores ≠ sagrado”. Cada uno de estos puntos corresponde a procesos legales que Wanda lleva adelante contra Icardi, subrayando la existencia de un juicio por alimentos y una deuda pendiente en ese aspecto. La respuesta de Wanda no tardó en llegar y dejó un comentario en el posteo: “Mi abogada”, fue todo lo que decidió agregar.

La abogada Ana Rosenfeld publica una lista manuscrita con puntos clave sobre el divorcio de Wanda Nara, destacando el inicio en Argentina y deudas de alimentos, con Wanda Nara respondiendo "Mi abogada". (Instagram)

La letrada, lejos de limitarse a los tribunales, optó por dar visibilidad a su postura en redes sociales, donde concluyó su mensaje con una frase sarcástica: “¿Algo más?”, dejando en evidencia el clima de tensión y desgaste que atraviesa la expareja.

Luego de su posteo en redes sobre el divorcio de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y el delantero del Galatasaray, la letrada afirmó todavía más su postura acerca de la situación y sumó una serie de historias en Instagram que dejaron en claro la posición que tomó en el segundo divorcio de su clienta.

La abogada subió el video de una pareja abriendo un regalo: en una caja en forma de corazón había globos atados a carteras de lujo, que al soltar la tapa salieron volando por el aire. Sobre el video, la abogada escribió: “Se le volaron los sueños y le duró poco la felicidad”, en una frase que, sin nombrar a nadie, reforzó el mensaje irónico y el posicionamiento que viene manteniendo en la disputa pública.