Las explosivas declaraciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi, entre videollamadas y fiesta: “Los borrachos no mienten”

La conductora volvió a dedicarle duras frases a su exmarido en diálogo con Yanina Latorre (Video: SQP/ América TV)

En medio del escándalo que volvió a sacudir su historia con Mauro Icardi, Wanda Nara tomó la palabra y lanzó una serie de mensajes que encendieron aún más la polémica. Luego de que, supuestamente, el futbolista desarchivara en Instagram todas las fotos que tenían juntos y publicara un furioso descargo contra la prensa, la empresaria respondió con frases explosivas que muchos interpretaron como una acusación directa hacia su exmarido.

Todo comenzó con un mensaje breve pero contundente en su cuenta de X: “Los niños y los borrachos NO mienten”, escribió, acompañado por emojis que hicieron alusión al contexto festivo en el que se encontraba el delantero del Galatasaray. La frase no pasó inadvertida y rápidamente se vinculó con los rumores que indicaban que Icardi le habría escrito durante la madrugada, luego de una fiesta de cumpleaños en Estambul.

Horas más tarde, Wanda fue por más y publicó un texto mucho más extenso que elevó el tono del conflicto. “¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer”, escribió. Y agregó: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”.

Wanda Nara redobló la polémica al lanzar acusaciones contra Mauro Icardi tras un escándalo mediático en las redes sociales

En ese mismo mensaje, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) apuntó también contra la actual pareja del futbolista, sin nombrarla directamente: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto al por mayor y que te usen”. Luego remató con una frase que fue leída como una reafirmación de su postura personal: “El amor se nota, y cuando no hay, mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

Según trascendió en SQP (América TV), Wanda habría contado en privado que Icardi la contactó saliendo del festejo de su compañero Lucas Torreira. “Me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”, aseguró la conductora en diálogo con Yanina Latorre. Incluso, él habría intentado hacerle una videollamada. “Sí. Y me quería llamar por cámara”, relató la empresaria, que sostuvo que tiene pruebas de esos intercambios.

La reacción de Wanda llegó después del fuerte descargo que Icardi publicó en sus historias de Instagram, donde apuntó contra “la decadente farándula argentina” y negó cualquier tipo de acercamiento con su ex. “Quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”, escribió el futbolista, en clara referencia a la China Suárez.

El futbolista Mauro Icardi desarchivó fotos en Instagram y publicó un descargo contra la prensa

Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, las palabras de Wanda volvieron a instalar la versión de un contacto reciente entre ambos. Además, el hecho de que el delantero haya desarchivado las fotos familiares en medio de una fiesta y sin la presencia de su actual pareja alimentó aún más las especulaciones.

Cabe recordar que, mientras Icardi se encontraba en Estambul participando del cumpleaños de Lucas Torreira junto a compañeros del Galatasaray, la China Suárez estaba en Buenos Aires cumpliendo compromisos laborales vinculados a su nueva serie y celebrando el cumpleaños de su hija menor, fruto de su amor con Benjamín Vicuña.

Esa distancia geográfica fue uno de los detalles que más llamó la atención en redes, ya que coincidió con el momento en que el futbolista desarchivó las fotos familiares y Wanda publicó sus mensajes en X (anteriormente Twitter). Así, entre movimientos en redes sociales, capturas que prometen salir a la luz y versiones cruzadas en televisión, el enfrentamiento sumó un nuevo capítulo con derivaciones mediáticas y judiciales.