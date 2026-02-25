La tajante decisión que tomó Daniela De Lucía, la participante de Gran Hermano cuyo padre falleció: “Fue sorpresivo”

En las últimas horas una trágica noticia golpeó a la casa de Gran Hermano (Telefe): el padre de Daniela de Lucía falleció poco después de su ingreso al reality. Apenas fue confirmada la situación, la participante decidió abandonar la casa y reunirse con su familia para atravesar este sensible momento. Así las cosas, este miércoles, la joven contó cómo se sentía y qué decisión había tomado respecto al programa.

Todo se dio cuando Luis Ventura se comunicó con la joven en A la Tarde (América). “Sé que lo llamaron a Leo para hablar del fallecimiento de papá. Primero te cuento que yo estoy bien, acabo de salir de la casa, que estoy ya viajando a Tandil para acompañar a mamá, que él tenía un deterioro físico desde hace tiempo, esto igualmente fue sorpresivo, no lo esperábamos, pero bueno, una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de ochenta y un años fue el fin. Acá triste, pero no quería dejar de mandarte el mensaje para un saludo para vos. Un abrazo, gracias por el llamado. Fueron dos días en la casa de Gran Hermano, que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida, la vida misma, ¿no? La vida de verdad, con la familia. Ya nos veremos cuando esté de vuelta por Buenos Aires”.

Daniela De Lucia afirmó que se reunirá con su familia para atravesar el duelo por la muerte de su padre

Un comunicado oficial difundido en las redes sociales de Gran Hermano confirmó el fallecimiento: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

Luego de que la participante fuera informada del fallecimiento de su padre, la producción y el equipo de psicólogos estuvieron presentes desde el primer momento. Daniela optó por priorizar el acompañamiento a su familia tras recibir la noticia, luego de atravesar horas difíciles dentro de la casa.

La participante solicitó despedirse de sus compañeros, y la producción garantizó su contención emocional en todo momento. El respaldo del equipo profesional permitió que De Lucía dejara el certamen para estar junto a sus seres queridos y despedir a su padre.

El comunicado oficial por parte de la producción (Instagram)

Daniela De Lucía tiene un perfil profesional consolidado como comunicadora, panelista e influencer. Nació en Tandil y actualmente reside en Buenos Aires. La joven cuenta con experiencia en conducción, escritura y análisis de conducta, participando durante años en programas televisivos. Además, reúne más de 439 mil seguidores en Instagram, donde comparte reflexiones sobre su día a día y su experiencia en el reality.

Mantiene una estrecha relación profesional y personal con Andrea del Boca, quien fue una de las primeras en acercarle su apoyo en estos momentos complejos. La actitud de De Lucía al abandonar el certamen fue valorada tanto por figuras del medio como por usuarios en redes sociales, quienes reivindicaron el gesto de priorizar el bienestar personal y familiar.

A 48 horas del comienzo del reality, la participante abandonó el luego de conocer el fallecimiento de su padre (Gentileza de Telefe)

El caso de Daniela De Lucía reavivó el debate sobre el manejo de asuntos personales dentro de realities como Gran Hermano. En una edición pasada, la abuela de la concursante Martina Pereyra falleció durante su participación en el programa. Sin embargo, la familia de Pereyra decidió no comunicarle la noticia hasta su salida, lo que desató críticas y discusiones sobre los límites del formato y el cuidado emocional de los concursantes.

Situaciones de este tipo demuestran la necesidad de contar con protocolos claros de acompañamiento emocional en la televisión de entretenimiento. El respeto a las decisiones de los participantes y el apoyo profesional frente a hechos familiares graves resultan fundamentales para la integridad de quienes forman parte del reality.

La partida de Daniela De Lucía deja una huella profunda en la producción y los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada. Se espera que la gala de la noche aporte claridad sobre los próximos pasos de la convivencia tras este hecho que marcó a todos en la casa.