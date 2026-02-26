Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

Roberto Moldavsky estuvo en Infobae a las Nueve y recordó sus inicios (Video: Infobae)

La mañana de este jueves, Roberto Moldavsky fue el protagonista de una charla en el ciclo Infobae a las Nueve, donde repasó los hitos de su vida personal y profesional, haciendo foco en su presente dedicado al humor. Su relato sobre cómo decidió dejar todo para dedicarse íntegramente a la comedia ofrece una mirada íntima de un proceso de transformación que implicó riesgos, rupturas y un salto al vacío a una edad en la que la mayoría prefiere la estabilidad.

El propio protagonista reconstruyó ese instante definitorio, señalando que la decisión de dejar su comercio de ropa en el barrio de Once para apostar de lleno a la actuación no fue repentina ni sencilla. Durante años, Moldavsky combinó la rutina del vendedor con la de humorista, alimentando el sueño de dedicarse exclusivamente a hacer reír, aunque todavía no se animaba a soltar la seguridad que le brindaba el negocio familiar.

Consultado sobre cuánto tiempo convivieron el vendedor y el humorista, Moldavsky respondió sin titubeos: “Mucho tiempo”. A continuación, compartió el recuerdo de un momento crucial en su vida: “Siempre le echo la culpa a Sebastián Wainraich, porque me viene a ver a un lugar que se llama Boris. Yo actuaba una vez por mes, cien personas. Se llenaba. Se había corrido la bola, pero yo me sentía Gardel. Digo: ‘Tengo un negocio y tengo este cable a tierra’. Yo ya lo venía pensando, porque tenía también otros eventos y tenía ganas de irme del Once. Y un día fui a almorzar con Seba, que ni nos conocíamos, y me dijo: ‘Ya está, soltá todo, cambiá el contador. Cambiá todo, cambiá y empezá una nueva vida’. Yo lo venía pensando, pero siempre le echo la culpa a él, porque él me lo dijo”.

Roberto Moldavsky estuvo en el ciclo Infobae a las Nueve de Infobae en Vivo

El humorista rememoró que en ese momento tenía “50 años e hijos grandes”. No solo enfrentaba el desafío de abandonar una actividad que le daba sustento, sino que debía comunicar su decisión a su entorno más cercano, en especial a su madre. “Un día le digo: ‘Mirá, voy a dejar el negocio y me voy a dedicar al humor’. La cara de: ‘¿Por qué me hacés esto?’ Y mi vieja, pobrecita, que me llamaba todos los días. A la noche me llamaba y me decía: ‘¿Hoy se vendió, hoy se vendió?’ Claro, en un momento no había más negocio. Y me decía: ‘¿Hoy se rió la gente?’ Creía que yo todos los días iba a un lugar y la gente se reía y me pagaba. Sí, a los cincuenta pasó todo. Me fui, dejé el negocio, me separé. Literalmente, me fui con el perro”, relató.

La anécdota del ánimal resume el vértigo y la incertidumbre de esa etapa: “Yo siempre digo que el perro me miraba como diciendo: ‘¿Vos estás seguro de lo que estás haciendo, no?’ Porque nosotros estábamos bien, había calefacción, se comía todos los días. ‘Yo entiendo tu vocación, pero yo soy perro. A ver si tenemos empatía’, decía” (risas). Así, el salto al humor fue total, implicando no solo un cambio de trabajo, sino una transformación vital que incluyó separaciones, nuevos comienzos y una búsqueda personal a contramano de las certezas que da la rutina.

La vocación humorística de Moldavsky no surgió de la nada. Desde muy pequeño, se destacó en su grupo de amigos como el que tenía el don de hacer reír, contando chistes que desataban carcajadas en cualquier reunión. Su admiración por figuras emblemáticas del humor argentino como Alberto Olmedo, Enrique Pinti y Tato Bores marcó un camino desde la niñez, alimentando una pasión heredada de su padre, Jacobo Moldavsky.

Roberto Moldavsky recordó cómo llegó a los medios y el teatro (Gentileza Prensa)

El entorno familiar jugó un papel central, no solo en la transmisión del sentido del humor, sino en la construcción de una mirada sobre la vida en la que la risa ocupaba un lugar de privilegio. Sin embargo, la decisión de abandonar la seguridad del comercio para dedicarse al humor generó inquietudes y preguntas, especialmente en su madre, quien durante años asoció el bienestar familiar a la prosperidad del negocio y no terminaba de comprender el salto hacia lo desconocido.

Durante décadas, alternó entre la venta de ropa y su inclinación por el humor, funcionando este último como un escape, un espacio de libertad y creatividad. El paso decisivo ocurrió cuando se animó a anotarse en un curso de stand up, un gesto que marcó el comienzo de un proceso de transformación. El humor, que hasta entonces había sido un cable a tierra, empezó a perfilarse como una alternativa real de vida.

Roberto Moldavsky destacó a varios comunicadores como quienes lo ayudaron en sus comienzos

En el camino hacia la consolidación como humorista, se cruzó con figuras que impulsaron su carrera en los medios. Jorge Schussheim lo descubrió en un DVD de stand up y lo llevó a trabajar a su restaurante. Fernando Bravo fue uno de los primeros en darle una oportunidad relevante: lo invitó a su programa de radio, donde Moldavsky debía hacer un monólogo sobre el Año Nuevo judío durante siete minutos. El resultado superó todas las expectativas: terminó haciendo reír a los presentes y a los oyentes durante media hora, lo que consolidó su presencia en el medio.

Posteriormente, Gerardo Rozín lo llevó a la televisión y le presentó a Gustavo Yankelevich, quien le abrió las puertas del teatro. Cada uno de estos encuentros fue fundamental para construir una carrera que, aunque comenzó formalmente a los cincuenta años, tenía raíces profundas en la experiencia personal, la pasión y el trabajo previo

