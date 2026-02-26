Teleshow

Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

En charla con Infobae en Vivo, el humorista narró el proceso de enfrentar la incertidumbre familiar y construir un nuevo presente sobre el escenario

Guardar
Roberto Moldavsky estuvo en Infobae a las Nueve y recordó sus inicios (Video: Infobae)

La mañana de este jueves, Roberto Moldavsky fue el protagonista de una charla en el ciclo Infobae a las Nueve, donde repasó los hitos de su vida personal y profesional, haciendo foco en su presente dedicado al humor. Su relato sobre cómo decidió dejar todo para dedicarse íntegramente a la comedia ofrece una mirada íntima de un proceso de transformación que implicó riesgos, rupturas y un salto al vacío a una edad en la que la mayoría prefiere la estabilidad.

El propio protagonista reconstruyó ese instante definitorio, señalando que la decisión de dejar su comercio de ropa en el barrio de Once para apostar de lleno a la actuación no fue repentina ni sencilla. Durante años, Moldavsky combinó la rutina del vendedor con la de humorista, alimentando el sueño de dedicarse exclusivamente a hacer reír, aunque todavía no se animaba a soltar la seguridad que le brindaba el negocio familiar.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Consultado sobre cuánto tiempo convivieron el vendedor y el humorista, Moldavsky respondió sin titubeos: “Mucho tiempo”. A continuación, compartió el recuerdo de un momento crucial en su vida: “Siempre le echo la culpa a Sebastián Wainraich, porque me viene a ver a un lugar que se llama Boris. Yo actuaba una vez por mes, cien personas. Se llenaba. Se había corrido la bola, pero yo me sentía Gardel. Digo: ‘Tengo un negocio y tengo este cable a tierra’. Yo ya lo venía pensando, porque tenía también otros eventos y tenía ganas de irme del Once. Y un día fui a almorzar con Seba, que ni nos conocíamos, y me dijo: ‘Ya está, soltá todo, cambiá el contador. Cambiá todo, cambiá y empezá una nueva vida’. Yo lo venía pensando, pero siempre le echo la culpa a él, porque él me lo dijo”.

Roberto Moldavsky estuvo en el
Roberto Moldavsky estuvo en el ciclo Infobae a las Nueve de Infobae en Vivo

El humorista rememoró que en ese momento tenía “50 años e hijos grandes”. No solo enfrentaba el desafío de abandonar una actividad que le daba sustento, sino que debía comunicar su decisión a su entorno más cercano, en especial a su madre. “Un día le digo: ‘Mirá, voy a dejar el negocio y me voy a dedicar al humor’. La cara de: ‘¿Por qué me hacés esto?’ Y mi vieja, pobrecita, que me llamaba todos los días. A la noche me llamaba y me decía: ‘¿Hoy se vendió, hoy se vendió?’ Claro, en un momento no había más negocio. Y me decía: ‘¿Hoy se rió la gente?’ Creía que yo todos los días iba a un lugar y la gente se reía y me pagaba. Sí, a los cincuenta pasó todo. Me fui, dejé el negocio, me separé. Literalmente, me fui con el perro”, relató.

La anécdota del ánimal resume el vértigo y la incertidumbre de esa etapa: “Yo siempre digo que el perro me miraba como diciendo: ‘¿Vos estás seguro de lo que estás haciendo, no?’ Porque nosotros estábamos bien, había calefacción, se comía todos los días. ‘Yo entiendo tu vocación, pero yo soy perro. A ver si tenemos empatía’, decía” (risas). Así, el salto al humor fue total, implicando no solo un cambio de trabajo, sino una transformación vital que incluyó separaciones, nuevos comienzos y una búsqueda personal a contramano de las certezas que da la rutina.

La vocación humorística de Moldavsky no surgió de la nada. Desde muy pequeño, se destacó en su grupo de amigos como el que tenía el don de hacer reír, contando chistes que desataban carcajadas en cualquier reunión. Su admiración por figuras emblemáticas del humor argentino como Alberto Olmedo, Enrique Pinti y Tato Bores marcó un camino desde la niñez, alimentando una pasión heredada de su padre, Jacobo Moldavsky.

Roberto Moldavsky recordó cómo llegó
Roberto Moldavsky recordó cómo llegó a los medios y el teatro (Gentileza Prensa)

El entorno familiar jugó un papel central, no solo en la transmisión del sentido del humor, sino en la construcción de una mirada sobre la vida en la que la risa ocupaba un lugar de privilegio. Sin embargo, la decisión de abandonar la seguridad del comercio para dedicarse al humor generó inquietudes y preguntas, especialmente en su madre, quien durante años asoció el bienestar familiar a la prosperidad del negocio y no terminaba de comprender el salto hacia lo desconocido.

Durante décadas, alternó entre la venta de ropa y su inclinación por el humor, funcionando este último como un escape, un espacio de libertad y creatividad. El paso decisivo ocurrió cuando se animó a anotarse en un curso de stand up, un gesto que marcó el comienzo de un proceso de transformación. El humor, que hasta entonces había sido un cable a tierra, empezó a perfilarse como una alternativa real de vida.

Roberto Moldavsky destacó a varios
Roberto Moldavsky destacó a varios comunicadores como quienes lo ayudaron en sus comienzos

En el camino hacia la consolidación como humorista, se cruzó con figuras que impulsaron su carrera en los medios. Jorge Schussheim lo descubrió en un DVD de stand up y lo llevó a trabajar a su restaurante. Fernando Bravo fue uno de los primeros en darle una oportunidad relevante: lo invitó a su programa de radio, donde Moldavsky debía hacer un monólogo sobre el Año Nuevo judío durante siete minutos. El resultado superó todas las expectativas: terminó haciendo reír a los presentes y a los oyentes durante media hora, lo que consolidó su presencia en el medio.

Posteriormente, Gerardo Rozín lo llevó a la televisión y le presentó a Gustavo Yankelevich, quien le abrió las puertas del teatro. Cada uno de estos encuentros fue fundamental para construir una carrera que, aunque comenzó formalmente a los cincuenta años, tenía raíces profundas en la experiencia personal, la pasión y el trabajo previo

LA ENTREVISTA COMPLETA

El comediante charló acerca de sus proyectos actuales y los que se vienen próximamente.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube (@infobae)

Temas Relacionados

Infobae en vivoInfobae a las NueveRoberto Moldavsky

Últimas Noticias

La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

Los participantes ya están peleando por la comida dentro del reality y en medio del acalorado intercambio la actriz intentó silenciarlos de una manera que se viralizó de inmediato

La sorpresiva reacción de Andrea

Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

El líder del grupo mostró el material artesanal gestado a comienzos del 2000, entre CDs regrabables, fotocopias a color y canciones inolvidables

Ale Sergi compartió los secretos

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Durante la votación de la participante que abandonó el programa los seguidores del ciclo detectaron un error de continuidad en la grabación que causó polémica

Gran Hermano bajo la lupa:

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

Luego de múltiples idas y vueltas en redes sociales, la conductora de MasterChef Celebrity aludió a la nueva postura que tomó en su enfrentamiento con el delantero

Wanda Nara sorprendió con una

Raquel Mancini contó que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto: “Me escondía en el baúl del auto”

La modelo dio detalles del affaire que mantuvo con el conductor en diálogo con Juan Etchegoyen. “Fue en el verano de 1992″, relató

Raquel Mancini contó que tuvo
DEPORTES
Guillermo Barros Schelotto opinó sobre

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Gallardo de River: “Lamento su situación, no la comparto”

Racing recibirá al líder Independiente Rivadavia en busca de acomodarse en el Torneo Apertura: la agenda completa

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Chiqui Tapia desafía a la IGJ: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima”

TELESHOW
Ale Sergi compartió los secretos

Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

Raquel Mancini contó que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto: “Me escondía en el baúl del auto”

Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial permea el

La inteligencia artificial permea el sector energético en El Salvador

Qué es la “ficción reparadora”, el género literario que no sólo muestra el dolor sino que intenta sanarlo

Olga de Amaral deslumbra en el Malba con una muestra que recorre 6 décadas de arte textil

Daniel Noboa anunció 150.000 nuevas becas gratuitas de inglés a nivel nacional

Uruguay es el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea: lo aprobó su parlamento