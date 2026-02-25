La foto familiar de Zaira Nara con su expareja Jakob Von Plessen en el primer día escolar de su hijo Viggo

Pese a su ruptura, Zaira Nara y Jakob Von Plessen supieron dejar sus diferencias de lado y priorizar la familia por sobre todo. Desde que anunciaron su separación en septiembre de 2022, tras años de cultivar un bajo perfil y evitar el ojo mediático, la expareja cerró definitivamente su historia de amor. Sin embargo, el buen trato en la crianza de los hijos que tienen en común, Malaika y Viggo, y los reiterados encuentros familiares fueron la clave para mantener una armonía cordial. Y esta semana, esa madurez quedó una vez más en evidencia cuando ambos decidieron unirse para acompañar a sus hijos en el primer día de clases.

Zaira compartió una postal familiar en sus redes sociales que rápidamente captó la atención de sus seguidores. En la imagen, los cuatro posaron sonrientes al aire libre, enfrente de la entrada de la institución educativa. La modelo, en cuclillas y con gafas de sol, sostuvo a su hijo menor, Viggo, quien llevaba un ramo de flores envuelto en papel celeste y miraba a cámara con expresión feliz. A su lado, la hija mayor sonreía y Jakob posaba relajado, mostrando buena sintonía y complicidad familiar. Sobre la imagen, Zaira sumó la fras: “Te amamos chiquito”, reforzando el mensaje de afecto y unidad, más allá de los cambios en la dinámica de pareja y familiar. El gesto fue celebrado en redes por la armonía y el acompañamiento compartido en la crianza de los hijos.

Con una postal junto a sus hijos, la modelo y el empresario celebraron el comienzo de clases (Instagram)

No es la primera vez que Zaira y Jakob muestran señales de acercamiento y buena relación tras la ruptura. En diciembre pasado, los rumores de reconciliación volvieron a circular con fuerza. En ese entonces, Zaira viajó a Mendoza para asistir a un evento exclusivo auspiciado por una marca que la eligió como figura. Pero lo que más llamó la atención fue el sutil movimiento digital de Jakob, quien mantiene un perfil bajo y se muestra poco en Instagram. El polista subió una historia donde mostraba su desayuno: un mate en la cocina de un hospedaje, con la vista de la montaña de fondo. El detalle que no pasó desapercibido fue la elección de la yerba, que pertenecía a la nueva línea que Zaira lanzó ese año, y el mismo paisaje de fondo que la modelo había mostrado en sus propias redes, con las cumbres de las montañas nevadas.

La marca, atenta a la viralización, compartió la publicación de Von Plessen, lo etiquetó y sumó la frase “Finde XXL, mates XXL”. Como broche final, Zaira dejó su huella en los comentarios usando el emoji de un mate, logrando que en minutos los seguidores de ambos comenzaran a especular sobre un posible reencuentro y dejaran mensajes alentando la reconciliación. Para muchos, la foto simbólica representaba mucho más que buena onda y sería la primera pista de un acercamiento real. Sin embargo, en ese momento los protagonistas descartaron esa posibiidad, siguiendo cada uno con sus vidas.

En diciembre pasado, Jakob subió una postal tomando la marca de yerba mate de su expareja (Instagram)

Desde que se separaron, la modelo y el polista priorizaron el bienestar de sus hijos y mostraron en redes y en eventos compartidos una relación madura y sin escandalosas declaraciones. A diferencia de otras parejas del ambiente, Zaira y Jakob lograron construir una dinámica familiar basada en el respeto y la colaboración. Recientemente, ambos coincidieron en la primera comunión de Malaika en noviembre, dejando ver que la familia sigue unida en las fechas importantes, a pesar de cualquier diferencia sentimental. Aquella ceremonia fue otro ejemplo de que el amor por los hijos está por encima de cualquier conflicto de adultos, y que los momentos clave de la infancia son, para ambos, prioridad absoluta.