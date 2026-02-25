Teleshow

Juana Repetto hizo un dibujo con la placenta que cubrió a Timoteo: “Lo tengo que mandar a enmarcar”

En una reunión con un primo y un amigo, la actriz e influencer sacó a relucir recuerdos del nacimiento de su tercer hijo, explicó cómo se come la placenta y exhibió el cordón umbilical: el video

Juana Repetto mostró el dibujo que hizo con su placenta y explicó cómo se come

A pocos días del nacimiento de su tercer hijo, Timoteo, el pasado jueves 12 de febrero, Juana Repetto compartió con su familia detalles sobre prácticas poco habituales en torno a su maternidad. En una charla realizada en su casa, la actriz mostró un dibujo elaborado con su propia placenta, explicó cómo se transforma en cápsulas y tintura madre para consumo personal y enseñó el cordón umbilical disecado de su hijo Timoteo, generando sorpresa y debate en su entorno.

En el encuentro estuvieron presentes Juana, su primo Diego —a quien ella definió como “mi primo retrógrado”— y su amigo Carlos Poloni. El ambiente distendido permitió que la protagonista guiara la conversación hacia temas que la apasionan, como el significado de la placenta, los rituales posparto y los vínculos maternos.

“Miren, esta es la impresión con la placenta, es la placenta que nos unía a mí y a Timoteo, y la apoyan con la sangre de este dibujito. Tengo de los tres, los tengo que mandar a enmarcar”, explicó Repetto al mostrar el valor simbólico de la obra, que también guarda de Toribio y Belisario, sus otros dos hijos. También señaló: “Esto fue para mi oficina. Y esto me lo hizo Belu Pueri, que es Belu, la del taller de lactancia, ya se los voy a presentar”.

La práctica de enmarcar una impresión hecha con la placenta se sumó a la colección de recuerdos materiales vinculados a la maternidad de Repetto. La conversación tomó otro ritmo cuando Juana se refirió al consumo de la placenta. Fue clara: “Pero yo hice cápsulas de placenta, no es que te la comés tipo bife”.

Diego expresó su rechazo: “No, yo ni loco”. El amigo Carlos Poloni respondió con menos reservas: “Yo la mezclo, la mezclaría con una ensaladita o algo así, sí, pasa. Si es de mi mujer y de mi hijo, sí lo como”. Repetto amplió: “Hay gente que hace licuado con la placenta”. Poloni agregó: “Digo, si no es nada, es natural, y tiene, dicen, muchas propiedades”.

Repetto mostró las cápsulas y leyó: “No tiene ni olor. Acá dice: ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los loquios o sangrados posparto, al útero a contraerse a su tamaño original, aumenta la cantidad de leche, mejora la calidad de la misma y aporta en hierro, vitaminas y minerales”. También habló sobre la tintura madre: “Después acá también te hacen tintura madre, Esto es unas gotitas de tintura madre”, mostró.

Las reacciones oscilaron entre la sorpresa y el escepticismo. “Esto es algo desagradable que está acá”, opinó Diego mientras Repetto respondía con humor y convicción.

El momento de mayor impacto llegó cuando Juana Repetto presentó el cordón umbilical disecado de Timoteo dispuesto en forma de infinito. “Este es el cordón umbilical. ¿Pueden creer lo que es esto? ¡Diego, vení, mirá!”, exclamó, invitando a su primo a acercarse.

Diego preguntó: “¿Para qué?”. Repetto insistió: “Mirá lo que es. Este es el cordón umbilical”. El primo expresó: “¡Qué asco!”.

Este objeto, transformado y preservado, representa para Repetto el lazo físico y emocional con el recién nacido y sus otros hijos. Las reacciones familiares ilustraron el contraste entre tradiciones y la apertura a costumbres menos convencionales.

Dirigiéndose a otras madres, Repetto resaltó el acompañamiento y la pertenencia a una comunidad que comparte estas experiencias: “En tu cuenta están todas mandando mis puerperas mostrando la teta, van a entender”, señaló, remarcando la existencia de espacios de respaldo para prácticas como estas.

El nacimiento de Timoteo, el tercer hijo de la actriz, ocurrió por cesárea programada. El bebé pesó 2,9 kilos. La propia Repetto anunció el acontecimiento en redes sociales con una imagen junto al recién nacido. Por circunstancias personales, Sebastián Graviotto, padre biológico de Timoteo, no estuvo presente, aunque ayer mostró un video donde estaba junto a Juana y Timoteo. La compañía clave durante el parto fue su madre, Reina Reech, mientras que los hermanos mayores de Timoteo, Toribio y Belisario, quedaron al cuidado de familiares y amigos. Durante el embarazo, la actriz compartió sus emociones y dudas en redes sociales, relatando desde alegrías hasta miedos frente al parto.

Ahora, en pleno puerperio, Repetto y su familia atraviesan un inicio de etapa marcado por la exploración de nuevos rituales y la intensidad emocional. La experiencia de transformar la placenta en cápsulas, tintura madre y recuerdos materiales revela para la actriz una forma personal de bienestar y recuperación que, cada vez más, tiene eco en otras mujeres.

