Christian Nodal explotó contra Cazzu después de su descargo: “La maternidad no debería usarse como escudo”

Christian Nodal respondió en Instagram a la controversia generada por la canción 'Rosita', defendiendo la mención a su nombre como parte del género urbano

Cuando parecía que la tensión entre Cazzu y parte de la escena urbana ya había alcanzado su punto máximo con el texto “Tiradera” y los apoyos públicos de Lali, Nicki Nicole y Bizarrap, un nuevo protagonista decidió intervenir de manera directa: Christian Nodal.

Para entender el trasfondo, el conflicto comenzó tras el lanzamiento de “Rosita”, la colaboración entre Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy. En uno de los versos se escucha: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, una línea que muchos interpretaron como una referencia a la mediática separación entre la argentina y el mexicano y su posterior casamiento con Ángela Aguilar.

Nodal rechazó que la referencia sea ofensiva y calificó la polémica como una comparación común dentro de la música urbana (Captura de pantalla)

Si bien dentro del género urbano las menciones a figuras públicas suelen formar parte del juego lírico, en este caso la frase tocó un episodio sensible. Cazzu dejó de seguir a los músicos en redes y luego publicó en su newsletter un texto titulado Tiradera, donde habló de “camaradería entre varones”, “tibieza” y “complicidad silenciosa”, sin nombrar directamente a nadie pero dejando clara su postura.

Hasta ahora, Nodal no se había pronunciado. Pero en las últimas horas decidió hacerlo a través de su canal oficial de Instagram, con un mensaje extenso que rápidamente se viralizó. “¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’”, comenzó escribiendo. Desde el inicio dejó clara su posición: para él, la frase no es un ataque sino una comparación propia del género.

El artista cuestionó la 'selectividad de la indignación' de Cazzu y señaló inconsistencias en la reacción ante la colaboración musical (Captura de pantalla)

“Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”, agregó. Y fue más allá: “No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”.

Sin embargo, el posteo no se limitó a defender la barra de “Rosita”. Nodal cuestionó lo que considera una “selectividad de la indignación” y dejó frases que muchos leyeron como indirectas directísimas hacia su expareja. “Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’ (…) pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, escribió.

Nodal fijó límites al involucramiento de su hija en el debate, calificando la maternidad como un tema sagrado y fuera de la discusión pública (Captura de pantalla)

El punto más delicado llegó cuando habló de su hija, marcando un límite tajante: “Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”. También planteó: “¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical?”, en una frase que volvió a encender el debate en redes.

Además, dejó entrever que el conflicto tiene un costado legal en curso: “Si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”. En el cierre, relativizó la polémica con ironía: “En fin… el mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente”.

El cantante reveló que el conflicto podría tener implicancias legales, ya que sus abogados buscan una 'solución justa y regulada' sobre el caso (Captura de pantalla)

Con este mensaje, Nodal no solo defendió la línea de la canción, sino que se metió de lleno en una discusión que ya había escalado del terreno musical al personal. Lo que empezó como una frase en un tema urbano hoy enfrenta posturas públicas cada vez más explícitas. Y si algo queda claro tras su descargo, es que el conflicto dejó de ser una interpretación de fans para convertirse en un cruce abierto, con nombre y apellido.