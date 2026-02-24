Teleshow

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

El hijo menor de la influencer y Enzo Fernández causa sensación con cada aparición en las redes sociales de su mamá y esta ocasión no fue distinta

El video de Benjamín Fernández que enterneció las redes sociales

Valu Cervantes compartió un video en sus historias que generó ternura en las redes (Video: Instagram)

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, suele compartir con sus seguidores algunos momentos de la vida cotidiana junto a sus hijos, Olivia y Benjamín. El lunes por la tarde, logró enternecer a todos al publicar un tierno video protagonizado por Benjamín, el hijo menor, quien atravesó un pequeño berrinche que rápidamente se transformó en risas gracias a la complicidad con su mamá.

En la secuencia de imágenes, Benjamín aparece sentado en el piso, visiblemente molesto y con gesto de enojo. Valentina le pregunta con suavidad: “¿Qué te pasa?”, a lo que él responde: “Nada”, mientras cruza los brazos y mira hacia el costado. La mamá insiste: “¿Estás enojado?”, y Benjamín admite: “Sí”. Cuando ella indaga el motivo, él responde: “Oli”, haciendo referencia a su hermana mayor. Valentina le propone: “Ahora viene. ¿La voy a buscar?”, pero el niño, todavía serio, dice: “No”.

Para distender la situación, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) recurió al humor y le dice: “Te agarro, ¡te agarro el culo! ¡Te agarro el culete!”, logrando finalmente que Benjamín estalle en carcajadas. La última foto del video muestra al pequeño con una sonrisa amplia, dejando atrás el berrinche y disfrutando del momento junto a su mamá.

La secuencia, que rápidamente sumó cientos de reacciones y comentarios, evidencia cómo Valentina logra transformar un instante de mal humor en un momento de juego y conexión genuina. A través del humor y la ternura, comparte con sus seguidores la espontaneidad y la calidez de la vida familiar, humanizando la crianza y mostrando el lado más real y cercano de su día a día junto a Enzo Fernández y sus hijos.

“Se pudrió. Hicieron enojar a Benja”; “Con Benjamín Fernández no”; “Si hacen enojar a Benja se pica mal”; “Es lo más morfable”; “Después de Messi es mi argentino favorito. Quien se atrave a enojarlo se pone un país en contra”; fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales.

Benja manchó la Birkin de
Benja manchó la Birkin de Cervantes con salsa (Instagram)

Días atrás, Valentina compartió en sus redes sociales el preciso momento en que su hijo Benjamín dejó en evidencia toda su picardía. Con apenas dos años, el pequeño se mandó una travesura: ensució una cartera carísima de su mamá con salsa. Pero lejos de esconderse o negar lo ocurrido, Benjamín se presentó ante Valentina con una mirada entre culpable y tierna, dispuesto a confesar su travesura. “Con esta carita vino a mostrarme que ensució la cartera con salsa”, escribió Cervantes sobre la imagen, que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Este tipo de episodios se repiten con frecuencia en el feed y las historias de Valentina, donde los momentos junto a Benjamín se convirtieron en un clásico para quienes siguen el día a día de la familia. Tal como ocurrió en enero pasado, cuando la modelo capturó una charla espontánea con su hijo y reveló la intimidad cariñosa que comparten puertas adentro.

En ese video, Valentina le preguntó: “¿Cómo le dice mamá a papá?”, en referencia a Enzo. El pequeño, sin dudar y con una ternura desbordante, respondió: “Amor”. La modelo, divertida, continuó el juego: “¿Y cómo le dice mamá a Benja?”. Benjamín, con una sonrisa pícara, contestó: “Mi bebé”. El video no tardó en viralizarse y llenar de comentarios las redes, donde los usuarios celebraron la dulzura y espontaneidad del niño. “Necesito un Benja en mi vida”; “Ese nene es puro amor”; “Me encanta que le pone la entonación exacta”; “Es la ternura personificada”, fueron solo algunos de los mensajes que cosechó la publicación.

Así, entre travesuras, confesiones y momentos de cariño, Benjamín Fernández se fue ganando el corazón de los seguidores de Valentina Cervantes, que encuentran en cada episodio familiar una muestra de la calidez y la autenticidad de la vida cotidiana junto a Enzo Fernández y sus hijos.

