La lluvia sorprendió a los participantes de Gran Hermano: goteras y humor en la primera noche

Luego de meses de espera, Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe con la edición especial Gran Hermano Generación Dorada. El debut comenzó a las 21 y, para los 18 participantes que ingresaron, la ansiedad y la emoción hicieron que la primera noche se extendiera hasta bien entrada la madrugada del martes. En medio de la convivencia inicial, la lluvia sorprendió a todos y dejó en evidencia un problema inesperado: las goteras en la casa más famosa de la televisión argentina.

Mientras la tormenta caía en varios puntos de Buenos Aires, siendo el barrio de Martínez uno de ellos, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero y Eduardo Carrera charlaban en el pasillo cuando notaron que algo no estaba bien. Fue Eduardo quien puso palabras a la situación: “Che, ¿me está lloviendo a mí o está cayendo agua?”. Lucero, conocido por los audios de “Gente rota”, entre la sorpresa y el humor, solo alcanzó a decir: “Esperemos que no”, mientras Emanuel no podía dejar de reír ante la escena.

La situación generó una catarata de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del reality convirtieron el incidente en tendencia. “Jajajajajajaja hay goteras en la casa”; “La casa de Gran Hermano argentinísima con GOTERAS”; “Cómo es eso que en la casa de Gran Hermano hubo GOTERAS?!?!? JAJAAJAJAJJAJAJA ME MUERO”; “La casa de #GranHermano tiene GOTERAS el primer día”, fueron algunos de los mensajes que circularon en X y otras plataformas.

El imprevisto, lejos de opacar el entusiasmo, sumó un condimento inesperado y demostró una vez más que, en Gran Hermano, nada está del todo bajo control y cualquier detalle puede convertirse en el primer viral de la temporada.

En la edición del año 2022/2023, en medio de una tarde calurosa en Buenos Aires, una falla eléctrica provocó que más de 10 provincias se quedaran sin luz y la casa de Gran Hermano no estuvo al margen de esta situación: durante algunos segundos, los participantes estuvieron completamente a oscuras. Todo comenzó cuando los participantes del reality, que estaban en una habitación esperando que la producción acomodara todo lo necesario para un juego, salieron al living y observaron que la puerta de la casa estaba abierta.

“Esto nunca había pasado”, aseguró Juli Poggio, sorprendida al igual que el resto de sus compañeros. “Está abierta, por eso me parecía que no dejen salir”, lanzó Marcos Ginocchio. “Es el tren fantasma”, expresó Romina Uhrig. “Se habrá abierto por el corte de luz”, especuló Rodolfo, papá de Nacho. Inmediatamente, la producción cortó la transmisión y los envió de regreso a la habitación.

Sin embargo, el servicio se restableció al instante y todo quedó como una simple anécdota que duró algunos segundos, aunque Gran Hermano advirtió a los participantes que tuvieran cuidado porque esto podría repetirse en cualquier momento.

En esa misma edición, durante la madrugada del 27 de enero, en buena parte de la Argentina se desató una fuerte tormenta con intensas ráfagas de viento, siendo Buenos Aires una de las provincias más afectadas y la casa más famosa de la pantalla chica también sufrió el inconveniente eléctrico. Big Ari fue el primero de los participantes en levantarse y, al ver toda la casa inundada, comenzó a sacar el agua que se acumuló en el living con un secador de piso. “¡La con... de la lora!”, exclamó sin filtro al ver el panorama. “Tendría que haber un mensaje que diga: ‘Atención, está lloviendo’ y que nos avisen. Yo me levanto”, recriminó a la producción.

“Hay que verle el lado positivo: no hace falta lavar el piso”, bromeó el parrillero durante la tarea de desagote. “¡Qué quilombo!”, agregó entre risas mientras seguía trapeando. Después de esto, agarró una toalla y salió al jardín, aun bajo la lluvia, para hacer su rutina de hablarle a los televidentes frente al espejo del exterior.

Lo mismo ocurrió en la edición 2024/2025 durante el feriado de carnaval. Un corte de luz que afectó a zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires dejó a los participantes a oscuras por unos segundos. Al no haber Gala de Eliminación debido al feriado nacional, los jugadores se encontraban haciendo su rutina nocturna en total tranquilidad, pero una tormenta de tensión eléctrica que afectó a todo el AMBA los sorprendió, y de repente, la casa quedó sin luz.

Este apagón, que duró solo unos segundos, fue lo suficientemente fuerte como para dejar a los jugadores totalmente desconcertados. “¿Qué ha pasado?”, preguntó la santiagueña Eugenia Ruiz, una vez que todo se encontraba a oscuras y segundos antes de que se cortaran todas las cámaras de la casa. Por su parte, Luz Tito, que estaba junto a Martina Pereyra en los sillones del patio, miró a su alrededor y expresó: “Me encanta. Se cortó la luz”. Instantáneamente, la transmisión fue cancelada y no se vio nada más hasta que la electricidad regresó.