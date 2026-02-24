Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Con una estética renovada, un estudio convertido en un despliegue de pantallas y una puesta que abrazó el dorado como sello de época, Gran Hermano: Generación Dorada tuvo su esperado debut en el prime time de Telefe el lunes 23 de febrero. La edición que celebra los 25 años del formato en la Argentina arrancó con ritmo de “evento”, con un Santiago del Moro encendido, un arranque cinematográfico y la promesa de un juego sin período de adaptación: esta temporada decidió acelerar desde el minuto cero.

El debut de Gran Hermano Generación Dorada mostró un estudio renovado y una estética dominada por el dorado y el negro en Telefe (Video: Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

La apertura fue contundente: un clip de presentación con Del Moro recorriendo la ciudad, para desembocar, mediante una pantalla redonda y una plataforma que lo elevó desde el subsuelo, en un estudio impactante, dominado por una gráfica en negro y dorado y una sensación de “gran regreso”. Con el conductor ya en vivo, el tono fue de celebración y advertencia a la vez: la casa está lista, el casting “viene fuerte” y el reality vuelve con la ambición de que todo lo que pase adentro se multiplique afuera. En esa línea, la edición se apoya en una cobertura multiplataforma 24/7, con transmisión permanente y un ecosistema digital pensado para que el juego no se apague cuando termina la gala.

Andrea del Boca se convirtió en la primera participante en ingresar, aportando experiencia y simbolismo al reality (Prensa Telefe)

La vivienda fue presentada como uno de los grandes golpes de efecto: una reforma integral con espacios diseñados para provocar dinámica social y escenas de convivencia. La casa aparece más grande, más “show” y con rincones que ya invitan a imaginar alianzas, romances, roces por la limpieza y discusiones por el uso de áreas comunes. Entre las novedades que se instalaron como tema desde el inicio, se destacó la idea de “playa” en el exterior y la sensación de que esta edición quiere sumar elementos que funcionen como disparadores narrativos. En paralelo, se reforzó el concepto de que el juego no va a esperar: la primera nominación llega rápido, y eso obliga a que los participantes se posicionen —y se expongan— antes de sentirse cómodos.

La gala tuvo un nombre propio desde el comienzo: Andrea del Boca, anunciada como una de las figuras más fuertes de la temporada, fue la primera en atravesar la puerta de la casa. Su ingreso fue presentado como un momento simbólico, tanto por el peso de su trayectoria como por lo que significa para el reality sumar una celebridad con historia televisiva, hábitos claros y un discurso de competencia.

El casting inicial fusionó celebridades, exparticipantes de realities, influencers y figuras internacionales, con diversos perfiles y motivaciones

Antes de entrar, la actriz dejó en claro que conoce el formato, que le interesa el juego y que no va a esconderse detrás de un personaje: la premisa es mostrarse como es, con su orden, su exigencia y su deseo de ganar. Ya dentro, su recorrido por los ambientes funcionó como “tour” para el público y como primer golpe de efecto de la noche. No fue casual: el ingreso de Del Boca se convirtió en uno de los picos de atención del debut y terminó de sellar que esta temporada apuesta fuerte a la mezcla entre perfiles conocidos, jugadores con experiencia y nuevas figuras del mundo digital.

El casting de la primera noche combinó figuras con pasado en realities, personajes del universo influencer, perfiles internacionales y nombres que llegan con cuentas pendientes. La sensación general fue clara: nadie entró a “ver qué pasa”; todos llegaron con una etiqueta, un relato y un lugar que ocupar.

Emmanuel Di Gioia volvió con espíritu de revancha y la idea de “romperla”, apoyado en el recuerdo de su paso anterior por el programa.

Lolo Poggio ingresó con el peso inevitable del apellido y el desafío de construir identidad propia.

Carmiña Masi se presentó como frontal y provocadora, con discurso directo y cero miedo a caer mal.

Tomy Riguera apareció con perfil más conciliador y con el plus del contenido viral junto a su mamá.

La Pincoya sumó el condimento internacional: experiencia, personalidad fuerte y una impronta estratégica que promete sacudir la convivencia.

Brian Sarmiento llegó con carisma, pasado futbolero y vibra de showman: un jugador que, incluso antes de entrar, ya se siente “de escenario”.

Danelik entró con el deseo de potenciar su carrera y con el objetivo de convertir la experiencia en plataforma.

Manuel Ibero Durigon desembarcó con una motivación clara: discutir estereotipos y reescribir su versión de una historia previa conocida por el público.

Catalina “Titi” Tcherkaski se definió querible, pero admitiendo algo clave para GH: le gusta pelear.

Yisela Pintos (“Yipio”) aportó comedia, intensidad y una personalidad sin filtro, ideal para el reality.

Juani “Car” Caruso Moreno llegó con perfil farandulero, experiencia actoral y amor declarado por el juego.

Daniela De Lucía se presentó como una jugadora que piensa el reality como desafío profesional, con herramientas de lectura de conducta.

Nicolás “Nik” Sícaro apareció como un nombre fuerte del mundo digital, con humor, desafíos y energía de “contenido”.

Divina Gloria ingresó como figura de carácter artístico y personalidad camaleónica, lista para un show permanente.

Gabriel Lucero (“Gente Rota”) trajo un universo propio: humor negro, creatividad y una identidad marcada, de esas que pueden generar fanáticos y detractores rápido.

Jenny Mavinga sumó calidez, historia de vida y una vibra festiva que puede ser clave para la convivencia… o para el choque cultural en momentos de tensión.

Eduardo Carrera cerró la noche con un regreso cargado de pasado y revancha: experiencia previa en GH y la intención de volver para divertir y sorprender.

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada logró altos índices de rating y mantuvo la atención del público durante toda la gala

En números de rating, el estreno mostró un rendimiento sólido: arrancó alto, se mantuvo estable durante la mayor parte de la transmisión y tuvo momentos de repunte con ingresos clave. El debut logró sostener la atención del público durante toda la primera tanda, apoyado en el misterio de quiénes faltan ingresar y en la expectativa por cómo se reordenará el tablero cuando la casa se complete.

La gala dejó instalada una idea: esta edición no va a dar respiro. Con el ingreso dividido en dos noches, el juego queda planteado como una cuenta regresiva: apenas se complete el grupo, habrá que leer rápido quién se junta con quién, quién se impone por carácter, quién se vuelve líder natural y quién queda expuesto como “fácil de nominar”.