Así será la 1° semana de Gran Hermano: más presiones, estrategias y nominaciones exprés en un confesionario renovado

Revelaron quiénes serían los primeros famosos convocados a Gran Hermano

La expectativa es máxima ante el regreso de Gran Hermano Generación Dorada, que pondrá en marcha una de las primeras semanas más intensas en la historia del reality argentino. La nueva edición debutará el lunes 23 de febrero a las 22:15 por Telefe, y presenta una estructura completamente renovada tanto en el juego como en la dinámica de ingreso de los participantes. El formato, que celebra 25 años desde su primera emisión en el país, promete transformaciones desde el primer minuto.

La primera noche dará inicio al ciclo con el ingreso de la primera tanda de concursantes a la famosa casa. Según lo confirmado por la producción y los anuncios oficiales del canal, recién en ese momento se conocerá el total de integrantes de la primera tanda de participantes que ingresarán al reality. El suspenso se mantendrá al máximo durante 48 horas: el martes 24, también desde las 22:15, uno a uno se sumarán los restantes participantes, completando así un plantel que se espera supere los 30 jugadores.

La dinámica de la primera semana rompe con la tradición de otras ediciones. Anteriormente, los jugadores disponían de un breve lapso de adaptación, un tiempo de convivencia sin presiones donde podían conocer la casa y a sus compañeros antes de que comiencen las nominaciones. En la edición 2026, este margen desaparece: el miércoles 25 de febrero, apenas dos días después del estreno, tendrá lugar la primera gala de nominación. Ese mismo día, Santiago del Moro conducirá el primer debate junto a los analistas, lo que instalará desde el inicio el clima de estrategia, alianzas y competencia que caracteriza al formato.

Santiago del Moro compartió nuevos detalles del estreno de Gran Hermano Generación Dorada (Instagram)

Este cambio implica que desde el minuto uno, los participantes deberán diseñar y ejecutar estrategias de juego bajo presión. Además, se implementará un nuevo sistema de votación en el confesionario, cuyos detalles aún no fueron revelados, sumando un factor de incertidumbre que puede alterar la planificación de los concursantes. El efecto inmediato será un juego mucho más vertiginoso, con alianzas, tensiones y decisiones clave desde el comienzo.

Las novedades no se agotan en la dinámica del juego. La vivienda, emblema del reality, fue sometida a una transformación integral. El cambio más visible se encuentra en el exterior: la tradicional pileta fue reemplazada por una playa artificial, que redefinirá el uso del espacio común y la interacción entre los jugadores. El jardín también incorpora una estructura inédita, bautizada como “La Puerta Roja”, destinada a funcionar como herramienta clave para desafíos, sorpresas o ingresos inesperados. Según adelantaron desde las redes oficiales del programa, en esa puerta pasarán muchas cosas, anticipando momentos de tensión y giros en la competencia. Estos cambios refuerzan la apuesta de la producción por renovar la experiencia de convivencia y sorprender tanto a los jugadores como al público.

La grilla semanal también se adapta para maximizar el seguimiento del reality. Gran Hermano Generación Dorada irá de domingos a jueves por Telefe, siempre en el horario central de las 22:15. Los viernes estarán reservados para La noche de los ex, bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte y el análisis de exparticipantes, lo que suma una perspectiva única sobre los movimientos semanales de los nuevos concursantes. El ciclo principal, conducido por Santiago del Moro, incluirá galas en vivo y los momentos decisivos del programa, consolidando su rol como figura central del formato en esta etapa.

Robertito Funes Ugarteseguirá al frente de La Noche de los Ex

La experiencia no se limita a la pantalla de televisión. La estrategia multiplataforma se vuelve protagonista en esta edición, con la transmisión 24 horas disponible de forma gratuita a través de DirecTV y su app de streaming, DGO. Además, quienes deseen revivir las galas y debates podrán hacerlo en Prime Video, donde los episodios estarán disponibles en exclusiva luego de su emisión en Telefe. La presencia internacional se refuerza con la transmisión simultánea por Canal 10 de Uruguay, extendiendo el alcance regional del ciclo.

En el terreno digital, la cobertura se amplía a través de YouTube y Twitch, mediante el espacio Streams Telefe. Allí, figuras como Lucila La Tora Villar y Fefe Bongiorno reaccionarán en vivo a las galas, sumando una capa de análisis y entretenimiento en tiempo real. La edición 2026 marca además el debut de Gran Hermano. La Cumbre, un nuevo segmento de streaming donde Del Moro mantendrá un mano a mano con el participante expulsado, inmediatamente después de cada gala de eliminación. Esta propuesta busca capitalizar el fenómeno de la conversación digital y atraer a públicos más jóvenes, que encuentran en las plataformas de streaming y redes sociales un espacio natural para interactuar con el contenido.

El acceso a la transmisión 24 horas, la posibilidad de seguir los debates y las reacciones en múltiples plataformas, y la inclusión de figuras reconocidas en los espacios digitales, consolidan a Gran Hermano Generación Dorada como un evento multiplataforma. La edición 2026 no solo celebra el aniversario del reality, sino que redobla la apuesta en materia de innovación, velocidad de juego y oferta de contenidos, garantizando una primera semana cargada de emociones, estrategias y sorpresas para los fanáticos.