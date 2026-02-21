El divertido regalo que La Joaqui le hizo a LuckRa por su cumpleaños: “Mi esposo precioso”

El Burro de Shrek, regalo de La Joaqui para Luck Ra

Luck Ra celebró su cumpleaños al aire libre, acompañado de amigos y familiares en un entorno festivo. La atención principal de la jornada fue la torta con la forma del burro de Shrek, un obsequio especial de La Joaqui, su pareja.

La escena mostró al cantante recibiendo la torta entre risas y muestras de complicidad. Un mensaje superpuesto en la imagen decía: “Mi esposo precioso, siendo feliz en su cumpleaños @luckra”. Por su parte, en las interacciones del poste de Luck Ra, La Joaqui escribió: “Feliz cumpleaños amor de mi vida precioso, te como a besos”

La elección del burro de Shrek no es casual. Desde su participación en La Voz Argentina, seguidores y fanáticos comenzaron a comparar a Luck Ra con el personaje animado, destacando gestos y expresiones similares.

La torta de cumpleaños para Luck Ra

Tanto Luck Ra como La Joaqui asumieron la comparación con humor. La pareja convirtió el apodo en un rasgo distintivo y público, generando contenido que fortalece su conexión con los seguidores.

En la última celebración de Halloween, ambos artistas decidieron disfrazarse como los personajes de la película animada. La Joaqui se presentó como “la dragona”, en referencia a la pareja del burro en el filme, luciendo un body rojo con textura de escamas, botas altas y alas rígidas.

Luck Ra, como el Burro en Halloween

Por su parte, Luck Ra cumplió la promesa realizada en redes sociales y eligió un enterizo gris con capucha y orejas, representando al burro de Shrek. En las imágenes que publicaron en octubre, ambos posaron con humor y naturalidad, reforzando la dinámica lúdica de la pareja.

Las interacciones en redes sociales entre ambos continuaron tras la fiesta de disfraces. Entre los mensajes, La Joaqui bromeó con frases como “Que forma rara de proponerme casamiento, pero acepto”, mientras Luck Ra publicó en X (antes Twitter): “Yo corté burro, no compro con Lord Farquaad”.

En otra publicación, La Joaqui se definió como “tu dragona de confianza”, generando reacciones y memes entre la comunidad digital. Las fotos y mensajes se integraron a una estrategia espontánea de comunicación, que potencia la cercanía y la identificación entre artistas y público.

La Joaqui y Luck Ra este verano en la costa

La relación entre Luck Ra, La Joaqui y sus seguidores trasciende lo anecdótico; convierte momentos privados en fenómenos virales y refuerza el vínculo en la cultura pop. La pareja transforma situaciones personales en historias colectivas, donde la música, el humor y la interacción digital se cruzan, expandiendo su complicidad más allá del escenario.

Y por si fuera poco, ayer, en medio del fenómeno que rodea a La Joaqui por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) y su actualidad sentimental con Luck Ra, la artista definió con claridad su postura sobre el matrimonio: “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”, afirmó durante una transmisión en el stream de Telefe junto a Grego Rossello y Josefina “China” Ansa.

Este testimonio surgió ante el mensaje de una seguidora que expresó su deseo de verla casada. La Joaqui reflexionó sobre la manifestación de la fan y explicó: “No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”, subrayando el valor de esa voz, aunque dejó claro que el casamiento no representa una urgencia personal.

La Joaqui y Luck Ra son una de las parejas más queridas del ambiente artístico

Al abordar la intensidad de su relación con Luck Ra, la cantante contextualizó la dinámica que comparten: “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo. En los lugares donde podemos permitírnoslo”, afirmó ante las cámaras de Telefe.

En cuanto a su percepción del compromiso, La Joaqui señaló: “Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”, matizando así el sentido del vínculo, por encima de cualquier formalidad legal.

Durante la charla, la artista mostró abiertamente el nivel de enamoramiento que sostiene con su pareja. “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola y no sabía si gustaba de mí. Es como que yo lo veo y digo: ‘No, no puede ser, ¡qué precioso que es este hijo de su madre!’”, aseguró La Joaqui delante de la audiencia digital de Telefe.