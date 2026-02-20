Teleshow

Pitty la Numeróloga habló de la denuncia en su contra por manipulación psicológica: “Que investiguen todo lo que quieran”

Verónica Asad dio su versión luego de que saliera a la luz la denuncia de Pablo Salum en su contra sobre una presunta maniobra contra personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes

Guardar
En las últimas horas salió a la luz una denuncia por defraudar a sus clientes y quedarse con el dinero (Video: DDM-América TV)

En las últimas horas salió a la luz que Verónica Asad, conocida más comúnmente como Pitty la numeróloga, será investigada por la Justicia por supuesta defraudación de sus clientes con el fin de quedarse con sus bienes. Esta denuncia es llevada adelante por Pablo Salum, quien se identifica como fundador de Red LibreMentes y promotor de acciones contra las sectas y las pseudociencias coercitivas.

En medio de este momento, Pitty decidió dar su versión de los hechos y, en una comunicación telefónica con DDM (América TV), dio detalles de la causa. “La put... por favor. Mientras estaba comprando las lucecitas para los locales, me empezó a llamar todo el mundo para contarme esto”, comenzó diciendo Verónica, con un claro enojo en la voz.

“En el 2016 yo pesaba 160 kilos y este tipo me volvía loca, me llamaba, me acosaba, me llamaba al teléfono de turnos y me decía ‘Hija de pu.... te voy a matar’ y yo era una boludita de barrio que venía en el 166 a probar suerte en los canales y atendía a todo el mundo gratis por un minuto de cámara, me agarró un cagazo y dije este es un acosador, un loquito, yo no tenía ni idea quien era él. Él tiene un problema conmigo, yo no tengo ningún problema, ahora lo tengo porque estoy harta. Todo sin conocerme“, dijo acerca de cómo comenzó la historia que hoy llegó a la Justicia en forma de una causa.

"Me llamaba al teléfono de
"Me llamaba al teléfono de turnos y me decía ‘Hija de pu.... te voy a matar’", contó Verónica acerca de la denuncia en su contra

Y siguió: “Él dice que lo que hago es atrapar gente, dice que tengo una secta. Yo soy numeróloga, pero soy una mina simple, práctica, tengo un don y lo que hago es decirte hacia dónde, cómo y cuándo, nada más. No tengo poderes, no hago ninguna, sino no hubiese durado tantos años. Esa Pitty arrancó a estudiar, se preparó, no me quedé tirando las cartas, empecé a hacer cosas que eran productivas para mi proceso de crecimiento y el universo me hizo crecer”.

Ante las comunicaciones telefónicas constantes Asad se acercó a una abogada e hizo la respectiva denuncia: “Un día me cansé del acoso, hablé con una abogada y la abogada me dijo que me presente en la Justicia, presenté mi teléfono, tuvo que exponer mi teléfono y ahí vieron todas las llamadas con el acoso. En dos minutos lo llamaron, lo hicieron firmar papeles de que no me podía joder. Esto está en la Justicia“.

“Llegó en el 2023 los del banco, como una salamina, di el coach virtual, que gané doscientos cuarenta mil pesos y dijeron que yo había ganado 18 palos, hicieron un show, yo me comí un garronazo y entendí que eran las reglas del juego. Me la banqué como una duquesa porque entendía las reglas del juego y me había metido a hacer un taller por el que hice una factura. Puse el abogado más importante del país, todavía le debo plata a Cúneo Libarona”, recordó.

Pablo Salum, la persona que
Pablo Salum, la persona que hizo la denuncia, acusa a Pitty de manipular a personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes mediante presuntas maniobras de manipulación psicológica

Sobre el hostigamiento y el impacto emocional, Pitty fue contundente: “A mí no me va a venir a achicar nadie, se me murió mi viejo, me agarró un cáncer galopante. O sea, pasé de todo, porque yo no soy normal, soy una persona muy sensible ¿A quién le puedo tener miedo yo? ¿Sabés qué? Te choca el tren, hasta en el culo me pusieron manguera. Entonces, también está todo bien, pero conmigo no, ¿entendés? Yo soy una mina que le da laburo a la gente, te puede gustar, te puede no gustar”.

Pitty también señaló el ensañamiento personal detrás de la denuncia: “Mariana, esto es fácil, que investiguen todo lo que quieran. No puedo ser boluda y hacer... Yo creo que él está enamorado de mí. Yo lo invito, si él necesita estar cerca mío, le doy trabajo, si quiere que le dé un besito de cachete, le doy. No sé, la verdad que no sé de dónde está. A lo mejor le hago recordar a su mamá. Yo no tengo ni idea, tiene que hacer biodecodificación la gente”.

Finalmente, remató con ironía: “¿Yo cómo voy a captar gente? Si estamos en el 2026 y hay gente que se cree que es perro y nadie le dice nada, ¿me van a meter en cana a mí por hacer numerología? ¿Es joda, entendés? Está todo bien, yo sé que no hay noticia y garpa, pero a veces no”.

A lo largo del testimonio, Pitty la Numeróloga dejó en claro que, pese a las adversidades y el hostigamiento sufrido, se mantuvo firme, buscó ayuda profesional y judicial, y enfrentó cada revés con temple. A su manera, defendió su trabajo, su autonomía y el derecho a seguir adelante, sin miedo, en un medio donde la exposición y la polémica son moneda corriente.

Temas Relacionados

Pitty la numerólogaPablo SalumdenunciaDDM

Últimas Noticias

El íntimo festejo de Reina Reech junto a su familia para celebrar sus 68 años: el saludo de Juana Repetto

La actriz, que cumplió un nuevo año de vida, mostró el detrás de escena y la diversión que tuvo junto a su hija y sus tres nietos

El íntimo festejo de Reina

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

El humor espontáneo y la complicidad familiar saltan a la vista en redes, mientras seguidores y amigos acompañan la expansión continua de una de las familias más queridas del espectáculo

A días de anunciar la

Los mensajes de Maxi López y Wanda Nara a su hijo Benedicto por su cumpleaños número 14: “Te amo con toda mi alma”

El participante de MasterChef Celebrity y la conductora celebraron en redes sociales el nuevo año de vida de su pequeño. Las declaraciones de cariño de Nora Colosimo, sus dos hermanos y Daniela Christiansson

Los mensajes de Maxi López

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

La panelista recordó cómo el pánico se apoderó de ella en el cuarto día de su maternidad y recomendó aprender técnicas de RCP

El terrible momento que vivió

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

El cronista y youtuber argentino compartió en Infobae a la Tarde cómo enfrentó la presión de la viralidad, el aislamiento y la exposición en redes. Además, explicó por qué eligió alejarse de la vida de influencer y priorizar la conexión con la realidad de la calle

“La fama en Internet es
DEPORTES
Boca Juniors y Racing protagonizan

Boca Juniors y Racing protagonizan un partido con mucho en juego en la Bombonera

La estremecedora caída que protagonizó el esquiador que era candidato a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

TELESHOW
A días de anunciar la

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

Los mensajes de Maxi López y Wanda Nara a su hijo Benedicto por su cumpleaños número 14: “Te amo con toda mi alma”

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Las empresas en El Salvador

Las empresas en El Salvador adoptan inteligencia artificial en procesos de contratación y gestión

Sacerdote en Panamá advierte que traslado de jóvenes a hogar en Chitré “abre otro problema”

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos