Pitty la Numeróloga habló de la denuncia en su contra por manipulación psicológica: “Que investiguen todo lo que quieran”

En las últimas horas salió a la luz una denuncia por defraudar a sus clientes y quedarse con el dinero (Video: DDM-América TV)

En las últimas horas salió a la luz que Verónica Asad, conocida más comúnmente como Pitty la numeróloga, será investigada por la Justicia por supuesta defraudación de sus clientes con el fin de quedarse con sus bienes. Esta denuncia es llevada adelante por Pablo Salum, quien se identifica como fundador de Red LibreMentes y promotor de acciones contra las sectas y las pseudociencias coercitivas.

En medio de este momento, Pitty decidió dar su versión de los hechos y, en una comunicación telefónica con DDM (América TV), dio detalles de la causa. “La put... por favor. Mientras estaba comprando las lucecitas para los locales, me empezó a llamar todo el mundo para contarme esto”, comenzó diciendo Verónica, con un claro enojo en la voz.

“En el 2016 yo pesaba 160 kilos y este tipo me volvía loca, me llamaba, me acosaba, me llamaba al teléfono de turnos y me decía ‘Hija de pu.... te voy a matar’ y yo era una boludita de barrio que venía en el 166 a probar suerte en los canales y atendía a todo el mundo gratis por un minuto de cámara, me agarró un cagazo y dije este es un acosador, un loquito, yo no tenía ni idea quien era él. Él tiene un problema conmigo, yo no tengo ningún problema, ahora lo tengo porque estoy harta. Todo sin conocerme“, dijo acerca de cómo comenzó la historia que hoy llegó a la Justicia en forma de una causa.

"Me llamaba al teléfono de turnos y me decía ‘Hija de pu.... te voy a matar’", contó Verónica acerca de la denuncia en su contra

Y siguió: “Él dice que lo que hago es atrapar gente, dice que tengo una secta. Yo soy numeróloga, pero soy una mina simple, práctica, tengo un don y lo que hago es decirte hacia dónde, cómo y cuándo, nada más. No tengo poderes, no hago ninguna, sino no hubiese durado tantos años. Esa Pitty arrancó a estudiar, se preparó, no me quedé tirando las cartas, empecé a hacer cosas que eran productivas para mi proceso de crecimiento y el universo me hizo crecer”.

Ante las comunicaciones telefónicas constantes Asad se acercó a una abogada e hizo la respectiva denuncia: “Un día me cansé del acoso, hablé con una abogada y la abogada me dijo que me presente en la Justicia, presenté mi teléfono, tuvo que exponer mi teléfono y ahí vieron todas las llamadas con el acoso. En dos minutos lo llamaron, lo hicieron firmar papeles de que no me podía joder. Esto está en la Justicia“.

“Llegó en el 2023 los del banco, como una salamina, di el coach virtual, que gané doscientos cuarenta mil pesos y dijeron que yo había ganado 18 palos, hicieron un show, yo me comí un garronazo y entendí que eran las reglas del juego. Me la banqué como una duquesa porque entendía las reglas del juego y me había metido a hacer un taller por el que hice una factura. Puse el abogado más importante del país, todavía le debo plata a Cúneo Libarona”, recordó.

Pablo Salum, la persona que hizo la denuncia, acusa a Pitty de manipular a personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes mediante presuntas maniobras de manipulación psicológica

Sobre el hostigamiento y el impacto emocional, Pitty fue contundente: “A mí no me va a venir a achicar nadie, se me murió mi viejo, me agarró un cáncer galopante. O sea, pasé de todo, porque yo no soy normal, soy una persona muy sensible ¿A quién le puedo tener miedo yo? ¿Sabés qué? Te choca el tren, hasta en el culo me pusieron manguera. Entonces, también está todo bien, pero conmigo no, ¿entendés? Yo soy una mina que le da laburo a la gente, te puede gustar, te puede no gustar”.

Pitty también señaló el ensañamiento personal detrás de la denuncia: “Mariana, esto es fácil, que investiguen todo lo que quieran. No puedo ser boluda y hacer... Yo creo que él está enamorado de mí. Yo lo invito, si él necesita estar cerca mío, le doy trabajo, si quiere que le dé un besito de cachete, le doy. No sé, la verdad que no sé de dónde está. A lo mejor le hago recordar a su mamá. Yo no tengo ni idea, tiene que hacer biodecodificación la gente”.

Finalmente, remató con ironía: “¿Yo cómo voy a captar gente? Si estamos en el 2026 y hay gente que se cree que es perro y nadie le dice nada, ¿me van a meter en cana a mí por hacer numerología? ¿Es joda, entendés? Está todo bien, yo sé que no hay noticia y garpa, pero a veces no”.

A lo largo del testimonio, Pitty la Numeróloga dejó en claro que, pese a las adversidades y el hostigamiento sufrido, se mantuvo firme, buscó ayuda profesional y judicial, y enfrentó cada revés con temple. A su manera, defendió su trabajo, su autonomía y el derecho a seguir adelante, sin miedo, en un medio donde la exposición y la polémica son moneda corriente.