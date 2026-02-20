La Justicia investigará a “Pitty, la numeróloga” por defraudar a sus clientes y quedarse con su bienes

"Pitty la numeróloga" será investigada en la Justicia penal ordinaria

Verónica Asad, conocida en el mundo del espectáculo y las redes sociales como "Pitty, la numeróloga“, será investigada por la Justicia tras ser denunciada por presuntamente defraudar a sus clientes para quedarse con sus bienes y dinero.

La causa surgió a partir de la denuncia presentada por Pablo Salum, quien se identifica como fundador de Red LibreMentes y promotor de acciones contra las sectas y las pseudociencias coercitivas.

Salum acusó a Asad de manipular a personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes mediante presuntas maniobras de manipulación psicológica. En su presentación, solicitó además una prohibición de acercamiento.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la causa sea llevada adelante por el fuero penal ordinario, al resolver una cuestión de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 y el Juzgado Federal, Criminal y Correccional Federal 9.

La presentación judicial de Salum fue hecha al mismo tiempo que la causa que se abrió en los tribunales de Comodoro Py 2022, luego de que se supiera que la ex presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, fueran denunciadas por haber contratado a “Pitty, la numeróloga” para un “curso de coach”.

Se trata de un expediente en el que además se investigan las presuntas designaciones irregulares del ex marido de la propia Batakis en el área de Sistemas y del hijo de Barros en una gerencia de la entidad financiera.

Esta denuncia fue hecha por la ex diputada nacional Graciela Ocaña e investigada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien imputó a las ex funcionarias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. La numeróloga también fue imputada en este expediente.

Sin embargo, en Comodoro Py se dictó el año pasado el sobreseimiento de Batakis, Barros y Asad, luego de que una auditoría interna del Banco Nación concluyera que no existían pruebas de perjuicio patrimonial para la institución en relación con la contratación directa del servicio.

De acuerdo con la presentación hecha por Salum y por que ahora será investigada, “Pitty la numeróloga” habría captado personas en situación de vulnerabilidad para manipularlas psicológicamente con el objetivo de despojarlas de sus bienes. Según su presentación, la numeróloga habría manipulado a Barros.

Conflicto por la competencia del caso

Según las fuentes consultadas por este medio, el juzgado de Instrucción en el que recayó la denuncia de Salum hizo lugar a la medida de prohibición de contacto pero derivó el caso a Comodoro Py por razones de conexidad.

Sin embargo, el Juzgado Federal Nº9 rechazó el caso, por lo que intervino la Corte Suprema para dirimir a quién le correspondía intervenir. Antes de definir, el Máximo Tribunal de la Nación le corrió vista al Procurador General para que opinara sobre la cuestión.

En ese sentido, el Ministerio Público indicó que “le asiste razón al juez Federal en cuanto a que los hechos que conforman ambos procesos resultan distintos y escindibles”.

A criterio del jefe del MPF, los hechos denunciados por Salum involucrarían a Asad en el desempeño de su actividad como numeróloga y “no alcanzan” para relacionarlos con el fuero Federal.

Fue por eso que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti siguieron el criterio del Procurador y resolvieron que la causa se mantenga en la Justicia de Instrucción Ordinaria.