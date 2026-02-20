La música argentina brilló en la ceremonia de Premio Lo Nuestro: la noche de Cazzu y María Becerra

La presentación de María Becerra en los galardones de Premio Lo Nuestro

La presencia argentina en Premio Lo Nuestro 2026 marcó un hito en la historia reciente de la música latina, con figuras como Cazzu, María Becerra y Ángela Leiva encabezando una noche de reconocimientos, talento y momentos memorables para la escena sudamericana. El evento, que congregó a los principales exponentes del género a nivel internacional, puso en primer plano a una generación renovada de artistas que desafían fronteras y redefinen los estándares del pop y la música urbana.

Cazzu emergió como una de las protagonistas indiscutidas de la gala, alzándose con dos de los galardones más codiciados de la noche: Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año – Pop por su tema Con otra. Ambos premios se tradujeron en un reconocimiento a la trayectoria y versatilidad de la cantante, que logró imponerse sobre una lista de competidoras de renombre internacional y regional.

En la terna femenina, compitió y superó a figuras como Aitana, Elena Rose, Emilia, Gloria Trevi, Kenia Os, Laura Pausini, Shakira y Yami Safdie. La competencia incluyó tanto artistas consagradas como emergentes, lo que potenció el valor simbólico de sus victorias. El reconocimiento como Artista Pop Femenina del Año consolidó su posición como referente de la música latina contemporánea y evidenció la capacidad de las voces sudamericanas para dominar escenarios globales.

Cazzu se alzó como Ganadora Artista Pop Femenina del Año en Premio Lo Nuestro 2026

El premio a Canción del Año – Pop por Con otra también fue uno de los momentos más celebrados de la noche. Este sencillo, que se convirtió en un éxito en plataformas digitales y radios de toda la región, debió enfrentarse a producciones de alto impacto como “Bronceador” de Maluma; “El Cielo te Mandó para Mí” de HaAsh; “La Carretera” de Pedro Capó; “La Pelirroja” de Sebastián Yatra; “Mientes” de Reik; “Noviogangsta” de Emilia; “Palmeras en el Jardín” de Alejandro Sanz; “Soltera” de Shakira, y “Un Beso Menos”, la colaboración de Elena Rose & Morat. La diversidad y el peso de los nombres en competencia reflejaron la dificultad del logro para la artista argentina, que se impuso en un contexto de altísima exigencia.

La música argentina no se limitó a la premiación de Cazzu. María Becerra, conocida como “La nena de Argentina”, se convirtió en una de las figuras centrales del espectáculo durante la ceremonia. La cantante debutó en el escenario principal del evento ofreciendo una interpretación enérgica de Hace calor, un tema grabado en colaboración con El Alfa y Xross. Su show encendió el ambiente y obtuvo el reconocimiento inmediato del público y de la crítica especializada. Durante la velada, la artista también fue nominada en la categoría Mejor Combinación Femenina, señalando su relevancia en el panorama musical actual y su capacidad para colaborar con otros exponentes de peso en la industria.

María Becerra en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro junto con sus particulares acompañantes

La actuación de Becerra fue recibida con un aplauso generalizado que recorrió todo el salón, evidenciando la conexión que logró con la audiencia y el impacto de su propuesta artística. El espectáculo no solo representó un hito en su carrera, sino que reafirmó la potencia de la nueva generación de talentos argentinos que están marcando tendencia en la música latina. Su performance se destacó por la energía y el despliegue escénico, posicionándola entre las artistas más relevantes de la noche.

Antes de su actuación, María captó la atención en la alfombra roja, donde su presencia marcó tendencia entre los asistentes y fotógrafos. La cantante eligió para la ocasión un vestido largo de tono rosa pastel, compuesto por una falda satinada con una marcada apertura central y un corsé rígido con escote palabra de honor puntiagudo. El atuendo combinó elegancia y modernidad, acaparando los flashes y las miradas de los medios presentes.

Angela Leiva compartió un video del encuentro con María Becerra en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro

Durante este recorrido, se produjo un encuentro significativo con otra de las representantes argentinas invitadas a la gala: Ángel Leiva. Ambas compartieron un breve diálogo en la entrada del recinto, un momento que fue registrado en video y posteriormente compartido por Leiva en su cuenta de Instagram.

La presencia de Ángela en la gala agregó diversidad y profundidad a la delegación argentina en la ceremonia. Cabe destacar que estuvo nominada como Artista femenina del año - Música mexicana, tras lanzar una nueva versión de su éxito Amiga Traidora en versión tex mex.

La visibilidad de Leiva en el evento, sumada a la de Cazzu y Becerra, fortaleció la percepción de una escena nacional en plena expansión, capaz de competir y destacarse en los escenarios más exigentes del continente.