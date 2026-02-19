Teleshow

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

Invitada a Infobae al Mediodía para hablar de la segunda temporada de “Ellas”, el ciclo de entrevistas que tiene en Infobae, rememoró los primeros pasos que dio en el mundo de la moda

La modelo habló de cómo comenzó su carrera a los 14 años (Video: Infobae al Mediodía-Youtube)

Luli Fernández, conductora de Ellas, el ciclo de entrevistas de Infobae, pasó por Infobae al Mediodía y conversó con Maru Duffard, Andrei Serbin, Facu Kablan, Jime Grandinetti y Fede Mayol sobre la segunda temporada del programa, sus comienzos en los medios y la forma en que aprendió a manejar la exposición pública y su vida privada.

Al repasar sus inicios, Luli recordó: “Era totalmente diferente. Yo empecé a trabajar en un momento en donde hubo un cambio fuerte en todo lo que es medios. Nosotras, para poder empezar a posicionarnos, necesitábamos sí o sí ser tapa de una revista, Ondas del Verano. En mi caso, vi tapa de Ondas del Verano en Gente. Y ahí arrancó mi carrera. Empecé en Super M, pero a los diecisiete años hice mi primera tapa de Gente. Y ahí arranqué. Rechiquita, rechiquita. A los catorce empecé en Super M”.

Fernández subrayó que el impacto de la popularidad en esa época era distinto: “No existían las redes sociales. Y te pasaba a conocer toda la Argentina. Porque era como muy federal, se veía mucho en el interior del país. Entonces, la construcción de lo que yo fui haciendo desde mi rol de modelo y después tratando de sumar herramientas para empezar a trabajar en otras cuestiones, fue como un proceso. Cuando explotaron las redes sociales, para mí fue un canal más de comunicación o de acercarme a una cantidad de chicas que por ahí estaban pendientes de lo que yo hacía en mi trabajo, pero no fue que nací en las redes, ¿entendés? Entonces, ese impacto no fue tan fuerte”.

En "Ellas" las mujeres tiene
En "Ellas" las mujeres tiene el espacio para hablar y darle lugar a problemáticas y temas que atraviesan día a día (Adrián Escándar)

Sobre el ambiente en sus primeros años y las exigencias del mundo del modelaje, la conductora fue contundente: “Somos muy bravas con las mujeres en cualquier contexto. Y quien te diga lo contrario, es una mentira. O sea, pasa desde el colegio hasta el laburo. Puede ser más duro o puede ser diferente o... en un tema de jerarquías, en el sentido de que vos entrabas a un desfile y por ahí ya te habían asignado una prenda o un look y venía alguien que ya tenía otro posicionamiento y decidía hacer el cambio y había alguien que lo permitía. Eso sí pasaba, pero son nimiedades que con el correr de los años lo ves como algo anecdótico”.

Consultada sobre cómo maneja la exposición de su vida privada, en especial luego de que anunciara su separación con Cristian Cúneo Libarona, dijo: “Tenés que tratar de ser vos el que lo dirige. Cuando abrís la puerta absolutamente de todo, después hay una cuestión que cuando estás feliz y jocosa y querés mostrar, el día que eso no pasa, es muy difícil cerrarlo y son las reglas del juego. Entonces, uno para mí tiene que intentar saber hasta dónde y ser muy cuidadoso. Yo creo que todo lo que se sabe de los famosos es porque los famosos quieren que se sepa”.

Al hablar de su separación y la gestión de los conflictos personales en la vida pública, Luli explicó: “En mi caso, creo que el manejo que hicimos con Cristian, que es mi exmarido, la situación fue seria. Cuando vos sos una persona seria, no importa de qué trabajes. Nosotros estuvimos catorce años juntos y en el momento que entendimos que ya no queríamos continuar como pareja, teniendo un hijo de seis años, bueno, vimos de qué forma responsable, siendo yo conocida, él de costado también, pero digo, siendo yo mucho más pública, cómo lo podíamos manejar”.

Y cerró: “Yo di solo una nota, porque me hicieron guardia acá durante dos semanas y me parecía que correspondía. Anunciamos la separación bastante tiempo después de que había ocurrido. Cuando resolvés las cosas de adentro hacia afuera y se hace visible, ya está todo más suavizado. Intento no perder el control, principalmente, de mi vida. Entonces, cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”.

La modelo estuvo en Infobae al Mediodía y detalló lo que se viene en su programa (Video: Infobae al Mediodía-Youtube)

