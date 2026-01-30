Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Un ciclo de entrevistas que pone en el centro las historias de mujeres. A través de conversaciones cercanas y profundas, las invitadas reflexionan sobre vínculos, maternidad, imagen, trabajo y emociones, explorando las tensiones entre las expectativas sociales y las decisiones personales que atraviesan sus vidas.

María Lucila Fernández -conocida popularmente como Luli- es modelo, conductora de televisión y empresaria argentina con una trayectoria destacada en medios y emprendimientos personales. Inició su carrera muy joven. Fue concursante en Super M, uno de los reality shows más exitosos de la televisión local. También participó tiras juveniles como Rebelde Way y Floricienta, y luego fue figura en el certamen Patinando por un sueño en 2007.

Además de trabajar como modelo y conductora, Luli ha realizado otras actividades vinculadas al espectáculo y la comunicación. Integró paneles de televisión, como en el programa Desayuno Americano, llevó a cabo coberturas especiales para eventos deportivos y participó en múltiples producciones audiovisuales.

Fotografía: Adrián Escandar

En los últimos años, ha diversificado su labor hacia el emprendimiento. Lanzó una marca de belleza integrada llamada Classy, que incluye cosmética, aromas y productos de cuidado personal, con una estrategia de producción local y proyección internacional. En sus redes sociales, cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores.

En este 2026 encara la segunda temporada de Ellas en donde cada entrevista se va desarrolando entre la complicidad y la profundidad, logrando que las invitadas profundicen sobre el rol de las mujeres en estos días de sociedad híper digital.

A lo largo del primer año del ciclo, visitaron Ellas, entre otras figuras, Andrea Bursten compartió su experiencia para superar los momentos difíciles por la pérdida de su pareja: “Me asustaba sola. Todo el proceso, desde que me quedé sola con mis hijos, lo que predominaba al principio era el miedo. Yo tenía miedo de enfrentarme a la vida sola, de criar dos chicos sola, de la economía sola. Fue un renacer y fue una oportunidad, también. Fue mucho crecimiento, pero al principio era miedo".

Adrian Escandar

Brenda Asnicar contó cómo sería una primera salida ideal: : “Ir a tomar un helado me parece un planazo, ir a tomar una copa de vino. Lo de ir a comer no me gusta mucho porque no podes charlar. Vamos a comer si querés, pero como quiero saber… La última cita que tuve. Era como que hice todas las preguntas tipo interrogatorio: : ¿Tenés tatuajes? ¿Qué te gusta? Le pregunté todo, parecía un chiste".

Jimena Cyrulnik profundizó sobre la mirada del otro: “Ahora, a mis 50 años, que cumplo en noviembre, no me importa tanto. Menos la del otro que no conozco. Siempre hablaron de mi cuerpo y yo también di de comer para que hablen de mi cuerpo. Ya no me pone mal cuando escriben algo negativo, pero sí reconozco que me gusta estar bien, linda, que me vean y digan qué linda que estoy. Pero no le doy una importancia exagerada."

Y Laura Laprida se explayó sobre una nueva vocación: “Sí, escribo. En pandemia hice un curso de guion y siempre tuve como facilidad para escribir, soy muy creativa, soy pisciana. Y de repente empecé y escribí un guion, escribí una peli, la pulí, la presenté y la estoy presentando en España. Y acá también estuve charlando con algunos directores presentándosela, a ver cómo surge todo. Y la verdad que está muy bien. Aparte tengo otros proyectos que también vengo moviendo en España, más allá de ser actriz”.

Vuelve Ellas, con Luli Fernández,entonces, ese espacio donde las mujeres son absolutas protagonistas. Y donde se animan a contar eso que sólo se cuentan entre ellas.

Fotos: Adrián Escandar