Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Nos olvidamos de nosotros como pareja”

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona se separaron luego de 14 años juntos y un hijo en común

Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona, con quien se casó en el año 2014, con un extenso y sincero comunicado publicado en sus redes sociales, acompañado únicamente por un corazón blanco como pie de foto. En sus palabras, la modelo y conductora compartió el recorrido emocional que transitó junto a su ahora expareja, repasando no solo los inicios de la relación, sino también la llegada de su hijo Indalecio y los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes.

“Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso. Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó“, comenzó el comunicado que hizo la modelo.

“Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”, expresó Fernández en el posteo, marcando el fin de una relación de 14 años.

El comunicado con el que Luli anunció su separación (Foto: Instagram)

En el tramo final del comunicado, explicó la decisión tomada en común acuerdo y la forma en que lograron afrontar la separación: “Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.

Con la intención de proteger a su familia, decidió no dar más detalles acerca de la ruptura y también decidió bloquear los comentarios de la publicación, evitando así posibles mensajes negativos. Así, Fernández destacó el valor del respeto y el afecto profundo más allá del final del vínculo amoroso, sosteniendo la familia desde otro lugar y compartiendo con su comunidad una noticia tan personal como significativa.

Hace tan solo unas semanas, Luli fue parte de Desencriptados el ciclo de entrevistas que tiene Darian Rulo Schijman en Infobae. Allí había hablado acerca de esta relación y las crisis que pasaron un tiempo atrás. “Tuvimos un montón de crisis. Primero porque mi marido es de Géminis y como todo geminiano, es una personalidad muy difícil. Yo soy acuariana y creo que solo Acuario puede aguantar un Géminis porque es mutuo. Acuario tampoco es fácil, es muy volado, yo soy muy desapegada. Él viaja mucho solo por laburo y porque tiene sus grupos de amigos y yo lo re banco con eso. Incluso viaja mucho solo con los hijos. Yo viajo con amigas sola también. Esos espacios nos hacen muy bien. Y las veces que hemos estado así muy al borde, nos hemos sentado y hemos dicho: ‘Bueno, a ver, pará’”, le contó la joven a Rulo, abriendo las puertas de su intimidad.

Luli, Cristian e Indalecio durante el verano (Foto: Instagram)

Al tener un hijo en común, ella misma dijo que la separación nunca es la opción más fácil para solucionar los conflictos, sino todo lo contrario, es por esta razón que contó cómo hacían para reconectar en estos momentos de crisis: “Nosotros tenemos una casa en Chapadmalal y, en una ocasión, por ejemplo, dijimos: “Vayámonos un finde solos a Chapa y veamos qué nos pasa”. Si no nos aguantamos, si somos incompatibles los dos solos, sentémonos y con amor llevemos adelante la decisión de no estar más en un vínculo desde este lugar, porque por nuestro hijo vamos a estar vinculados toda la vida".