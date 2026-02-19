Teleshow

Comenzó BTV, el programa de Beto Casella en América tras su salida de Bendita: “La felicidad va a ser nuestra marca”

El ciclo capitaneado por el conductor acompañado por históricos panelistas del ciclo de El Nueve como Alejandra Maglietti, Any Ventura y Aníbal Pachano tuvo su esperado estreno

El ciclo capitaneado por el conductor e históricos panelistas como Alejandra Maglietti, Any Ventura y Aníbal Pachano tuvo su esperado estreno (Video: BTV/ América TV)

A las 22 horas en punto Beto Casella regresó a la televisión, luego de la alta exposición que tuvo su salida de Bendita, el ciclo que condujo durante casi 20 años. BTV es el nombre elegido para su flamante propuesta en América TV integrado casi en su totalidad por sus excompañeros del ciclo de El Nueve.

Antes de que el conductor y sus equipo salieran a la cancha, una apertura creada con inteligencia artificial unió a las calles de Buenos Aires con algunos de los personajes y figuras que fueron un clásico durante el programa que hoy conduce Edith Hermida: allí aparecieron desde imágenes creadas de Esperando la carroza, Ricardo Fort, Luisa Albinoni, Ricardo Canaletti o Violencia Rivas junto a las de los panelistas del proyecto producido por Mandarina, la misma que en el canal tiene en su cartera a LAM y SQP.

Luego llegó la irrupción del conductor que, siempre armado de su histrionismo, realizó una presentación rápido de sus compañeros como las “históricas” Any Ventura, Aníbal Pachano y Alejandra Maglietti a otras de las caras frescas que presentó Bendita el último tiempo y que Casella fichó para sus filas como Enzo Aguilar y Mariano Flax.

”'Felicidad’ va a ser un poquito el leitmotiv de este programa, la marca", aseguró Beto Casella para darle inicio al programa (BTV, América TV)

“Llegó el día. Acá estamos y te lo digo. Bienvenido, Beto Castella a América. ¡Bienvenido, BTV!“, anunció el locutor, mientras la canción ”Felicità“ de Al Bano & Romina Power de 1982 musicalizaba a presentación oficial. ”'Felicidad’ va a ser un poquito el leitmotiv de este programa, la marca", aseguró, para darle inicio al programa. “Voy a presentar a un panel de lujo conocido, veterano en algunos casos, pero talentosísimo”, lanzó, justo antes de anunciar a Any, quien le devolvió con humor la indirecta. “No quiero pensar que lo veterano era por acá”, acotó, con picardía.

Luego de ir uno por uno anunciando a sus compañeros en esta nueva aventura, para dejar en claro su compromiso con el humor y el entretenimiento pasó a presentar un video especial que grabó todo el equipo realizando una versión en español de la canción italiana con la que dieron el puntapié inicial. “Vamos a cantar mucho este año, les aviso”, prometió, mientras en las imágenes aparecían Mariela Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Leo Raff, Franco Casella, Gabriel Cataña y compañía probándose frente al micrófono a lo “We are the word”.

El equipo de BTV cantó una versión en español del clásico italiano "Felicitá" para el debut del ciclo de América TV

El primero segmento de la noche fue un informe sobre lo que pasó en el día, siguiendo la estructura clásica del programa que el mismo Casella le fue dando forma durante cerca de dos décadas: hubo referencias a una pelea de Moria Casán y Cinthia Fernández, otra de Verónica Llinás y una “burrada” en Pasapalabra. El acento puesto en el archivo, las intervenciones de los diferentes panelistas y hasta la estructura de la escenografía buscaron marcar la identidad del programa como una versión potenciada de su antecesor.

Pachu Peña es el nuevo del grupo y sumó su propio humor al de Alacrán, otro de los nombres que fue parte de Bendita. Juntos compartieron un sketch sobre los therians, este fenómeno que viene teniendo una fuerte exposición el último tiempo al tratarse de personas, en general jóvenes, que se identifican como animales. El humorista, siempre rendidor, jugó el papel de un veterinario llamado Doctor Héctor Altherian y después, se armó un debate sobre la subcultura.

En este formato, Beto Casella se reservó un momento para una entrevista mano a mano que en el debut tuvo a Roberto Moldavsky como invitado.

