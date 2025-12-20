Teleshow

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

El conductor aprovechó la última emisión del histórico ciclo para agradecer a su público y a sus compañeros por el apoyo en estas dos décadas

Luego de 20 años al aire, Beto Casella dijo adiós a su histórico ciclo, emocionando a sus compañeros y a su público

Beto Casella cerró una etapa de veinte años al frente de Bendita, el emblemático ciclo de El Nueve, con una despedida cargada de emoción y reconocimiento. En el último programa, la producción preparó un homenaje que repasó los momentos más destacados de dos décadas en las que el proyecto se consolidó como un espacio de humor, información y cercanía con el público. El adiós del conductor no solo marcó el final de un momento histórico en la televisión, sino que también dejó en evidencia el afecto y la admiración de sus compañeros, como Alejandra Maglietti, quien no pudo contener las lágrimas.

El homenaje incluyó palabras del propio Casella, quien abrió el programa con su característico humor: “Veinte años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos”. El conductor recordó especialmente el rol del programa durante la pandemia, cuando, según sus palabras, “eran lo único que tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reírme un ratito”. El ambiente en el estudio reflejó la mezcla de nostalgia y gratitud, mientras el equipo acompañaba el momento con gestos de cariño y emoción.

Respecto a los motivos de su salida, Casella fue directo al referirse a las tensiones con las autoridades del canal, aunque aclaró que la decisión fue por voluntad propia y sin resentimientos. “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras”, expresó durante la emisión. El conductor también anticipó que algunos de sus actuales panelistas lo acompañarán en nuevos proyectos, mientras que otros permanecerán en el ciclo, y aseguró que su vínculo con el programa y su gente seguirá intacto.

Uno de los momentos más destacados en la previa de la despedida fue el intercambio de mensajes entre Casella y Edith Hermida, su compañera histórica. La panelista, a través de las redes sociales, compartió su incredulidad y afecto: “Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita y yo todavía no me lo creo. Siempre SIEMPRE te voy a desear lo mejor… sos groso! Te quiero y ya te extraño! Nunca me imaginé que las cosas se dieran así… pero la vida te sorprende!! Te quiero!!!”. La publicación estuvo acompañada de una imagen de ambos abrazados, símbolo de la complicidad y el cariño que caracterizó su relación profesional.

Casella respondió replicando la fotografía y sumando un mensaje de buenos deseos para Hermida. Este intercambio se sumó a otros gestos públicos y privados que ambos compartieron en las semanas previas, en los que afloraron la nostalgia y el afecto por el cierre de una etapa.

En una grabación para Hermida, Casella le manifestó: “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi veinte años al lado tuyo. Por esas cosas de la dinámica del laburo y de la tele, hay alguna posibilidad muy cierta de que nos separemos profesionalmente. Y de verdad que todavía no puedo creer que voy a mirar para un lado y no vas a estar ahí. Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”. Hermida, visiblemente conmovida, respondió con el deseo de que ambos tengan éxito en sus caminos y admitió su sorpresa por la decisión de Beto.

El conductor dedicó un agradecimiento especial al público, a quien consideró el verdadero sostén del programa: “Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto veinte años”. Además, extendió su gratitud a sus compañeros, amigos, maestros de periodismo y a su familia, a quienes reconoció como pilares fundamentales en su carrera.

