Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

BTV alcanzó picos de 3,8 puntos de rating en su estreno, superando a su excompetencia directa de El Nueve

El estreno de BTV, el nuevo ciclo de Beto Casella en la pantalla de América, logró captar la atención de la audiencia y de la industria televisiva. En un horario altamente competitivo, la llegada del conductor marcó el inicio de una etapa con cifras de rating que se siguieron de cerca, en especial tras su salida de Bendita y la reconfiguración de su equipo de panelistas.

Apenas comenzado el programa, más de 220 mil individuos siguieron el debut según las nuevas métricas difundidas por Kantar Ibope Media. El movimiento de Casella, tras veinte años al frente de Bendita en El Nueve, fue considerado uno de los grandes pases del año. La expectativa se reflejó en la atención al rating desde el primer minuto.

El ciclo de BTV propone una fusión de actualidad, informes virales, humor, análisis mediático y seguimiento del pulso de redes sociales

El ciclo debutó puntualmente a las 22, heredando de LAM un piso de 3,5 puntos de rating y ubicándose segundo en la franja. Mientras tanto, el prime time era liderado por Pasapalabra con 8,1 puntos, seguido por Hija del fuego, la serie de la China Suárez, que alcanzaba picos de 4,7 puntos. La medición minuto a minuto fue variando a lo largo de la noche, en una contienda donde BTV quedó bajo la lupa frente a propuestas ya instaladas.

A las 21:59, al cierre de LAM, América registraba 3,8 puntos. Al inicio de BTV, a las 22:00, el rating era de 3,4 puntos, con Hija del Fuego en 3,3 puntos y Bienvenidos a ganar en El Nueve con 2,4 puntos. La tendencia inicial mostró a Casella logrando superar a la competencia directa de su antiguo canal y manteniéndose por delante de El Trece y El Nueve en los primeros tramos del programa.

El minuto a minuto reflejó subidas y bajas típicas de un debut. A las 22:06, BTV alcanzaba 3,8 puntos, superando a El mundo del espectáculo (2,8 puntos) y a Bienvenidos a ganar (1,8 puntos). Cinco minutos más tarde, se mantenía en 3,5 puntos. A las 22:16, la cifra era de 3,4 puntos, y a las 22:23, el programa marcaba 2,9 puntos.

La mudanza de Beto Casella a América movilizó a varios panelistas y renovó el equipo tras la salida de históricos colaboradores

La competencia se intensificó cuando a las 22:15 comenzó un nuevo episodio de Masterchef Celebrity, con Maru Botana como jurado invitada. Esta propuesta se adueñó rápidamente del liderazgo en la noche, llegando a 10,5 puntos y luego subiendo hasta un pico de 12 puntos. Frente a este fenómeno, BTV descendió en la franja, ubicándose tercero con 2,7 puntos a las 22:30, mientras el cine de eltrece llegaba a 3,2 puntos con la película Historia de honor.

En el tramo final, el programa se mantuvo firme en el umbral de los 2 puntos, cerrando los últimos minutos con 2,2 puntos a las 23:05, mientras la novela de El Nueve, Corazones Destinados, promediaba apenas 0,6 puntos. El balance de la noche evidenció que, pese a la fortísima competencia, el debut de Casella logró sostenerse en la conversación de la televisión abierta, superando a su antiguo canal en la mayor parte de la emisión y ubicándose en segundo o tercer puesto según el segmento horario.

Beto Casella junto a Alacrán, la nueva incorporación

La mudanza de Beto Casella no fue un simple cambio de canal. Tras dos décadas al frente de Bendita, decidió encarar una nueva etapa acompañado por la productora Mandarina y un grupo de panelistas que en parte migraron con él. Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Agustín Guardis, Walter Queijeiro, Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña, Leo Raff y el locutor Mariano Flax aceptaron el desafío y acompañaron al conductor en la nueva propuesta. Se sumó también Pachu Peña y Alacrán ante la ausencia de Joe Fernández, quien aún no se sabe si se confirma su incorporación.

El ciclo de BTV propone una fusión de actualidad, informes virales, humor, análisis mediático y seguimiento del pulso de redes sociales

No todos los históricos siguieron a Casella. Edith Hermida optó por quedarse en Bendita y asumir la conducción, junto con Evelyn Von Brocke y Horacio Pagani. La salida y el rearmado generaron polémica en la previa, con debates sobre la identidad del nuevo ciclo y la continuidad de los colaboradores.

El debut estuvo atravesado por la expectativa sobre el clima del panel y la posible referencia a una reciente controversia. Tras una serie de comentarios homofóbicos de Joe Fernández en el ciclo radial de Casella, Nadie nos para, todas las miradas se dirigieron a la conformación del primer panel y a si el conductor haría alusión al tema. Tanto Beto como su columnista ya habían dado disculpas públicas, pero la atención sobre el arranque fue aún mayor. En el estreno, la ausencia de Fernández fue notoria, generando comentarios en redes sociales.

“Hemos llegado, acá estamos. Nos mudamos todos, somos como la familia italiana que se van todos", dijo Beto Casella en BTV

En cuanto al contenido, el programa apostó a un formato que fusiona actualidad, informes virales, humor, análisis mediático y un seguimiento del pulso de las redes sociales. La apertura, realizada con inteligencia artificial, mostró a todos los integrantes preparándose para debutar mientras se mezclaban momentos icónicos del cine, la televisión y los medios digitales. Casella presentó a su equipo con humor: “Hemos llegado, acá estamos. Nos mudamos todos, somos como la familia italiana que se van todos. Yo he llegado vivo, después de algunas cositas que pasaron. El colesterol en 48”.

El programa inició con una apertura realizada con inteligencia artificial, mostrando momentos icónicos del equipo y los medios

Durante el desarrollo del ciclo, el conductor anticipó: “No nos vamos a nutrir de la televisión local solamente, hay muchos temas que también pasan en el mundo”. El primer informe, titulado “El país de las maravillas”, recorrió desde testimonios de Verónica Llinás sobre trabajar con la China Suárez hasta la relación de Moria con sus panelistas y los errores del rosco de Pasapalabra. En ese tramo, el rating subió hasta 3,8 puntos.

El programa también dedicó espacio a debates sobre tendencias virales y fenómenos sociales, como el informe sobre los therians, y a informes de actualidad como la polémica sobre Jimena Monteverde y su continuidad en el ciclo de Mirtha Legrand. El humor y la música tuvieron su espacio con la participación de Alacrán y Pachu Peña, quienes compartieron un paso de comedia con Casella.