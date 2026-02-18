Teleshow

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

La actual conductora de Bendita TV tuvo una reacción inesperada el día del estreno de BTV, el nuevo programa de su exjefe

Guardar
Edith Hermida confirmó a Moria que prefiere no hablar el día del debut de Beto Casella

El esperado debut de Beto Casella en la pantalla de América TV con su nuevo programa BTV generó una ola de expectativas en el ambiente televisivo, pero fue un gesto inusual de una colega el que capturó la atención y el respeto de muchos dentro del medio: el de Edith Hermida, actual conductora de Bendita TV y antigua compañera de Casella.

La noche de este miércoles desembarcará en América TV BTV a las 22, marcando el regreso de Casella a la televisión con un proyecto propio tras cerrar una larga etapa en Bendita TV de Canal 9. El clima previo estuvo cargado de ansiedad y entusiasmo, tanto para el equipo que lo acompaña en este nuevo ciclo como para quienes compartieron años junto a él en la pantalla chica. Entre ellos, la figura de Edith sobresalió por una decisión que, aunque sencilla en apariencia, fue interpretada como un acto de lealtad y profesionalismo.

La revelación llegó de la mano de Moria Casán en su programa de El Trece, La mañana con Moria. Desde su rol de conductora y referente del espectáculo, Casán narró ante su audiencia lo ocurrido cuando su equipo intentó entrevistar a Hermida el mismo día en que Beto Casella se estrenaba en América TV. Según relató la diva, Hermida respondió: “Hoy es el día de Beto, se lo dejo todo a él. Cero cholula, cero figureti”.

La animadora se refirió al siguiente desafío de su carrera luego de que Beto Casella renunciara y comenzara un nuevo ciclo en América

Este comentario, lejos de ser un simple rechazo a dar una nota, fue destacado por Casán como una muestra de integridad y respeto hacia quien fuera su compañero y jefe durante años. “Felicito a Edith por este gesto”, subrayó la conductora en vivo, enfatizando que se trataba de una actitud poco frecuente en el ambiente de la televisión, donde la exposición mediática suele ser moneda corriente.

El análisis de Moria fue más allá de la anécdota puntual, al ubicar la decisión de Hermida en un marco de valores y códigos profesionales. Para Casán, la negativa a acaparar cámaras en un día clave para Casella habla de una profunda lealtad y respeto por la trayectoria compartida. “Hay mucha lealtad de su parte y la verdad que con esto se demostró el respeto que tiene por la persona que fue su jefe por muchos años”, afirmó la artista, subrayando el peso simbólico de la elección de Hermida.

Desde la perspectiva de Moria, el gesto no fue un mero formalismo o una reacción protocolar, sino una genuina muestra de consideración hacia Casella, quien durante años lideró Bendita TV y forjó un vínculo profesional estrecho con Hermida. El momento elegido para este acto —el debut en un nuevo canal y formato— potencia el significado y refuerza la idea de un legado compartido en televisión.

El canal ya comenzó a mostrar adelantos del ciclo (Video: Instagram/ América TV)

El protagonismo de Edith en la actualidad de Bendita TV no pasó inadvertido para quienes analizan el devenir de los ciclos televisivos con historia. Tras la salida de Casella, Hermida asumió la conducción de un programa que es reconocido como una “gran marca registrada”. Según expresó Moria Casán, hacerse cargo de un espacio con tanta trayectoria “no es fácil, quedar como la capitana de un barco que por mucho tiempo lo manejó otra persona”.

La continuidad y el presente profesional de Hermida al frente del ciclo son vistas, incluso desde el exterior del programa, como una muestra de solidez y capacidad de adaptación. En la coyuntura generada por el debut de Casella en otro canal, la postura reservada y respetuosa de Hermida se interpretó como un testimonio del profesionalismo que caracteriza a quienes logran sostener carreras largas en el medio.

Así las cosas, mientras Hermida se afianza en la conducción de Bendita TV, Beto decidió encarar un nuevo desafío televisivo en América TV. El estreno de BTV está acompañado de una estrategia clara: el panel no será fijo, sino que irá rotando, y los nombres elegidos para acompañar al conductor reflejan una apuesta por la experiencia y el conocimiento previo.

Entre los confirmados para el ciclo figuran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. A este equipo se sumó luego Pachu Peña, consolidando una nómina de perfiles conocidos y con recorrido compartido junto a Casella. La decisión de evitar “incorporaciones inesperadas” fue interpretada como una señal de confianza en las fórmulas probadas y en una dinámica de trabajo que prioriza la cohesión del grupo.

Temas Relacionados

Edith HermidaBeto CasellaMoria CasánBendita TVBTVAméricaEl Nueve

Últimas Noticias

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La actriz argentina compartió imágenes junto al mar en la playa nudista Chihuahua y desató las reacciones de sus seguidores

Graciela Alfano volvió a encender

El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

La conductora de Cortá por Lozano tuvo un acercamiento virtual con la actual pareja de Mauro Icardi y crece la brecha con la presentadora de MasterChef Celebrity

El inesperado gesto de Vero

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

La modelo y su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea abandonaron la costa argentina y eligieron la localidad de Pipa, en el país vecino, para seguir sus días de descanso

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

La hija de la actriz respondió a las críticas por el gesto de afecto que compartió para reivindicar el vínculo maternal y recordar el aniversario de su ACV

El enojo de Malena Valenzuela

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

El diseñador de moda presentó a Rufino en sus redes sociales. Las tiernas fotos que eligió

Benito Fernández fue abuelo por
DEPORTES
Franco Colapinto cerró con saldo

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

TELESHOW
El inesperado gesto de Vero

El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó al director

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La OTAN practicó un desembarco en el Báltico en su mayor ejercicio de reacción rápida con el foco puesto en la amenaza rusa

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington