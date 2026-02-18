La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

Edith Hermida confirmó a Moria que prefiere no hablar el día del debut de Beto Casella

El esperado debut de Beto Casella en la pantalla de América TV con su nuevo programa BTV generó una ola de expectativas en el ambiente televisivo, pero fue un gesto inusual de una colega el que capturó la atención y el respeto de muchos dentro del medio: el de Edith Hermida, actual conductora de Bendita TV y antigua compañera de Casella.

La noche de este miércoles desembarcará en América TV BTV a las 22, marcando el regreso de Casella a la televisión con un proyecto propio tras cerrar una larga etapa en Bendita TV de Canal 9. El clima previo estuvo cargado de ansiedad y entusiasmo, tanto para el equipo que lo acompaña en este nuevo ciclo como para quienes compartieron años junto a él en la pantalla chica. Entre ellos, la figura de Edith sobresalió por una decisión que, aunque sencilla en apariencia, fue interpretada como un acto de lealtad y profesionalismo.

La revelación llegó de la mano de Moria Casán en su programa de El Trece, La mañana con Moria. Desde su rol de conductora y referente del espectáculo, Casán narró ante su audiencia lo ocurrido cuando su equipo intentó entrevistar a Hermida el mismo día en que Beto Casella se estrenaba en América TV. Según relató la diva, Hermida respondió: “Hoy es el día de Beto, se lo dejo todo a él. Cero cholula, cero figureti”.

Este comentario, lejos de ser un simple rechazo a dar una nota, fue destacado por Casán como una muestra de integridad y respeto hacia quien fuera su compañero y jefe durante años. “Felicito a Edith por este gesto”, subrayó la conductora en vivo, enfatizando que se trataba de una actitud poco frecuente en el ambiente de la televisión, donde la exposición mediática suele ser moneda corriente.

El análisis de Moria fue más allá de la anécdota puntual, al ubicar la decisión de Hermida en un marco de valores y códigos profesionales. Para Casán, la negativa a acaparar cámaras en un día clave para Casella habla de una profunda lealtad y respeto por la trayectoria compartida. “Hay mucha lealtad de su parte y la verdad que con esto se demostró el respeto que tiene por la persona que fue su jefe por muchos años”, afirmó la artista, subrayando el peso simbólico de la elección de Hermida.

Desde la perspectiva de Moria, el gesto no fue un mero formalismo o una reacción protocolar, sino una genuina muestra de consideración hacia Casella, quien durante años lideró Bendita TV y forjó un vínculo profesional estrecho con Hermida. El momento elegido para este acto —el debut en un nuevo canal y formato— potencia el significado y refuerza la idea de un legado compartido en televisión.

El protagonismo de Edith en la actualidad de Bendita TV no pasó inadvertido para quienes analizan el devenir de los ciclos televisivos con historia. Tras la salida de Casella, Hermida asumió la conducción de un programa que es reconocido como una “gran marca registrada”. Según expresó Moria Casán, hacerse cargo de un espacio con tanta trayectoria “no es fácil, quedar como la capitana de un barco que por mucho tiempo lo manejó otra persona”.

La continuidad y el presente profesional de Hermida al frente del ciclo son vistas, incluso desde el exterior del programa, como una muestra de solidez y capacidad de adaptación. En la coyuntura generada por el debut de Casella en otro canal, la postura reservada y respetuosa de Hermida se interpretó como un testimonio del profesionalismo que caracteriza a quienes logran sostener carreras largas en el medio.

Así las cosas, mientras Hermida se afianza en la conducción de Bendita TV, Beto decidió encarar un nuevo desafío televisivo en América TV. El estreno de BTV está acompañado de una estrategia clara: el panel no será fijo, sino que irá rotando, y los nombres elegidos para acompañar al conductor reflejan una apuesta por la experiencia y el conocimiento previo.

Entre los confirmados para el ciclo figuran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. A este equipo se sumó luego Pachu Peña, consolidando una nómina de perfiles conocidos y con recorrido compartido junto a Casella. La decisión de evitar “incorporaciones inesperadas” fue interpretada como una señal de confianza en las fórmulas probadas y en una dinámica de trabajo que prioriza la cohesión del grupo.