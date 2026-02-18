Teleshow

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

En diálogo con Teleshow, Sebastián Bam Bam Morais detalló el drama que vivió. “Lo perdí todo”, contó

Un incendio en el domicilio de Esteban Morais provocó la pérdida total del inmueble.

Una explosión inesperada en la casa de Esteban Bam Bam Morais, ganador de Gran Hermano 2007, estuvo a punto de terminar en tragedia, pero un giro fortuito salvó la vida de su hija de tres años. El incendio, que arrasó con la vivienda familiar en zona norte, dejó a Morais y a su hija solo con lo puesto, pero también con la certeza de haber escapado de una pérdida mucho mayor.

En la tarde del viernes, el exparticipante de Gran Hermano se preparaba para la rutina habitual de la siesta junto a su hija, tal como destacó en exclusiva para Teleshow. La niña, como todos los días, suele dormir en la oficina de la casa, ubicada en la planta baja, donde su padre mantiene una cámara para vigilarla mientras realiza otras tareas. Esa costumbre, sin embargo, cambió por completo cuando la pequeña manifestó un deseo inesperado: “No, papá, vuelta en el cochecito”. La sorpresa de Morais fue total, ya que su hija mostraba señales de sueño, pero insistió en salir a pasear en lugar de acostarse.

“Fue un milagro del cielo, no sé por qué me dice: ‘No, papá, vuelta en el cochecito’”, relató Morais. Ante la negativa de su hija a hacer la siesta, él accedió a sacarla a caminar por el barrio. Apenas recorrieron cuatro cuadras, la niña se quedó dormida y ambos emprendieron el regreso al hogar, sin sospechar lo que encontrarían al llegar.

Al abrir la puerta, un fuerte olor a quemado inundó el ambiente. Morais pensó que provenía de los operarios de la empresa eléctrica, quienes trabajaban en las inmediaciones, pero pronto comprobó la gravedad de la situación. “Entro y veo todo el techo con un colchón de humo. Al toque la agarro a mi hija, la levanto del cochecito y digo: ‘La pieza, la oficina’”, describió. Cuando abrió la puerta de la oficina, una densa bocanada de humo negro lo obligó a salir corriendo, con la desesperación de no recordar ni el número de los bomberos ni el de emergencias. Fue un vecino quien lo asistió en esos minutos críticos.

Bam Bam Morais y su hija comparten un tierno momento, mirándose el uno al otro con amplias sonrisas que irradian felicidad y amor paternal.

La violencia del estallido hizo que los vidrios volaran hasta la vereda de enfrente, dejando esquirlas por toda la cuadra. “Se escucha una explosión, los vidrios volaron hasta la vereda de enfrente y cruzaban la calle. Yo agradezco a Dios que mi hija no se quiso acostar porque fue un minuto. Fue un minuto y quiso dar una vuelta en el cochecito”, expresó Morais, aún conmovido por la secuencia de hechos.

El fuego avanzó velozmente por la vivienda, consumiendo la totalidad de las pertenencias de Morais y su hija. La oficina, donde guardaba todos sus ahorros destinados a la compra de una casa para la niña, quedó completamente destruida. “Perdí todo. Todo. Porque justo la pieza que explotó fue la oficina donde yo tenía todos mis ahorros, estaba ahorrando para una casa para mi hija”, lamentó el exGran Hermano.

Las llamas no solo destruyeron objetos materiales, sino que también cubrieron el hogar de hollín, afectando cada rincón, desde los placares hasta la ropa, incluso en los espacios donde el fuego no llegó directamente. “Todo el humo, toda la casa negra, todos los placares, la ropa, todo. En donde no agarró el fuego, igual entró ese hollín. Toda la ropa, se mete por todos lados, un desastre. Se perdió todo”, detalló.

Bam Bam Morais se agacha para interactuar con su hija, quien está sentada en la orilla del mar, bajo un cielo azul con algunas nubes.

El impacto emocional fue inmediato. La hija de Morais sufrió un ataque de llanto, mientras él intentaba procesar la magnitud de lo ocurrido. La situación se agravó por la proximidad del horario de cierre de la oficina de la empresa eléctrica y la coincidencia con un fin de semana largo, lo que demoró cualquier gestión administrativa inmediata.

Mientras Bam Bam y su hija estaban fuera de la vivienda, operarios de la compañía eléctrica trabajaban en la zona, reemplazando un poste de luz. Según el relato de Morais, durante la maniobra, los técnicos podrían haber cortado accidentalmente el neutro de la línea, lo que provocó que ingresara al domicilio una sobrecarga que podría haber desencadenado la explosión de uno de los televisores, ubicado precisamente en la habitación donde habitualmente duerme la niña.

Según relató el propio Morais a este medio, “los representantes de la compañía eléctrica se presentaron en el lugar, ofrecieron disculpas y la misma gente ese día me decía: ‘Quedate tranquilo, te van a reconocer todo’. Pero ahora el tema es el tiempo. Acá no sabés lo que es... hollín”, señaló.

Bam Bam Morais abraza a su hija en una soleada playa, compartiendo un tierno momento familiar junto al mar.

El incendio no solo dejó secuelas materiales y emocionales. Los daños en la estructura de la vivienda, especialmente en el portón de acceso, generan temor a posibles robos. “Encima el portón se desencajó todo. Entonces tengo que dormir acá arriba porque siempre después está el malicioso que ve eso y me da miedo que a la noche te abran el portón, quedó todo doblado. Entonces me da miedo que se me meta alguien y me saque algunas cosas, qué sé yo. Entonces tengo que dormir acá con un ojo abierto todas las noches”, confesó.

Entre el drama que vivió, Morais se aferra a la certeza de haber evitado una tragedia mayor. La insistencia de su hija en salir a pasear esa tarde, en lugar de dormir la siesta en la oficina, marcó la diferencia en una jornada signada por el azar y el peligro.

