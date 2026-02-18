Quién es la influencer a quien llaman “la doble de la China Suárez” y se hizo viral por su parecido físico con la actriz

China Suárez mostró imágenes del rodaje de En el Barro celebrando al equipo, mientras crece el interés público por el detrás de escena de la serie (@sangrejaponesa)

Desde su mirada hasta sus gestos, una joven causó furor en redes sociales por su parecido físico con la China Suárez. Se trata de una influencer, llamada Florencia Facch que, en los últimos días, comenzó a hacerse viral como la doble de la actriz. Tal es el grado de comparación que algunos usuarios incluso arrojan la idea de que sería ella quien reemplace, en un futuro, a la pareja de Mauro Icardi en sus escenas en ficción.

Todo surgió luego de que el periodista Nahuel Saa afirme esta última teoría en sus redes sociales, compartiendo imágenes del perfil de Facch. “Florencia es la elegida para ser doble de la China Suárez en las escenas que se requiera para las series. Es increíble como se asemeja. Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”, aseguró el comunicador en sus redes.

Facch fue elegida por su contextura, facciones, tono de piel e intensidad de mirada similares a los de la protagonista de En el Barro (Instagram)

En su perfil en redes, Facch se define como “Acuario Girl”. La influencer publica imágenes de su vida diaria y sesiones fotográficas donde se evidencian sus rasgos similares a los de la actriz. Su cuenta de Instagram fue reproducida ampliamente tras la difusión de la noticia, y muchos usuarios remarcaron la similitud con la protagonista de “En el Barro” y “La Hija del Fuego”.

El parecido de Facch con la China Suárez es realmente asombroso. Detalles como la contextura, las facciones, el tono de piel e incluso la intensidad de la mirada son muy similares.

El periodista Nahuel Saa asegura que Florencia Facch haría de doble de la China Suárez en diversas series de ficción (Instagram)

En la industria audiovisual argentina es común recurrir a profesionales que cubren secuencias complejas o tomas técnicas, a menudo de espaldas o en ángulos donde el rostro no resulta reconocible. El trabajo como doble de riesgo requiere no solo una correspondencia física precisa, sino también la capacidad de copiar movimientos y posturas, asegurando que el reemplazo pase inadvertido frente a cámara.

El impresionante parecido físico entre Florencia Facch y la China Suárez genera asombro en redes sociales y seleccionadores del elenco (Instagram)

La popularidad de Facch sigue en ascenso con cada nueva publicación en la que su figura se compara con la de la reconocida actriz. Las reacciones de los usuarios en redes la consolidaron como la persona idónea para el rol, si es que en algún momento se necesitara, alimentando el interés sobre cómo se elige a una doble en el contexto de las ficciones argentinas más vistas.

Mientras tanto, China Suárez mantiene su presencia en redes, compartiendo recientemente imágenes y videos del rodaje de En el Barro. En ellos, la actriz mostró la camaradería del equipo, escenas de su trabajo y detalles del vestuario de su personaje Nicole, provocando una ola de comentarios en la comunidad virtual.

Florencia Facch se sometió a intervenciones estéticas para perfeccionar su parecido con China Suárez, lo que desató polémicas en redes sociales (Instagram)

El posteo abrió con un video en el que la China aparece luciendo un impactante vestido dorado, con aberturas en los costados laterales y breteles finitos que se cruzan en la espalda, con un escote profundo. Se trata de uno de los conjuntos más llamativos que usa Nicole, su personaje en la ficción, y que rápidamente captó la atención de sus seguidores, marcando el tono audaz y provocador del personaje que interpreta en la serie.

En el pie de foto de una publicación reciente en su perfil de Instagram, la actriz expresó: “Felicidad. Gratitud. Orgullo. Amo #enelbarro. A mis compañeras generosas, talentosas, lindas. Al equipo detrás de cámara que hizo esto posible”. Imágenes de bastidores y mensajes de agradecimiento han profundizado la conexión con sus seguidores y aportan contexto al creciente interés en todo lo que rodea sus proyectos.

La irrupción de Florencia Facch marcó tendencia en las redes por el increíble parecido con la China Suárez, sino también por las conjeturas en torno a su uso como doble de la actriz que se echaron a rodar a partir de las fotografías que se viralizaron de la joven