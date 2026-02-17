Las Trillizas de Oro celebraron el nacimiento de la nieta número 21, María Emilia Fernández Rousse festejó la llegada de Rosa

El nacimiento de Rosa tuvo lugar al inicio de febrero, y tanto la madre Sonia como la bebé se encuentran en perfecto estado

El nacimiento de Rosa, la segunda hija de Sonia Zavaleta, suma una nueva integrante a la familia de las Trillizas de Oro. Este acontecimiento representa la llegada de la nieta número 21 del reconocido clan artístico y generó una ola de mensajes afectuosos y felicitaciones en redes sociales.

La primera imagen compartida muestra a María Emilia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, acunando a su nieta recién nacida en un momento como cargado de emoción y ternura.

Sonia Zavaleta, hija menor de María Emilia, ya era madre de Enero, de dos años, junto a su esposo Isidro Escalante. Ahora, con la llegada de Rosa, comienza una nueva etapa que la familia vive unida y marcada por el apoyo mutuo.

La celebración virtual por la llegada de Rosa destacó la unión familiar y recibió cientos de felicitaciones en redes

Durante el embarazo, Sonia debió seguir indicaciones médicas de reposo en diciembre para resguardar la salud de madre e hija. Su entorno la acompañó de manera constante durante ese tiempo.

Superada esa etapa, pudo compartir unos días de descanso en la playa con su familia antes del parto. El nacimiento ocurrió a comienzos de febrero y, según los datos familiares difundidos, tanto la madre como la bebé se encuentran en buenas condiciones y rodeadas de afecto.

El clan Fernández Rousse es considerado patrimonio afectivo y cultural dentro del espectáculo argentino por su extensa descendencia

La celebración se extendió rápidamente en plataformas digitales, donde amigos y seguidores del clan familiar enviaron mensajes de cariño. Los saludos y comentarios hicieron hincapié en la relevancia de este nuevo nacimiento, tanto para el círculo íntimo como para la comunidad de admiradores de las Trillizas de Oro.

La llegada de Rosa refuerza el legado de una de las dinastías artísticas más queridas del espectáculo argentino. Cada acontecimiento familiar es recibido por el público como parte esencial del patrimonio afectivo y cultural de la familia.

Sonia Zabaleta antes de que naciera Rosa

La cantante Sonia Zavaleta comunicó en sus redes sociales la cancelación de su show en el Nün Teatro Bar tras ser hospitalizada de urgencia, situación que confirmó la necesidad de poner en pausa su actividad artística durante el embarazo. El anuncio generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes venían acompañando la etapa de gestación de la vocalista, hija de María Emilia, integrante de las Trillizas de Oro.

Zavaleta detalló en Instagram el motivo que detonó esta decisión: “Con toda la ilusión y el amor con el que vengo trabajando, tengo que cancelar mi show por motivos de salud. Quise hacer todo, llegar a todo, sostener todo y mi cuerpo me pasa factura. Ahora, necesito escucharme, frenar y priorizar mi bienestar”, aseguró la cantante, visiblemente agotada.

La llegada de la hija menor de Sonia Zavaleta moviliza saludos y recuerdos dentro de una comunidad unida por historias y tradición familiar

A través de otra publicación, reconoció el impacto emocional de suspender un proyecto tan esperado: “No es fácil porque ese proyecto me llenaba de emoción, pero estoy aprendiendo que también es valioso saber cuándo parar. Gracias por el cariño, por acompañarme siempre y por entender que a veces el camino también incluye hacer una pausa”, afirmó Zavaleta.

El reposo inmediato se volvió ineludible para la artista tras ser dada de alta. La presión de los compromisos laborales influenció el anuncio de su alejamiento momentáneo de los escenarios: “Voy a volver cuando esté bien, con más fuerza y más verdad que nunca. Los quiero”, aseguró Sonia Zavaleta, en sus redes sociales

El clan Fernández Rousse crece: la llegada de Rosa, los cuidados especiales de Sonia Zavaleta y la tradición artística que conquista a generaciones

La vocalista también buscó tranquilizar a su audiencia tras el cuadro que la llevó al hospital: “Ya estoy mejor, en casa, recuperando, la beba está perfecta. Tengo que hacer reposo. Quedarme tranqui”, publicó en sus redes sociales, enfatizando la estabilidad de su salud y la de su hija en gestación.

Como había adelantado la familia, la niña era esperada para el mes de febrero. Y se convirtió en la nieta número 21 del clan de las Trillizas de Oro.