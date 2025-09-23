Las Trillizas de Oro sorprendieron con un detalle sobre sus nietos: “Creen que somos la misma persona”

Las Trillizas de Oro hablaron a fondo de su vida (Video: Infobae en Vivo)

Las Trillizas de Oro, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, comenzaron su carrera en 1977 y lograron mantenerse vigentes hasta el día de hoy, reinventándose a lo largo de los años. Invitadas a Infobae en Vivo, el ciclo que por la mañana es conducido por Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart, hablaron de cómo fue iniciar una carrera pública a la edad de 8 años y de cómo toda su historia familiar y profesional sigue cautivando la atención de distintas generaciones.

Al analizar cómo mantienen el interés del público, señalaron: “Por la gente. Vos sabés que es rarísimo, nosotras cuando trabajábamos y después desaparecíamos porque teníamos que viajar, porque nuestros maridos trabajaban afuera, igual siempre salíamos en las tapas de las revistas. Cuando una estaba embarazada, terminaba una, empezaba la otra, y así. Entonces, eso fue un seguimiento, sin estar en la pantalla ni trabajar, porque no había Instagram, no había redes, no había nada, solo la revista y con eso la gente nos seguía muchísimo. Y ahora nos sigue, pero no tanto por la parte profesional, sino como nos vino siguiendo durante toda nuestra carrera, por la parte personal”.

Es ese costado doméstico el que terminó cautivando a sus seguidores: “Nosotros queríamos que la gente se enterara cuando cantábamos en Japón, cuando cantábamos en el Madison Square Garden, pero a la gente no le interesaba eso. Le interesaba cuántos chicos teníamos, qué día teníamos el parto y cuándo cumplían años nuestros hijos“.

Para dejar más claro el punto, María Laura contó: “Yo tengo muchos nietos y a uno de ellos le encanta salir. Entonces, la gente me pregunta: ‘¿Cómo está Borja?’, como si fuera la prima hermana y la tía. Y digo: ‘Bien“. Ante esto, Cecilia Boufflet les consultó acerca de las interacciones que tienen por parte de sus seguidores y por los mensajes de odio.

Las Trillizas de Oro contaron que, por el contenido que suben en las redes, no tiene hate: "Hay muy poca entrada de haters" (Foto: Captura de video)

La respuesta vino de la mano de las tres: “Es que generalmente nosotros lo que subimos siempre es familiar. O sea, hay muy poca entrada de hater. Y en realidad, no somos nosotras al 100%. Lo que pasa es que la gente nos conoce, pero todo lo que nos pasa verdaderamente no lo ponemos. O sea, que el que viene a opinar de algo de nosotros, si querés enroscarte, enroscate, pero nada que ver”.

Sobre la magnitud de su familia y cómo incide en la imagen pública, fueron contundentes. “Somos muchos. Laura tiene nueve nietos, yo tengo seis y medio que vendría a ser veintiuno y Eugenia cinco. O sea, son un montón. Cuando festejamos la Navidad somos cincuenta. Nos divertimos muchísimo, pero lo hacemos una vez al año nada más porque después quedamos de cama", contó Emilia entre risas. “Y por suerte hay muchas edades, desde dieciocho años hasta meses. Ahí en el medio hay cualquier cantidad, no nos aburrimos nunca”.

Las Trillizas de Oro recordaron el inicio de su carrera y como la maternidad las hizo cambiar los planes (Foto: Instagram)

Más adelante, revelaron un detalle sobre la dinámica familiar con sus nietos con respecto a su situación de trillizas. “Cuando los nietos, que son chiquitos, nos ven no es que nos confunden, creen que somos la misma. Como abuela, claro. Yo soy abuela, Yaya, Meme y Coqui. Somos tres totalmente distintas, aunque al principio… Y después ellos se ríen entre ellos. ¿Vos quién eras? Saben que somos tres y algunas veces se confunden ellos y saben que se confunden porque somos tres. Y nos divertimos igual, porque son chicos que después ya nos traen a los amigos, y entonces sale uno y dice: ‘Che, hay tres Memes, hay tres Yayas. ¿Cómo es esto?’, cuentan entre risas.

Así, Las Trillizas de Oro cristalizan una historia de permanencia, apego familiar y reinvención ante los cambios tecnológicos, culturales y personales, manteniendo la cercanía con el público y el valor absoluto de compartir el camino juntas, día tras día.