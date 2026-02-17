Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

Shailene Woodley y Sterling K. Brown revelan cómo fue volver a un universo marcado por los secretos y la necesidad de sobrevivir después de “El Día”

A tres años de “El Día”, la historia se expande, suma nuevos rostros y profundiza en las consecuencias emocionales y sociales del encierro en el búnker. La serie, protagonizada por Sterling K. Brown y con la incorporación fuerte de Shailene Woodley, apuesta a un relato más ambicioso y humano en su nueva entrega.

“Van a tener a Shailene Woodley”, adelanta el actor Sterling K. Brown en diálogo con Infobae. “Van a tener mucho de Shailene Woodley al frente, que es absolutamente maravillosa en la serie”. La actriz se convierte en una de las presencias más fuertes de la temporada, con un rol que complejiza los conflictos y amplía la dimensión emocional del relato.

La segunda temporada de Paradise, la serie original de Hulu disponible en Disney+, retoma la historia en un punto clave: el aislamiento ya no es la única realidad posible. Afuera, el mundo siguió existiendo, aunque de otra forma, y quienes sobrevivieron aprendieron a adaptarse. Ese contraste será uno de los motores narrativos de los nuevos episodios.

Sterling K. Brown sobre la participación de Shailene: "Es absolutamente maravillosa en la serie”

En esta etapa, Xavier, el personaje interpretado por Sterling K. Brown, abandona la relativa seguridad del búnker para buscar a su esposa y enfrentarse a lo desconocido. El contacto entre esos dos universos, el interior controlado y el exterior impredecible, promete ser uno de los momentos más intensos de la temporada.

“Van a tener la oportunidad de ver cómo es el mundo para todos los que no estuvieron en el búnker, para las personas que sobrevivieron y cómo pudieron usar su ingenio para salir adelante”, explica Brown.

Ese crecimiento en la escala también se traduce en escenas emocionalmente más exigentes para el elenco. El peso psicológico de los personajes se vuelve más visible y plantea un desafío constante para quienes los interpretan. Aun así, Brown asegura que logra despegarse del impacto emocional del rol con relativa facilidad, aunque no siempre es consciente de cuánto se filtra en su vida cotidiana.

“No me resulta demasiado difícil. Mis hijos suelen traerme de vuelta a la realidad de una manera muy sencilla”, cuenta. Y agrega, entre risas: “A veces hay que preguntarle a otras personas, porque mi esposa me dice que llevo conmigo la energía del personaje sin darme cuenta. Yo creo que estoy bien y ellos dicen: ‘No, hermano… no lo estás. Te ves como vos, pero parece que vas a matar a alguien’”.

Póster de la segunda temporada de "Paradise"

El clima de trabajo en el set aparece como un factor clave para sostener ese equilibrio. Cuanto más densas son las escenas, más liviano se vuelve el detrás de cámara. “Hay una especie de equilibrio en la energía del día”, explica Shailene Woodley. Su llegada generó expectativa para ambos. “Tenía curiosidad porque el personaje de Xavier es muy intenso. Y Sterling lo es, pero de buena manera. Yo estuve filmando unas semanas antes de que Sterling se sumara y sentí que ya lo conocía por la forma en que el equipo hablaba de él. Todo el mundo lo quiere”, cuenta Shailene.

Sobre Woodley, las definiciones de Sterling son igual de contundentes. “Cuando llegué, John (Requa) y Glenn (Ficarra), los directores de los primeros episodios, me decían: ‘Es increíble, es muy buena’. Hablé con Dan (Fogelman) y me dijo: ‘Estamos muy contentos, es genial’”, relata. Su reputación profesional y el tipo de personajes es lo que más destaca de la actriz. “Cuando finalmente la conocí, me encantó comprobar que la persona que veía en cámara es igual en la vida real: una mujer con mucha integridad y valores muy sólidos”, destaca Brown.

La actriz, además, aporta un estilo directo que marca la dinámica de trabajo. “Es muy frontal, pero no de forma brusca. Simplemente te dice la verdad. Y uno piensa: ‘Oh, m..., Shailene dijo esto… está buenísimo’”, recuerdan entre risas.

Sterling K. Brown sobre el trabajo emocional de las escenas: "Mis hijos suelen traerme de vuelta a la realidad"

La dinámica entre actores, directores y producción es destacada como un factor clave para construir la identidad de la serie. Sterling K. Brown, en particular, es señalado por sus compañeros como una figura central en el clima de rodaje. “Es muy inclusivo, todo el mundo en el set se siente cómodo en su presencia”, comenta Shailene.

Creada por Dan Fogelman y producida por 20th Television, “Paradise” consolida en su segunda temporada un enfoque más ambicioso: ya no se trata solo de sobrevivir, sino de comprender qué significa vivir después de una crisis global.

La serie está protagonizada por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans. Con la participación especial de Shailene Woodley, Thomas Doherty, Raymond Cham Jr., Michael McGrady, Timothy Omundson y Patrick Fischler.

Sterling K. Brown protagonizando a Xavier en la primera tenporada de "Paradise"

Con esta nueva temporada, la historia se mueve hacia un terreno más incierto, donde las certezas del búnker empiezan a resquebrajarse y el contacto con otras realidades obliga a los personajes a redefinir quiénes son.

La promesa de la temporada es clara: más escala, más emoción y más preguntas sobre la naturaleza humana cuando todo lo conocido deja de existir. “Paradise” ya no habla solo de un refugio, sino de la reconstrucción de un mundo.

Los primeros tres episodios de la serie se estrenarán el 23 de febrero en Disney+, y a partir de ahí se podrá ver un nuevo capítulo cada semana.